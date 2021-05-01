Что произойдет с вашей кожей, если вы полностью откажетесь от кофеина

AdMe.ru выяснили, что случится, если вы полностью откажетесь от кофеина. Ведь чтобы в полной мере ощутить его пользу для кожи, совсем необязательно пить кофе.

Не стоит злоупотреблять кофе, поскольку он может оказывать и негативный эффект на здоровье. Кроме того, этот напиток противопоказан при определенных заболеваниях, так что обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

1. У вас может появиться больше высыпаний

Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, полезными для кожи. Согласно исследованию, регулярное употребление этого напитка помогает уменьшить воспаление, которое может вызвать появление прыщей и гиперпигментацию.

2. Вам станет сложнее бороться с розацеа

Розацеа — очень распространенное заболевание кожи. Например, только в США оно было обнаружено у более чем 14 млн человек. Розацеа выглядит как сыпь или небольшие прыщики, которые на самом деле представляют собой крошечные кровеносные сосуды под поверхностью кожи. Согласно исследованиям, употребление нескольких или хотя бы 1–2 чашек кофе в день может предотвратить развитие розацеа.

3. У вас может появиться больше пигментных пятен

Кофе может защитить вашу кожу от фотостарения. Многие микроэлементы, содержащиеся в кофе (например, хлорогеновые кислоты), помогают предотвратить появление пигментных пятен.

4. Вам будет сложнее бороться с целлюлитом

Косметические средства с кофеином помогают уменьшить эффект апельсиновой корки на коже. Кофеин расширяет кровеносные сосуды под кожей, что улучшает общий кровоток. Это, в свою очередь, может уменьшить проявление целлюлита.

5. Ваша кожа может состариться быстрее

Ультрафиолет вредит коже. Один из результатов его воздействия — увеличение выработки свободных радикалов, негативно влияющих на молекулы коллагена. Следствием этого становится появление видимых признаков старения. Солнцезащитные средства с кофеином эффективно защищают от ультрафиолета и помогают уменьшить выработку свободных радикалов.