Назван способ сделать яичницу более вкусной

Так, в яичницу советуют добавлять каплю оливкового масла прямого отжима и морскую соль. Как пишет издание, оливковое масло имеет травяные, пикантные нотки. Жир, в свою очередь, придает блюду насыщенность. Морская соль же делает яичницу хрустящей, пишет Lenta.ru.

Знаменитый австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдель подчеркнул, что люди, готовя завтрак, зачастую слишком сильно разогревают сковороду. По его словам, ее следует поставить на средний огонь и растопить в ней сливочное масло, а яйца добавлять только тогда, когда масло станет пузыриться.

«Если сковорода слишком горячая, яйца будут готовиться слишком быстро, гореть — и вместо того, чтобы быть красивыми и легкими, у них будет резиновая текстура», — предупредил повар. При подаче на стол он также посоветовал добавить к яичнице оливковое масло, морскую соль и перец.