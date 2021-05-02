Кошка спасла хозяйке жизнь, когда резко изменилась в поведении и начала постоянно лежать на ее груди

Чуть больше трех лет назад кот девушки по кличке Огги начал как одержимый лежать на левой груди хозяйки каждый раз, когда у него была такая возможность. Поначалу девушка не обращала на это внимания, но, проснувшись посреди ночи от стреляющей боли, она тут же побежала записываться к маммологу, пишет Life.ru.

«Я вспоминаю то, как сильно изменилось его поведение и отношение ко мне до того, как мне поставили диагноз, и искренне верю: он пытался предупредить меня об опасностях, растущих в моем теле», - сказала Кейт.

«Огги всегда любил прижиматься ко мне, но тогда он начал делать это агрессивнее, чем обычно. Было странно. Он сосредоточился на моей груди, особенно на левой. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем я сама поняла, что происходит», - добавила она.

Кейт, которая работает следователем по вопросам мошенничества в сфере здравоохранения, пришла на обследование, и на первом же приеме в левой груди врач обнаружил уплотнение. После всех анализов и длинных дней, проведенных в ожидании, Кейт поставили страшный диагноз: рак груди третьей степени. Дальше — несколько месяцев изнурительной борьбы: химиотерапия, операции, облучения.

Сейчас Кейт может выдохнуть — последние анализы показали, что в ее организме не осталось клеток, пораженных раком, так что она официально здорова. Удивительно, но поведение Огги тоже изменилось. Для этого девушка на протяжении всего процесса лечения следила за питомцем, которого она подобрала на улице еще студенткой.

«Я отметила, что он продолжал вести себя так же на протяжении всей химиотерапии. И только когда раковую опухоль вырезали, он перестал уделять внимание моей груди», -заметила девушка.