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«Рожать бесконечно я не могла»: душераздирающие истории женщин, решившихся на стерилизацию

Мать и ребенок. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Психические расстройства, страх перед родами и «осечки» контрацепции — это далеко не полный список причин, которые толкают женщин на стерилизацию. Женщины рассказали, через что им пришлось пройти, прежде чем осознанно стать бесплодными.

Трое россиянок рассказали о реакции супругов, препятствиях со стороны врачей и об изменениях в своей жизни, произошедших после добровольно пройденной стерилизации. Своими историями они поделились с журналом «Холод».

Юлия, которой сейчас 36 лет, вышла замуж рано, в 18 лет. В 19 она родила дочь, а еще через три года — сына. После вторых родов начались проблемы со здоровьем, в частности, сильно беспокоил вульварный варикоз. В качестве метода предохранения пара выбрала оральные контрацептивы. Юлия принимала их пять лет, пока они с мужем не решились на третьего ребенка. К тому времени врачи уже запретили женщине пить противозачаточные таблетки, поскольку они приводят к тромбозам, что особенно опасно при ее диагнозе. В 2015 году на свет появился третий ребенок — дочь, а в 2017-м родился еще один малыш, пятый, — сын.

«Старшим детям было скучно с ней [с дочерью] возиться из-за большой разницы в возрасте, поэтому мы решились на четвертого ребенка, чтобы младшая дочь не скучала», — вспоминает Юлия.

Первые трое родов прошли естественно, а на четвертый раз врачам пришлось сделать россиянке кесарево сечение — вены на промежности были слишком увеличены и могли разорваться во время потуг. После кесарева Юлии провели и операцию по перевязке маточных труб, на которую она дала согласие.

«Незадолго до родов врач предложила мне перевязать трубы: спираль из-за загиба матки мне не подходила (мне ставили ее дважды, но во время месячных она выпадала), а презервативы мне никогда не нравились, во-первых, из-за жжения — возможно, у меня аллергия на латекс, во-вторых, ощущения не те, мне с презервативами просто некомфортно. Я посоветовалась с мужем и согласилась на операцию», — рассказала женщина.

Врачи посоветовали женщине раз в полгода проходить процедуру УЗИ, поскольку в некоторых случаях проходимость труб может восстанавливаться. Юлия решила, что это шутка, а через полтора года поняла, что снова беременна. Анализы подтвердили ее предположения, а доктор поставил срок в четыре недели.

Женщина надеялась успеть на медикаментозный аборт, но пока собирала все бумаги и сдавала анализы, срок вышел, операцию пришлось проводить под общим наркозом. Юлия говорит, что жалеет о том, что пришлось делать аборт, но другого выхода у нее не было — младшие дети были совсем маленькими, и семья просто не потянула бы еще одного младенца.

Операцию по перевязке труб пришлось делать повторно. На этот раз Юлия обратилась в частную клинику, где выяснилось, что в первый раз хирурги не перерезали трубы, а «просто загнули и защемили их», из-за чего со временем проходимость восстановилась. Теперь маточные трубы все же перерезаны и возможность забеременеть исключена.

«После второй операции у меня наконец нормализовался цикл. Я больше не беспокоюсь, что могу забеременеть. О своем решении не жалею. Муж со мной согласен. Во-первых, это спокойствие, мое и его. Ему было тяжело смотреть, как я мучаюсь после аборта, хотя я и старалась не показывать. Да и рожать бесконечно я тоже не могла. Теперь у нас нормальная половая жизнь, без постоянного страха забеременеть», — рассказала женщина.

Екатерина (имя изменено) тоже вышла замуж рано — в 18 лет. Сейчас ей 35. Первый ребенок появился на свет, когда женщине было 19, второй через год — в 20 лет. А в 26 лет Екатерина стала вдовой — муж погиб в результате несчастного случая.

«За нашу совместную жизнь я сделала четыре аборта. Презервативы, свечи — все мимо. Даже со спиралью умудрилась залететь. Таблетки пить не рискнула: и так никогда миниатюрной не была, боялась растолстеть. Года через три после гибели мужа я стала встречаться с мужчиной «для здоровья», и уже от него сделала последний, пятый аборт», — вспоминает женщина.

Все аборты давались ей очень тяжело. Она постоянно плакала, теряла аппетит, почти не спала. Последняя операция в итоге закончилась истерикой прямо за углом больницы, до сих пор Екатерина с горечью вспоминает о каждом аборте.

Пять лет назад женщина снова вышла замуж — за разведенного мужчину, у которого тоже был ребенок от первого брака, взрослая дочь. Мужчина отлично поладил с детьми Екатерины, и они жили «тихо и спокойно», о предохранении не думали, поскольку женщина была уверена, что после пяти абортов забеременеть еще раз не сможет. Супруг знал о прошлом своей любимой и спокойно отнесся к тому, что совместных детей у них не будет. Но в 32 года Екатерина поняла, что снова беременна. Пара решила, что ребенок должен появиться на свет.

«Как только я узнала, что будет кесарево, решила заодно перевязать трубы — это действенный и относительно безопасный метод контрацепции. Я не хотела больше детей. Вазэктомию мужу я не предлагала — не люблю перекладывать ответственность за свои решения на других и навязывать свои взгляды. Муж был не против того, чтобы я перевязала трубы: я говорила ему, как сильно переживала по поводу абортов. Врачи меня не отговаривали, наоборот, поддержали в принятом решении», — рассказала Екатерина.

Роды прошли благополучно, трубы женщине перевязали, но появившийся на свет мальчик прожил всего восемь дней и 23 часа: оказалось, что у малыша была патология системы кровообращения, которую невозможно увидеть на УЗИ.

После похорон Екатерина почувствовала себя «недоженщиной», которая никогда не сможет подарить мужу общего ребенка. Она даже просила супруга развестись с ней и найти «нормальную» женщину, но тот отказался, сказав, что любит тех детей, что уже воспитывает, и никуда не уйдет. Вместе они пережили горе, и спустя четыре месяца женщина поняла, что приняла верное решение, подписав согласие на стерилизацию. «Благодаря перевязке труб у нас более раскрепощенный секс до самого финала, нет беспокойства «а вдруг», если случилась задержка. <...> Я очень люблю детей, но всему свое время. Мои дети уже самостоятельные: дочь — студентка, сын в этом году поступает. Я могу спокойно заниматься своими делами: пройтись по магазинам, погулять, встретиться с подругами. Можем с мужем уехать на целый день или даже на сутки, а в выходной валяться в блаженном безделье по полдня. Если бы сейчас у нас был маленький ребенок, мы были бы лишены этого», — говорит женщина.

История Саши, которой сейчас 22 года, совершенно нетипична. До определенного возраста девушка планировала, что в будущем у нее обязательно будет муж и несколько детей, ведь так принято в обществе и большинство женщин рожают. Однако в 15 лет врачи поставили Саше диагноз «шизофрения».

Долгое время девушка встречалась с молодым человеком, с которым видела совместное будущее — брак, детей. Но избранник оказался абьюзером. Парень постоянно говорил, что хозяйка из Саши никудышная, придирался по мелочам и склонял девушку к сексу, которого ей не хотелось.

«Он ловко манипулировал моими эмоциями, заставляя думать, что я ужасная и недостойна его, и поэтому мне нужно угождать ему и делать все, что он скажет. Он высмеивал все мои увлечения и интересы, любил устраивать сцены и выставлять меня из своей квартиры, если ему что-то не понравилось в нашем разговоре. Однажды он ударил меня по лицу, а потом смеялся, что я после этого не хотела с ним разговаривать», — вспоминает Саша.

Уйти от тирана девушка смогла спустя два года. После разрыва она смотрела в будущее с оптимизмом, но уже понимала, что на детей реагирует неадекватно. От резких и громких звуков сознание включало «режим крушителя», и Саша понимала, что однажды просто может выкинуть плачущего младенца в окно или выйти туда сама.

«Я поняла, что со своим заболеванием просто не потяну ребенка. Но даже если бы я была здорова, не уверена, что решилась бы на детей», — говорит девушка.

Саша знает, что дети болеют, в том числе и неизлечимо, их могут травить в школе, случаются трагедии, в которых они могут погибнуть. По мнению девушки, она не смогла бы привести ребенка в такой жестокий мир и оградить его от всех неприятностей, поэтому ее выбор — сознательный отказ иметь детей.

На стерилизацию девушка решилась, как только ей исполнилось 18 лет, и через год осуществила задуманное. С диагнозом «шизофрения» эта операция по закону доступна в России в любом возрасте, поэтому Саше перевязали трубы в первой же клинике, куда она обратилась.

«Хотя врач, зная мой диагноз и то, что ребенок у меня может родиться нездоровым, все равно пытался меня отговорить. Дескать, я еще молодая и могу потом передумать насчет детей. Я посмеялась и сказала, что на этот случай существует ЭКО или детдом. Врач фыркнул и оставил эту тему», — вспоминает она.

Операция длилась всего 15 минут, к вечеру того же дня Саша уже самостоятельно ходила по палате, а на следующий день отправилась домой. Родители, по словам девушки, не были рады такому решению, но приняли его. Мама в какой-то степени даже согласилась с дочерью, видя, какие серьезные препараты она принимает и с какими побочными эффектами сталкивается. Остальным родственникам семья решила не сообщать ни о чем — они не знают о психологических проблемах Саши и могут отреагировать негативно, особенно старшее поколение.

Сейчас у девушки есть парень, который знает обо всех ее проблемах и о стерилизации. Против операции он не возражал, так как видел, что ни один способ предохранения не дает избраннице уверенности в том, что она не забеременеет и Саша постоянно переживает, регулярно делая тесты на беременность.

«Если в будущем мое мнение изменится и я пойму, что хочу и могу стать матерью, я смогу это сделать, как я уже говорила, при помощи ЭКО или взяв ребенка из детдома. Зато мне точно никогда не придется беспокоиться о незапланированной беременности и пробиваться через «дни тишины», беседы с психологами и «потерю» анализов, чтобы сделать аборт», — сказала Саша.

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