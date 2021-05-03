«Рожать бесконечно я не могла»: душераздирающие истории женщин, решившихся на стерилизацию

Трое россиянок рассказали о реакции супругов, препятствиях со стороны врачей и об изменениях в своей жизни, произошедших после добровольно пройденной стерилизации. Своими историями они поделились с журналом «Холод».

Юлия, которой сейчас 36 лет, вышла замуж рано, в 18 лет. В 19 она родила дочь, а еще через три года — сына. После вторых родов начались проблемы со здоровьем, в частности, сильно беспокоил вульварный варикоз. В качестве метода предохранения пара выбрала оральные контрацептивы. Юлия принимала их пять лет, пока они с мужем не решились на третьего ребенка. К тому времени врачи уже запретили женщине пить противозачаточные таблетки, поскольку они приводят к тромбозам, что особенно опасно при ее диагнозе. В 2015 году на свет появился третий ребенок — дочь, а в 2017-м родился еще один малыш, пятый, — сын.

«Старшим детям было скучно с ней [с дочерью] возиться из-за большой разницы в возрасте, поэтому мы решились на четвертого ребенка, чтобы младшая дочь не скучала», — вспоминает Юлия.

Первые трое родов прошли естественно, а на четвертый раз врачам пришлось сделать россиянке кесарево сечение — вены на промежности были слишком увеличены и могли разорваться во время потуг. После кесарева Юлии провели и операцию по перевязке маточных труб, на которую она дала согласие.

«Незадолго до родов врач предложила мне перевязать трубы: спираль из-за загиба матки мне не подходила (мне ставили ее дважды, но во время месячных она выпадала), а презервативы мне никогда не нравились, во-первых, из-за жжения — возможно, у меня аллергия на латекс, во-вторых, ощущения не те, мне с презервативами просто некомфортно. Я посоветовалась с мужем и согласилась на операцию», — рассказала женщина.

Врачи посоветовали женщине раз в полгода проходить процедуру УЗИ, поскольку в некоторых случаях проходимость труб может восстанавливаться. Юлия решила, что это шутка, а через полтора года поняла, что снова беременна. Анализы подтвердили ее предположения, а доктор поставил срок в четыре недели.

Женщина надеялась успеть на медикаментозный аборт, но пока собирала все бумаги и сдавала анализы, срок вышел, операцию пришлось проводить под общим наркозом. Юлия говорит, что жалеет о том, что пришлось делать аборт, но другого выхода у нее не было — младшие дети были совсем маленькими, и семья просто не потянула бы еще одного младенца.

Операцию по перевязке труб пришлось делать повторно. На этот раз Юлия обратилась в частную клинику, где выяснилось, что в первый раз хирурги не перерезали трубы, а «просто загнули и защемили их», из-за чего со временем проходимость восстановилась. Теперь маточные трубы все же перерезаны и возможность забеременеть исключена.