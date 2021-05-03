О чем расскажет холостяцкая берлога

Услышав ваше «Давай к тебе» он засмущался, занервничал и во что бы то ни стало хочет изменить маршрут? В лучшем случае — у него дома свинарник, в худшем — законная жена. Рассмотрим более приятный вариант — вы первый раз переступаете порог его жилища. Смотрите по сторонам и не говорите, что вы не видели. Мы будем оценивать дом отнюдь не с меркантильной точки зрения, уверены, что с финансовой составляющей вы справитесь самостоятельно.

Интерьер

Похоже, вы попали на страничку модного журнала? Все такое же роскошное, продуманное и… безликое, будто номер в пятизвездочной гостинице? Если кажется, что в идеально обставленной квартире никто не живет, на ней нет отпечатка личности хозяина — будьте готовы к тому, что столь «безликими» будут и отношения. Владелец такого жилища позвонит вам, только если сам будет изнывать от скуки в офисе, на ваши чувства, эмоции и пожелания ему, скорее всего, наплевать.

Он неплохо зарабатывает, но его обитель все еще напоминает комнату в студенческом общежитии? Вам достался Питер Пэн, который в душе отчаянно не желает взрослеть. Хорошо это или плохо — зависит исключительно от вашего мировоззрения и склада личности. Женщина с сильно развитым материнский инстинктом и потребностью заботиться о ком-нибудь составит достойную пару этому «мужчине — ребенку».

Уютная квартира без особых дизайнерских изысков обычно принадлежит мужчине, который легко и с удовольствием пускает в свою жизнь и квартиру новых людей.

Кресла, стулья и ТВ

У «идеального» мужчины «места для сидения» располагаются не слишком близко и не слишком далеко друг от друга. Обратите внимание, какое место занимает телевизор (или компьютер). Если он по-царски расположился в самом центре комнаты, кавалер предпочтет общаться со знакомым «зомбо-ящиком». Агрегат задвинут в угол? Скорее всего, вы сможете вступить в диалог с его владельцем.

Лера Кудрявцева: «У Александра Олешко своя квартира, где он живет с тремя котами, но хочется верить, что скоро там будет раздаваться не мяуканье, а детский смех».

Порядок или его отсутствие

Идеальная чистота (особенно в сочетании с криком «Стой, стой, этой тряпочкой нельзя вытирать лужицу со стола, я ей чашки мою») должна насторожить. За ней обычно скрывается враждебность, замкнутость, недоверие. Примерно то же самое можно сказать и об обитателях «домашних помоек» — разве что «срываются» и впадают в бешенство они еще чаще чистюль. Кстати, грязнули частенько надеются, что любовница будет выполнять и функции уборщицы по совместительству. Как обычно, лучше всего — золотая середина, не стерильная чистота операционной и не хлев.

Воздух и пространство