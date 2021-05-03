О чем расскажет холостяцкая берлога
Мужчина, который вам очень нравится, спрашивает, куда ехать — к нему или к вам? Сделайте вид, что не догадываетесь, о том, что он пытается вами манипулировать, и выбирайте первый вариант, пишет woman.ru.
Мужчина, который вам очень нравится, спрашивает, куда ехать — к нему или к вам? Сделайте вид, что не догадываетесь, о том, что он пытается вами манипулировать, и выбирайте первый вариант, пишет woman.ru.
Услышав ваше «Давай к тебе» он засмущался, занервничал и во что бы то ни стало хочет изменить маршрут? В лучшем случае — у него дома свинарник, в худшем — законная жена. Рассмотрим более приятный вариант — вы первый раз переступаете порог его жилища. Смотрите по сторонам и не говорите, что вы не видели. Мы будем оценивать дом отнюдь не с меркантильной точки зрения, уверены, что с финансовой составляющей вы справитесь самостоятельно.
Интерьер
Похоже, вы попали на страничку модного журнала? Все такое же роскошное, продуманное и… безликое, будто номер в пятизвездочной гостинице? Если кажется, что в идеально обставленной квартире никто не живет, на ней нет отпечатка личности хозяина — будьте готовы к тому, что столь «безликими» будут и отношения. Владелец такого жилища позвонит вам, только если сам будет изнывать от скуки в офисе, на ваши чувства, эмоции и пожелания ему, скорее всего, наплевать.
Он неплохо зарабатывает, но его обитель все еще напоминает комнату в студенческом общежитии? Вам достался Питер Пэн, который в душе отчаянно не желает взрослеть. Хорошо это или плохо — зависит исключительно от вашего мировоззрения и склада личности. Женщина с сильно развитым материнский инстинктом и потребностью заботиться о ком-нибудь составит достойную пару этому «мужчине — ребенку».
Уютная квартира без особых дизайнерских изысков обычно принадлежит мужчине, который легко и с удовольствием пускает в свою жизнь и квартиру новых людей.
Кресла, стулья и ТВ
У «идеального» мужчины «места для сидения» располагаются не слишком близко и не слишком далеко друг от друга. Обратите внимание, какое место занимает телевизор (или компьютер). Если он по-царски расположился в самом центре комнаты, кавалер предпочтет общаться со знакомым «зомбо-ящиком». Агрегат задвинут в угол? Скорее всего, вы сможете вступить в диалог с его владельцем.
Лера Кудрявцева: «У Александра Олешко своя квартира, где он живет с тремя котами, но хочется верить, что скоро там будет раздаваться не мяуканье, а детский смех».
Порядок или его отсутствие
Идеальная чистота (особенно в сочетании с криком «Стой, стой, этой тряпочкой нельзя вытирать лужицу со стола, я ей чашки мою») должна насторожить. За ней обычно скрывается враждебность, замкнутость, недоверие. Примерно то же самое можно сказать и об обитателях «домашних помоек» — разве что «срываются» и впадают в бешенство они еще чаще чистюль. Кстати, грязнули частенько надеются, что любовница будет выполнять и функции уборщицы по совместительству. Как обычно, лучше всего — золотая середина, не стерильная чистота операционной и не хлев.
Воздух и пространство
Если мебели мало, но видно, что она тщательно подобрана, вам повезло. Скорее всего, этот мужчина и в отношениях будет искать нечто особенное, не соглашаясь на «абы-что», лишь бы иметь чистую выглаженную рубашку и кастрюлю борща в холодильнике. Он никогда не позволит себе посадить вас «на короткий поводок», потому что автоматически признает за вами право на личное пространство и свободу передвижений.
Напротив, нагромождение вещей, из-за которых жилище превращается в склад, а проход из кухни в комнату в полосу в полосу препятствий часто говорит о том, что его владелец не способен принять мало-мальски серьезное, не говоря уже о судьбоносном, решение и часто живет так, как живется, плывя по течению.
Ванная комната
Количество пузырьков, баночек, флакончиков и тюбиков на полочках впечатлило вас до глубины души, хотя вы и сами вовсе не склонны к аскетизму? У этого мужчины «пунктик» по поводу своей внешности, в ситуации, когда «финансы поют романсы» он все равно купит себе, любимому, самый дорогой крем для бритья, даже если после этого не останется денег на буханку хлеба. Он может оказаться столь же холодным (не в постели, а в отношениях) как далекая, уже остывшая звезда и таким же загадочным (подобные люди не любят, когда кто-то сует свой любопытный нос в его нежную, эгоистичную душу).
Книги, газетки, журнальчики, ноутбук — все это складируется в ванной и складывается ощущение, что мужчина прямо тут и живет? Он может оказаться верным другом и надежным товарищем, однако, если вы захотите убедить его в необходимости каких-либо перемен в жизни, вам придется очень непросто — этот мужчина ненавидит все новое, а лучшие новости для него — отсутствие новостей.
Помещение кажется пустым, в нем нет ничего лишнего? Владелец этой ванной комнаты ставит во главу угла функциональность, он достаточно честолюбив и умеет добиваться поставленных целей, однако не стоит ждать от него романтических глупостей и сюрпризов — они для него всего лишь «телячьи нежности», букеты — деньги, выброшенные на ветер, а ужин в кафе — напрасная трата денег, потому что дома получится гораздо дешевле.
Домашние животные
У него собака. Собака может быть для него «заменителем» друзей мужского пола, обычно в этой роли выступают охотничьи породы, с которыми можно отправиться на природу.
Маленький пушистый комок шерсти, путающийся под ногами, конечно, вызывает умиление. Будьте чуточку осторожнее, владелец этого пса может оказаться навязчивым типом и буквально задушить вас своей любовью.
Дорогая, «модная» собака, с «собачьим образованием», выставочный экземпляр — к жене, скорее всего, будут предъявляться похожие требования — например, иметь модельные размеры и рожать вундеркиндов, которыми тоже можно будет похвастаться.
Он подобрал свою псинку на улице? Скорее всего, за рыцарскими доспехами спрятано не только доброе сердце, но и весьма сложный характер. Вам понадобится много времени и терпения, чтобы добраться до его настоящих чувств и переживаний.
У него кошка. Хозяин избалованной кошки, которой можно практически все, скорее всего, имеет некоторую склонность к мазохизму.
Если кошка самая что ни на есть «простецкая», будьте готовы к тому, что ее владелец оценит ваше присутствие и личные качества, но не будет испытывать необходимости в постоянном пристальном внимании с вашей стороны. Если вы скажете, что можете заснуть только в своей кровати, он вас поймет.
У него рыбки. «Рыбоводы-любители» — отличные организаторы, способные заботиться не только о сомиках и вуалехвостах, но и о детях. Им они тоже обеспечат все условия для роста и правильного развития, такому папе можно будет доверить малыша. При виде одинокой золотой рыбки, грустно плавающей в аквариуме, стоит насторожиться, скорее всего, она принадлежит мужчине «перекати-поле», бродяге в душе, который не желает обременять себя слишком близкими отношениями.