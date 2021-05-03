Звездные матери, которые боролись за жизнь своих детей

Справиться с проблемами им помогла забота матерей. 5-tv.ru вспомнил, кому из знаменитостей пришлось бороться за жизнь своего чада.

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко родила сына Тьяго от уругвайского исполнителя Эрвина Шротта в 2008-м. Счастью артистки не было предела, но в какой-то момент она поняла, что с ее сыном что-то не так. Мальчик медленно реагировал, когда к нему обращались. Нетребко решила, что это из-за того, что с малышом говорят сразу на нескольких языках. Но врачи поставили сыну певицы диагноз аутизм.

По словам Анны, какое-то время Тьяго много кричал и не слушался родителей. Однажды мальчик устроил жуткую истерику в парке, отказываясь следовать за матерью. Анне пришлось тащить его за ногу. На них оборачивались прохожие и полицейские. Певице приходилось объяснять, что мальчик имеет особенности развития.

В 2013-м артистка рассталась с возлюбленным, а через пару лет вышла замуж за азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова. Мужчине удалось найти общий язык с Тьяго. Мальчик сильно изменился под его влиянием. Сегодня он уже подросток, учится в Австрии и говорит на нескольких языках. По мнению Нетребко, сын просто был очень избалованным, усмирить нрав его смог Юсиф.

Елена Воробей

Елена Воробей родила дочь Соню в 2003-м от женатого бизнесмена. Малышка появилась на свет недоношенной и в младенчестве много болела. Врачи поставили наследнице юмористки диагноз — сколиоз третьей степени. В 15 лет состояние здоровья девушки ухудшилось: она страдала от болей, ей было трудно спать. Врачи заявили, что без операции девочка может стать инвалидом.

Елена Воробей отправила дочь на лечение в Германию. Там Соне сделали операцию: поставили 20 шурупов и две спицы в спину. Мать все это время поддерживали знакомые. В том числе — финансово. Например, деньгами помогла телеведущая Регина Дубовицкая. Операция прошла успела и спустя время дочь с матерью вернулись в Россию.

Недавно Соня отметила совершеннолетие. Пользователи соцсетей поздравили девушку и ее мать с праздником и пожелали имениннице здоровья и счастья. Также фолловеры Елены Воробей отметили, в какую красотку превратилась ее дочь.

Ирина Хакамада

Ирина Хакамада четыре раза была замужем и родила двоих детей от разных мужей. Второй ребенок политика, Маша, появилась на свет с синдромом Дауна. Мать узнала об особенности ребенка, находясь еще на пятом месяце беременности, но не стала рассказывать об этом общественности.