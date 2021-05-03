Звездные матери, которые боролись за жизнь своих детей
Дети знаменитостей не застрахованы от несчастных случаев и тяжелых болезней. Здоровью некоторых из них в свое время угрожал серьезный недуг.
Дети знаменитостей не застрахованы от несчастных случаев и тяжелых болезней. Здоровью некоторых из них в свое время угрожал серьезный недуг.
Справиться с проблемами им помогла забота матерей. 5-tv.ru вспомнил, кому из знаменитостей пришлось бороться за жизнь своего чада.
Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко родила сына Тьяго от уругвайского исполнителя Эрвина Шротта в 2008-м. Счастью артистки не было предела, но в какой-то момент она поняла, что с ее сыном что-то не так. Мальчик медленно реагировал, когда к нему обращались. Нетребко решила, что это из-за того, что с малышом говорят сразу на нескольких языках. Но врачи поставили сыну певицы диагноз аутизм.
По словам Анны, какое-то время Тьяго много кричал и не слушался родителей. Однажды мальчик устроил жуткую истерику в парке, отказываясь следовать за матерью. Анне пришлось тащить его за ногу. На них оборачивались прохожие и полицейские. Певице приходилось объяснять, что мальчик имеет особенности развития.
В 2013-м артистка рассталась с возлюбленным, а через пару лет вышла замуж за азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова. Мужчине удалось найти общий язык с Тьяго. Мальчик сильно изменился под его влиянием. Сегодня он уже подросток, учится в Австрии и говорит на нескольких языках. По мнению Нетребко, сын просто был очень избалованным, усмирить нрав его смог Юсиф.
Елена Воробей
Елена Воробей родила дочь Соню в 2003-м от женатого бизнесмена. Малышка появилась на свет недоношенной и в младенчестве много болела. Врачи поставили наследнице юмористки диагноз — сколиоз третьей степени. В 15 лет состояние здоровья девушки ухудшилось: она страдала от болей, ей было трудно спать. Врачи заявили, что без операции девочка может стать инвалидом.
Елена Воробей отправила дочь на лечение в Германию. Там Соне сделали операцию: поставили 20 шурупов и две спицы в спину. Мать все это время поддерживали знакомые. В том числе — финансово. Например, деньгами помогла телеведущая Регина Дубовицкая. Операция прошла успела и спустя время дочь с матерью вернулись в Россию.
Недавно Соня отметила совершеннолетие. Пользователи соцсетей поздравили девушку и ее мать с праздником и пожелали имениннице здоровья и счастья. Также фолловеры Елены Воробей отметили, в какую красотку превратилась ее дочь.
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада четыре раза была замужем и родила двоих детей от разных мужей. Второй ребенок политика, Маша, появилась на свет с синдромом Дауна. Мать узнала об особенности ребенка, находясь еще на пятом месяце беременности, но не стала рассказывать об этом общественности.
Ирина боялась, что к малышке заведомо будут плохо относиться. Тем не менее Маша была желанным ребенком. Ирина Хакамада призналась, что ей, на тот момент 42-летней женщине, стало ясно, что эта девочка — последний в ее жизни ребенок.
В семь лет девочке поставили диагноз — лейкемия. Это случилось, когда Ирина Хакамада участвовала в президентской гонке. Днем женщина работала, а ночью приходила к дочери. К счастью, девочка выкарабкалась. Ирина проиграла президентскую гонку, оказавшись на четвертом месте.
Дочь Машу Ирина воспитывала сильным и уверенным в себе человеком. Чтобы у девочки сформировался характер, мать отдала ее учиться в обычную общеобразовательную школу. Сейчас Маша путешествует и делает первые шаги на театральной сцене. Не так давно она рассталась с молодым человеком и намекнула, что встречается с актером театра Артемом Турчинским.
Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина в 2015-м второй раз стала мамой. Малышка Мишель родилась недоношенной — на два месяца раньше срока. По воспоминаниям фигуристки, они с мужем Алексеем Ягудиным не знали, чего ждать. Отец вырвался к родным в Москву на несколько часов. Татьяна попросила врачей уберечь его от травмирующей информации, потому что мужчине предстояла работа.
Первую неделю жизни Мишель не могла дышать самостоятельно. Мать постоянно спрашивала у врачей не стал ли ребенок дышать самостоятельно, но врачи отвечали отрицательно. Как позже узнала фигуристка, медики — люди суеверные, поэтому они не спешили обрадовать мать раньше времени.
Спустя время Мишель пошла на поправку. Через три недели маму с дочерью отпустили домой. Через год Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин расписались, а затем устроили праздник на радость детям.
Илона Броневицкая
Илона Броневицкая пошла по стопам матери — Эдиты Пьехи. Ей удалось по-настоящему полюбиться зрителю. Однако плотный рабочий график негативно сказывался на отношениях женщины с сыном Стасом. Он пристрастился к наркотикам, будучи мальчиком. Ситуация ухудшилась, когда сын Илоны стал подростком. Однажды юноша, пребывая в неадекватном состоянии, чуть не спалил квартиру.
Стаса отправили в больницу, чтобы вылечить от зависимости. Юноша не сразу оценил заботу родственников. Повзрослев, певец признается, что в детстве ему уделяли очень мало внимания. Позже сын с матерью нашли общий язык. Мужчине удалось отказаться от пагубного пристрастия. Сегодня Стас Пьеха — востребованный певец и яркий продолжатель династии артистов.