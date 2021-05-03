КТО ЭТО? ⟩ Неузнаваемая жена Федора Бондарчука: как выглядела Паулина Андреева 13 лет назад

Пока утонченная актриса занимается малышом и не появляется на публике. А не так давно поклонники наткнулись на архивное видео, где Андреева предстала в необычном образе.

13 лет назад Паулина Андреева была студенткой театрального училища. Во время учебы актрисе не раз доводилось участвовать в творческих вечерах. Для роли ей приходилось кардинально преображаться. Порой так, что Паулину было невозможно узнать.

Паулина Андреева ФОТО: скриншот с youtube.com

Один из таких роликов поклонники бурно обсуждают. Поводом стал внешний вид актрисы. Чаще всего Паулина придерживается классического образа, убирает волосы в хвост или пучок. Но на видео 2008 года она предстала с начесом. Пикантной изюминкой стала глубокое декольте красавицы.

Стоит отметить, что Андреева не только хороша собой, но и талантлива. Она решила не останавливаться на актерской профессии и пошла дальше. Стала писать сценарии. Причем очень успешно. По сценарию 32-летней супруги Федора Бондарчука сняли сериал «Псих». Тем самым доказав, что красивая женщина - это не только внешняя оболочка. «Я воспринимаю это как грустную норму человеческого восприятия: условно, если ты красотка, то это сразу отменяет возможность того, что ты можешь мыслить, интеллектуально трудиться и создавать что-то большее, чем красоту. Но это настолько старо как мир, что это просто надо принять», - цитирует ее Esquire.

Андреева, к слову, пишет с детства - стихи и рассказы. Мечтала стать журналистом и даже проучилась два года на журфаке СПбГУ. А потом бросила университет, уехала в Москву и поступила в МХТ им. Чехова. Актерская карьера развивалась более чем успешно, но от мечты писать профессионально Андреева не отказалась.

Паулина Андреева ФОТО: скриншот с youtube.com

А еще она называет себя «глобально грустным человеком». «Я перерабатываю свои мысли в дело, в большей степени сценарное. Через историю и героев можно отрефлексировать вопросы, которые тебя беспокоят. Это не значит, что я хожу в печали с утра до вечера, задаваясь вопросом, в чем смысл жизни, и не находя его. И вообще слово «позитив» и концепция, что все должны быть счастливы, мне в принципе не близка. Мне кажется, что это все маркетинг, который вгоняет людей в состояние бесконечного чувства вины за то, что все тебя так призывают быть счастливым, а ты все никак не счастлив. Мне это не нравится, мне кажется, что бесконечная гонка за счастьем вгоняет человека в депрессивное состояние», - рассуждает артистка.