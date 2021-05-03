КТО ЭТО? ⟩ Неузнаваемая жена Федора Бондарчука: как выглядела Паулина Андреева 13 лет назад

Паулина Андреева не только успешная актриса, но с недавних пор еще и сценарист. Более того, артистка успешно совмещает карьеру и личную жизнь. От супруга Федора Бондарчука звезда театра и кино месяц назад родила сына Ванечку, пишет kp.ru.
Пока утонченная актриса занимается малышом и не появляется на публике. А не так давно поклонники наткнулись на архивное видео, где Андреева предстала в необычном образе.
13 лет назад Паулина Андреева была студенткой театрального училища. Во время учебы актрисе не раз доводилось участвовать в творческих вечерах. Для роли ей приходилось кардинально преображаться. Порой так, что Паулину было невозможно узнать.
Один из таких роликов поклонники бурно обсуждают. Поводом стал внешний вид актрисы. Чаще всего Паулина придерживается классического образа, убирает волосы в хвост или пучок. Но на видео 2008 года она предстала с начесом. Пикантной изюминкой стала глубокое декольте красавицы.
Стоит отметить, что Андреева не только хороша собой, но и талантлива. Она решила не останавливаться на актерской профессии и пошла дальше. Стала писать сценарии. Причем очень успешно. По сценарию 32-летней супруги Федора Бондарчука сняли сериал «Псих». Тем самым доказав, что красивая женщина - это не только внешняя оболочка. «Я воспринимаю это как грустную норму человеческого восприятия: условно, если ты красотка, то это сразу отменяет возможность того, что ты можешь мыслить, интеллектуально трудиться и создавать что-то большее, чем красоту. Но это настолько старо как мир, что это просто надо принять», - цитирует ее Esquire.
Андреева, к слову, пишет с детства - стихи и рассказы. Мечтала стать журналистом и даже проучилась два года на журфаке СПбГУ. А потом бросила университет, уехала в Москву и поступила в МХТ им. Чехова. Актерская карьера развивалась более чем успешно, но от мечты писать профессионально Андреева не отказалась.
А еще она называет себя «глобально грустным человеком». «Я перерабатываю свои мысли в дело, в большей степени сценарное. Через историю и героев можно отрефлексировать вопросы, которые тебя беспокоят. Это не значит, что я хожу в печали с утра до вечера, задаваясь вопросом, в чем смысл жизни, и не находя его. И вообще слово «позитив» и концепция, что все должны быть счастливы, мне в принципе не близка. Мне кажется, что это все маркетинг, который вгоняет людей в состояние бесконечного чувства вины за то, что все тебя так призывают быть счастливым, а ты все никак не счастлив. Мне это не нравится, мне кажется, что бесконечная гонка за счастьем вгоняет человека в депрессивное состояние», - рассуждает артистка.
Паулина прекрасно понимает, что автор и сценарист - это вообще не про софиты. «Автор - это тот человек, который очень нужен на начальном этапе, пока сценарий разрабатывается и пишется. Он нужен ровно до того момента, когда внесены последние правки, а потом его могут даже забыть пригласить на премьеру. Вот такая участь у сценариста. И совсем неважно, талантлив он или средне одарен. Поэтому я прекрасно понимаю, чем я занимаюсь. Здесь моя актерская привычка быть в центре внимания, честно говоря, отдыхает в стороне», - резюмировала Андреева.