Таблетка счастья: как серотонин влияет на внешность и где его взять
После зимней спячки бывает очень тяжело взять себя в руки. И речь не об отсутствии силы воли, а об особенностях нашего организма. В частности — о серотонине.
После зимней спячки бывает очень тяжело взять себя в руки. И речь не об отсутствии силы воли, а об особенностях нашего организма. В частности — о серотонине.
Нехватка солнца, витаминов, кислородное голодание из-за постоянной сухости в помещениях, повышенная утомляемость, перепады настроения связаны с тем, что все системы жизнедеятельности работают на износ. Как помочь своему организму адаптироваться и избежать в дальнейшем таких проблем, рассказывает «Лиза».
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Одна из главных причин таких явлений с медицинской точки зрения — нехватка серотонина, одного из основных источников «вдохновения» для нашего организма. Это не просто гормон радости и счастья, как многие привыкли слышать. Это химическое вещество, вырабатываемое нашим организмом для формирования и регуляции различных параметров. Гормон
Плохое настроение — это неприятная, но всего лишь поверхностная проблема. Серотониновая недостаточность ведет к появлению комплексных проблем со здоровьем — ухудшается работа важных систем организма.
Как восполнить запасы серотонина
Чтобы всего этого избежать, нужно поддержать свой организм в непростой период. Мы должны помочь ему вырабатывать как можно больше серотонина естественным способом. Для этого нужно придерживаться определенных рекомендаций.
Правильный сон
Это возможно только в том случае, если ты
Питьевой режим
В переходный период организм особенно нуждается в достаточном количестве жидкости
Физическая активность
Даже если ты не фанат спорта и тренировки в зале наводят на тебя панику, всегда можно найти решение:
Серотонин напрямую связан с триптофаном — аминокислотой, которая помогает гормону радости наполнить наш организм. Мышечная активность увеличивает выработку триптофана. Не зря говорят, что движение — это жизнь.
Фототерапия — лечение светом
Отсутствие достаточного количества солнечного света увеличивает риск развития депрессивных состояний. А
Лекарства
В некоторых случаях при диагностированной специалистами серотониновой недостаточности врач может назначить лекарственные препараты, БАДы, содержащие витамины группы B, триптофан и его производные. Их применение возможно только по назначению. Также на рынке уже существуют инъекции серотонина, но в скором времени ожидаются
Диета
Серотонин активизируется в головном мозге, кишечнике и тромбоцитах крови. Используется для передачи сообщений между нервными клетками. Поэтому важно
Выполняй эти простые рекомендации каждый день — и ты заметишь, как твоя внешность преобразится, а жизнь наполнится яркими красками.