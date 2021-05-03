Пн, 3.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Таблетка счастья: как серотонин влияет на внешность и где его взять

Важно употреблять в пищу продукты, содержащие триптофан. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

После зимней спячки бывает очень тяжело взять себя в руки. И речь не об отсутствии силы воли, а об особенностях нашего организма. В частности — о серотонине.

Нехватка солнца, витаминов, кислородное голодание из-за постоянной сухости в помещениях, повышенная утомляемость, перепады настроения связаны с тем, что все системы жизнедеятельности работают на износ. Как помочь своему организму адаптироваться и избежать в дальнейшем таких проблем, рассказывает «Лиза».

Почему весной портятся кожа и волосы

Самая распространенная проблема весной —подверженность вирусным и респираторным заболеваниямиз-за ослабленного иммунитета. Энергетический ресурс и витаминный запас в этот период не восполняются должным образом, а главной задачей для организма по прежнему остается выживание. Поэтому неудивительно, что в такие периоды увеличивается число разводов, увольнений, обращений за психологической помощью.

В это время девушки часто замечаютнегативные изменения во внешности:кожа становится тусклой, появляется сосудистая сетка, усиливается выпадение волос, ногти становятся ломкими, а лишние килограммы легко прибавляются.

Одна из главных причин таких явлений с медицинской точки зрения — нехватка серотонина, одного из основных источников «вдохновения» для нашего организма. Это не просто гормон радости и счастья, как многие привыкли слышать. Это химическое вещество, вырабатываемое нашим организмом для формирования и регуляции различных параметров. Гормонопределяет качество жизни человека, регулирует настроение, сон, половое и пищевое поведение.

Плохое настроение — это неприятная, но всего лишь поверхностная проблема. Серотониновая недостаточность ведет к появлению комплексных проблем со здоровьем — ухудшается работа важных систем организма.

Как восполнить запасы серотонина

Чтобы всего этого избежать, нужно поддержать свой организм в непростой период. Мы должны помочь ему вырабатывать как можно больше серотонина естественным способом. Для этого нужно придерживаться определенных рекомендаций.

Правильный сон

Это возможно только в том случае, если тыложишься спать в один день, а просыпаешься — в другой. В идеале нужно ложиться до 11 часов вечера, тогда организм сможет получить максимальное количество мелатонина, гормона сна. Серотонин — предшественник мелатонина. Поэтому чем больше мелатонина будет вырабатываться, тем лучше в итоге ты будешь себя чувствовать.

Питьевой режим

В переходный период организм особенно нуждается в достаточном количестве жидкостииз-за сухости в помещениях. Если ты хочешь видеть здоровую и увлажненную кожу естественного цвета в зеркале, не пренебрегай этим правилом.

Физическая активность

Даже если ты не фанат спорта и тренировки в зале наводят на тебя панику, всегда можно найти решение:выйди на одну остановку раньше, чтобы пройтись пешком, не пользуйся лифтом, в течение дня старайся понемногу разминаться, а по утрам делай небольшую зарядку.

Серотонин напрямую связан с триптофаном — аминокислотой, которая помогает гормону радости наполнить наш организм. Мышечная активность увеличивает выработку триптофана. Не зря говорят, что движение — это жизнь.

Фототерапия — лечение светом

Отсутствие достаточного количества солнечного света увеличивает риск развития депрессивных состояний. Аза зиму уровень серотонина значительно падает. Фототерапия, при которой пациенты подвергаются воздействию солнечного света, — отличный способ для поддержания его на должном уровне.

Лекарства

В некоторых случаях при диагностированной специалистами серотониновой недостаточности врач может назначить лекарственные препараты, БАДы, содержащие витамины группы B, триптофан и его производные. Их применение возможно только по назначению. Также на рынке уже существуют инъекции серотонина, но в скором времени ожидаютсярешения и в виде таблеток или даже пластырей.

Диета

Серотонин активизируется в головном мозге, кишечнике и тромбоцитах крови. Используется для передачи сообщений между нервными клетками. Поэтому важноупотреблять в пищу продукты, содержащие триптофан, которые помогут увеличить выработку серотонина естественным способом. В их числе: лосось, курица, индейка, яйца, шпинат, семена, кедровый орех, арахис, кунжут, сыр, молоко, йогурт, творог, бобовые, грибы, соевые продукты.

Выполняй эти простые рекомендации каждый день — и ты заметишь, как твоя внешность преобразится, а жизнь наполнится яркими красками.

НАВЕРХ
Back