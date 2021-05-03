Таблетка счастья: как серотонин влияет на внешность и где его взять

Чтобы всего этого избежать, нужно поддержать свой организм в непростой период. Мы должны помочь ему вырабатывать как можно больше серотонина естественным способом. Для этого нужно придерживаться определенных рекомендаций.

Правильный сон

Это возможно только в том случае, если ты ложишься спать в один день, а просыпаешься — в другой . В идеале нужно ложиться до 11 часов вечера, тогда организм сможет получить максимальное количество мелатонина, гормона сна. Серотонин — предшественник мелатонина. Поэтому чем больше мелатонина будет вырабатываться, тем лучше в итоге ты будешь себя чувствовать.

Питьевой режим

В переходный период организм особенно нуждается в достаточном количестве жидкости из-за сухости в помещениях . Если ты хочешь видеть здоровую и увлажненную кожу естественного цвета в зеркале, не пренебрегай этим правилом.

Физическая активность

Даже если ты не фанат спорта и тренировки в зале наводят на тебя панику, всегда можно найти решение: выйди на одну остановку раньше , чтобы пройтись пешком, не пользуйся лифтом, в течение дня старайся понемногу разминаться, а по утрам делай небольшую зарядку.

Серотонин напрямую связан с триптофаном — аминокислотой, которая помогает гормону радости наполнить наш организм. Мышечная активность увеличивает выработку триптофана. Не зря говорят, что движение — это жизнь.

Фототерапия — лечение светом

Отсутствие достаточного количества солнечного света увеличивает риск развития депрессивных состояний. А за зиму уровень серотонина значительно падает . Фототерапия, при которой пациенты подвергаются воздействию солнечного света, — отличный способ для поддержания его на должном уровне.

Лекарства

В некоторых случаях при диагностированной специалистами серотониновой недостаточности врач может назначить лекарственные препараты, БАДы, содержащие витамины группы B, триптофан и его производные. Их применение возможно только по назначению. Также на рынке уже существуют инъекции серотонина, но в скором времени ожидаются решения и в виде таблеток или даже пластырей .

Диета

Серотонин активизируется в головном мозге, кишечнике и тромбоцитах крови. Используется для передачи сообщений между нервными клетками. Поэтому важно употреблять в пищу продукты, содержащие триптофан , которые помогут увеличить выработку серотонина естественным способом. В их числе: лосось, курица, индейка, яйца, шпинат, семена, кедровый орех, арахис, кунжут, сыр, молоко, йогурт, творог, бобовые, грибы, соевые продукты.

Выполняй эти простые рекомендации каждый день — и ты заметишь, как твоя внешность преобразится, а жизнь наполнится яркими красками.