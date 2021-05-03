11 предметов мужского гардероба, которые мы не хотим видеть на своих любимых

Но Cosmo решил, что модная справедливость должна восторжествовать, поэтому выбрал 11 самых ужасных предметов мужского гардероба, от которых каждый представитель сильного пола должен избавиться как можно скорее. Покажи эту статью всем знакомым мужчинам!

Майка-сетка

Кошмар любой девушки — увидеть своего мужчину в майке-сетке. Сложно представить, куда вообще можно прийти в наряде, через который просвечивает волосатая мужская грудь, но некоторые экземпляры считают, что это вполне себе casual.

Короткие шорты

Обычно их любят носить не самые худые мужчины. Впрочем, слишком короткие шорты, смахивающие скорее на нижнее белье, не способны украсить ни худого, ни полного мужчину. А если это еще и пляжные шорты...

Сандалии с носками

Об этом говорили и писали уже тысячу раз, поэтому комментарии здесь излишни. Просто забудьте об этом сочетании. Навсегда.

Брюки с множеством карманов

... и еще жилет в стиле Анатолия Вассермана в пару к этим брюкам. А теперь внимание, вопрос: что вы носите во всех этих карманах в городе? Разгадать эту загадку не смогут даже знатоки.

Слишком длинный галстук

Сказать, что галстук, кокетливо выглядывающий из-под пиджака, выглядит ужасно - значит не сказать ничего. И вдобавок это вызывает не самые приятные мысли о том, как его хозяин вытирает концом галстука рот после еды.

Обувь с квадратными или слишком острыми носами

Классические мужские туфли должны иметь чуть вытянутый закругленный нос — в такой обуви мужчина может смело пойти на любую деловую встречу. Ботинки же с квадратными носами делают ноги похожими на ласты. А слишком острые носы, еще и загибающиеся вверх, превратят хозяина в Маленького Мука.

Футболки с «шутливыми» надписями

Футболки с надписями в принципе сложно назвать стильной вещью, но леденеют наши сердца от «шутливых» надписей вроде «Sex Instructor» или «Вашей маме зять не нужен?». Такая вещь в гардеробе надолго избавит мужчину от перспективы стать хоть чьим-нибудь зятем.

Спортивные вещи за пределами спортзала

Ходить по городу в спортивном костюме любого бренда и любой стоимости — дурной тон. Апогей ужаса — носить его с туфлями. Спортивный костюм — только в спортзал или на пробежку.

Поднятый воротник поло

Ужасная «мода» поднимать воротник поло вверх пришлась по душе даже некоторым производителям одежды, которые специально стали делать под воротником надписи, которые можно увидеть, лишь поставив его в «стойку». Мы же слезно просим вас, мужчины, не носить так поло, даже если под воротником у вас вышито совместное фото с Дженнифер Лопес!

Майка-алкоголичка в городе

Такая майка (напоминаем, без надписей!) хорошо будет смотреться на поклоннике рок-н-ролльного стиля в сочетании с узкими джинсами и курткой-косухой. Но вот жарким летом в метро в качестве единственного «верха» она выглядит не очень уместно.

Перстень на мизинце