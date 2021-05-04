Четыре повседневные привычки, которые помогут отрастить волосы

В материале bazaar.ru рассказывается о 4 повседневных привычках, которые помогут отрастить роскошную шевелюру.

Избегайте ежедневного мытья волос

Как ни парадоксально, чем чаще вы моете волосы, тем быстрее они будут загрязняться и становиться жирными. Кожа головы выделяет определенное количество жира, который создает на волосах защитный барьер. Каждый раз, когда вы моете волосы, этот барьер разрушается. Чем чаще это происходит, тем больше жира вырабатывает кожа головы и тем жирнее становятся волосы. Старайтесь мыть волосы не больше 3-4 раз в неделю, этого достаточно, чтобы они выглядели хорошо и не становились жирными слишком быстро.

Мойте волосы теплой водой

Существует распространенное заблуждение, что для хорошего роста волос помогает контрастный душ, однако такие водные процедуры оказывают прямо противоположный эффект. Горячая вода травмирует чешуйки волос, делая их более ломкими, провоцирует появление ненавистной пушистости. Для мытья волос используйте в меру теплую воду, избегая температурных перепадов.

Тщательно и подолгу расчесывайте волосы

Процесс расчесывания важен не только для того, чтобы волосы хорошо лежали, но и для их роста. Массажные щетки-расчески улучшают кровообращение кожи головы, что стимулирует рост новых волосков. Уделяйте долгому тщательному расчесыванию 10-15 минут в день, и вы обязательно увидите разницу.

Выбирайте правильные наволочки и аксессуары для волос