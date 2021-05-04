ТОП-3 главных трендов макияжа в 2021-м

Еще несколько лет назад женщины наносили на лицо плотный слой тональным кремом, корректировали черты с помощью конкурирующих средств и ярко красили губы. Брови должны были быть яркими и четкими, а глаза украшать острые стрелки. Сейчас все изменилось. «Штукатурка» на лице — уже моветон. В моде естественный и здоровый вид с минимальным количеством косметики. Специально для 5-tv.ru российский визажист Диляра Гильфанова рассказала о главных трендах макияжа в 2021-м.

Естественный цвет лица без тонального крема

Перед нанесением декоративной косметики кожу лица нужно подготовить. Но речь идет не о праймере, тональном креме и контурирующих средствах, а о правильном уходе. Подход к красоте изменился: на первом месте естественность. Визажист Диляра Гильфанова советует отказаться от плотных тональных, СС- и BB-кремов. Также не стоит чрезмерно пудрить лицо. Выбирайте легкие и нежирные текстуры косметических продуктов.

Важно ухаживать за кожей, а не замазывать недостатки консилером и корректором. Обратите внимание на уходовые средства — делайте маски и очищающие процедуры, чтобы добиться здорового тона лица. Начните посещать косметолога, чтобы подобрать правильную косметику.

Естественные брови

До недавнего времени яркие и четкие брови были очень важны в макияже. Девушки рисовали геометрические контуры сначала с помощью карандашей, потом в моду вошли тени и специальные помады. Тренды изменились: брови, которые выглядят как после процедуры татуажа, уже не актуальны. Диляра Гильфанова заметила, что даже гели для укладки уходят в прошлое.

Брови стали более подвижными, более объемными.

Стиль ламинирования тоже изменился. Сейчас женщины просят мастеров укладывать брови, чтобы те выглядели пушистыми и натуральными. Слегка взъерошенными, а не волосок к волоску.

Не изменился тренд на толщину бровей. В начале 2000-х представительницы прекрасного пола часами стояли перед зеркало с пинцетом, чтобы превратить брови в «тонкие ниточки». Ближе к середине 2010-м женщины поняли, что это было большой ошибкой и начали отращивать волоски. С тех пор густые и широкие брови — эталон красоты.

Неоновые тени и блестки

В прошлом году женщины предпочитали нюдовые оттенки, а в этом в моду вошли неоновые и яркие цвета. Визажист Диляра Гильфанова заметила, что тренд появился еще в 2019-м после выхода сериала «Эйфория» и только набирает обороты.