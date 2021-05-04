НЕ ПОТОЛСТЕЕШЬ! ⟩ Десять рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

Такие салаты можно есть в качестве гарнира, а можно просто есть. Ведь сезон овощей и полезной зелени в разгаре и нужно воспользоваться этим максимально. В подборке «Сегодня» – 10 салатов из максимально доступных продуктов. Но это совсем не означает, что они не полезны и не вкусны.