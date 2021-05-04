НЕ ПОТОЛСТЕЕШЬ! ⟩ Десять рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

четверть краснокочанной капусты
Все овощи и зелень помойте и обсушите.
Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.
Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
100 г брюссельской капусты
3 ст. л. оливкового масла
Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. горчицы в зернах
соль и молотый черный перец
Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
Редис нарезать кружочками.
Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца.
Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.
Салат из спаржи, горошка или яиц
100 г бланшированной или консервированной спаржи
100 г замороженной стручковой фасоли
100 г зеленого горошка (замороженного)
4 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. бальзамического уксуса
Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.
Салат из тунца с перцем и помидорами
2 ст. л. оливкового масла
Шпинат помыть и обсушить.
Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
Красный лук и маслины тонко нарезать.
Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.