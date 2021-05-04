Названы три простых принципа «молодильной» диеты

Человек есть то, что он ест. Эту истину часто забывают, а между тем продукты, которые мы потребляем, влияют на очень многие аспекты нашей жизни, а не только на здоровье. Нутрициолог Ольга Лозовая познакомит нас с тремя очень важными диетами — омолаживающей, поддерживающей хорошее настроение и повышающей иммунитет.

- О вреде сахара, который повреждает волокна коллагена и эластина, и соли даже не буду рассказывать — это хорошо известные и однозначные враги молодости и красоты, - говорит Ольга Лозовая. - Перечислю основные правила питания, способные сохранить молодость.

Во-первых, не есть продукты из рафинированной муки — выбирать нужно цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья и пр. Кстати, классическим образцом цельного зерна является попкорн, которые многие ошибочно считают нездоровой пищей.

Второй принцип: высокое содержание белка в меню. Дело в том, что возрастом объем мышечной массы снижается, но регулярное потребление белка может замедлить этот процесс. Ежедневная порция белка должна равняться 30 граммам курицы, рыбы, мяса либо растительного белка — чечевицы, фасоли, сои. Из перечисленного красное мясо наименее предпочтительно.

Третье — жиры не враги, а друзья красоты и молодости! Главное - правильно их выбирать. Жирные сорта рыбы, растительные масла (нерафинированные), орехи, оливки, авокадо, топленое масло не только не способствуют набору веса, но наоборот, помогают снизить его. Но важнее всего, что они обеспечивают организм материалом для строительства новых клеток (клеточные мембраны состоят из жиров, поэтому низкожировые диеты ускоряют старение).

Четвертое: в рационе должно быть много свежей зелени, овощей и фруктов. Эти продукты не только являются источником антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, одной из главных причин старения клеток, но, кроме того, защищают кожу от появления возрастных пигментных пятен. Особенно полезны в этом отношении томаты, лимон, петрушка, черная смородина.

А вот пример моей недельной «молодильной» диеты.

День 1. Завтрак. Овсяная каша на миндальном или кокосовом молоке со свежими ягодами и тыквенными семечками, зеленый чай.

Обед. Тыквенный суп с креветками, запеченная куриная грудка, винегрет с оливковым маслом, ломтики ананаса.

Ужин. Лосось, приготовленный на пару, отварная брюссельская капуста, яблоко.

День 2. Завтрак. Яичница с луком, шпинатом и помидорами, хрустящие хлебцы, фруктовый салат.

Обед. Чечевичный суп с зеленью, греческий салат, индейка с фасолью и овощами.

Ужин. Брускетта с томатами, тунцом и базиликом, креветки на гриле, хумус.

День 3. Завтрак. Оладьи из цельнозерновой муки, апельсин, зеленый чай

Обед. Салат из тунца с кукурузой и шпинатом, индейка на пару с тушеными овощами, фруктовый смузи из банана и черники.

Ужин. Запеченный лосось, отварная брюссельская капуста, авокадо.

День 4. Завтрак. Йогурт с яблочным пюре и грецкими орехами, зеленый чай.