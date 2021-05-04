Пять причин, почему нас не устраивает счастье бывших
Почему отпускать бывшего любимого человека в новую жизнь так сложно и советы, как привести себя в порядок после тяжелого разрыва.
Почему отпускать бывшего любимого человека в новую жизнь так сложно и советы, как привести себя в порядок после тяжелого разрыва.
Почему некоторым людям сложно отпустить бывших возлюбленных и уж тем более смириться с тем, что те счастливы без них? Вероятно, потому, что таким людям сложно осознать, что их бывшие партнеры могут имеют полное право на новую жизнь после расставания. Поэтому у собственников и ревнивцев активизируется цель: «Достать бывшего». «Лиза» разбирается, почему так происходит и как преодолеть зависимость.
Лицезреть бывшего партнера или партнершу с новой пассией — испытание не из простых. С одной стороны, хочется порадоваться за человека, но с другой — появляется злость на то, что он так быстро окунулся в новые отношения. Особенно это тяжело, если разрыв был болезненным. В таких случаях всегда кажется, что ни ты, ни твой экс-возлюбленный (-ая) еще долго не оклемаетесь. Но, оказывается, что «долго» у каждого свое. И это нормально.
Если человек самоутверждался за счет партнера, то после расставания приходит осознание того, что он заблуждался насчет бывшей половины.
Пример
Когда мы проработали травму, моя клиентка раскрылась и встретила новую любовь. Но как только ее жизнь начала налаживаться, бывший муж, с которым она вынуждена была видеться из-за общего ребенка, начал вести себя неадекватно. Во время встреч он часто и беспричинно грубил ей. Вся агрессия мужчины была основана на ее возобновившейся личной жизни. Такое поведение объясняется тем, что мужчина, уходя от жены, возвышался за счет нее. Своим поведением он внушал ей, что она никому не нужна. Он был уверен, что развода экс-супруга навсегда останется одна и посвятит свою жизнь воспитанию их общего ребенка.
Раздражение и негатив — защитная реакция мужчины, который не хочет признавать, что он ошибся в бывшей жене (она кому-то нужна и счастлива). Не каждый человек готов признавать, что он сам ввел себя в заблуждение. Он думает: «Как это так, она нашла мне замену, еще и лучше, чем я сам!!!». После подобного откровения начинается подсознательная конкуренция с этим новым мужчиной.
В приведенной ситуации дошло до того, что муж выискивал фотографии нового кавалера своей жены, узнавал, чем тот занимается, и сравнивал себя с ним. Это яркий пример того, как таким «собакам на сене» хочется, чтобы у бывших все было плохо. Его действия лишний раз убедили мою клиентку, что разрыв с бывшим мужем был правильным решением».
Продолжение самоутверждения за счет бывшего партнера
Женщины также не редко предают своих партнеров. Совершают они это по разным причинам, но в данном случае речь пойдет о том самом желании усидеть на двух стульях сразу.
Пример
Женщина развелась с мужем после долгих лет брака. Причиной расставания стал любовник, который давал ей те эмоции, которые она недополучала в семейной жизни. В итоге женщина вышла замуж за нового возлюбленного, родила от него ребенка, но при этом продолжала поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем. Делала она это больше из жалости, думая, что он кроме нее никому больше не нужен. Таким образом героиня самоутверждалась.
Данный пример — зеркальная ситуация предыдущего. Женщина также была уверена, что ее бывший муж никому не нужен, а после начала сравнивать себя с его новой девушкой. Она даже поменяла имидж, чтобы больше походить на пассию бывшего супруга. Это классическое поведение, свойственное собственникам. Они самоутверждаются, играя чужими чувствами. Так делают только неуверенные в себе люди.
Желание причинить ответную боль бывшему партнеру
Но сложнее переживают счастье бывшего возлюбленного все же не предавшие, а те, кого бросили. Что логично, ведь человек не может ментально отпустить человека, который не только стал инициатором расставания, но и сразу же начал новые отношения. У брошенного возникает чувство, что их история любви была пустышкой — чем-то несерьезным, о чем можно мгновенно забыть.
Поэтому неудивительно, что преданные кем-то люди не могу простить своих обидчиков и всячески хотят причинить бывшим партнерам ответную боль. В таких случаях важно не зацикливаться на случившемся предательстве. Да, больно. Да, тяжело. Но месть — это не то, на чем нужно зацикливаться. Лучше направить все усилия на себя — свое психологическое здоровье и создание новых здоровых отношений.
Чаще всего, спустя какое-то время, приходит осознание, что болезненное расставание было подарком судьбы.
Зависимые отношения
Одну из моих клиенток бросил молодой человек. После расставания она не смогла оборвать виртуальную связь с ним. Женщина следила за своим бывшим в соцсетях и сильно ревновала его ко всем девушкам, которые оставляли комментарии под его постами. Со временем ее жизнь оказалась полностью сосредоточена на экс-бойфренде. Она была буквально истощена эмоционально.
Любой человек, который сталкивается с подобной агрессией и сталкингом, рано или поздно начинает испытывать страх и и депрессивное состояние. И это понятно, ведь когда ваше счастье или свобода делают из вас в прямом смысле жертву в глазах экс-партнера, то сложно жить спокойно. Если вы попали в такую ситуацию, то немедленно обратитесь за помощью в правоохранительные органы и к психологу.
В диалоге со сталкером основное правило — всегда четко говорить «нет». Нет встречам, нет каким-либо условиям с его стороны. Не используйте двусмысленные формулировки, которые позволят сталкеру подумать, что у него есть хоть какой-либо шанс на успех.
Диалог со сталкером — это не способ его переубедить. Добровольно от своих заблуждений он не откажется.
Например, вы любите заниматься шопингом, или ходить в театр, или встречаться с друзьями, или выезжать куда-то на отдых. Применяйте естественные способы выхода из депрессии;