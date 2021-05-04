Пять причин, почему нас не устраивает счастье бывших

Почему некоторым людям сложно отпустить бывших возлюбленных и уж тем более смириться с тем, что те счастливы без них? Вероятно, потому, что таким людям сложно осознать, что их бывшие партнеры могут имеют полное право на новую жизнь после расставания. Поэтому у собственников и ревнивцев активизируется цель: «Достать бывшего». «Лиза» разбирается, почему так происходит и как преодолеть зависимость.

Лицезреть бывшего партнера или партнершу с новой пассией — испытание не из простых. С одной стороны, хочется порадоваться за человека, но с другой — появляется злость на то, что он так быстро окунулся в новые отношения. Особенно это тяжело, если разрыв был болезненным. В таких случаях всегда кажется, что ни ты, ни твой экс-возлюбленный (-ая) еще долго не оклемаетесь. Но, оказывается, что «долго» у каждого свое. И это нормально.

Но понять и принять, что человек, который причинил тебе боль, уже счастлив с кем-то другим, — сложно. Некоторые остаются наедине со своими переживаниями и пытаются их проработать, другие же приступают к активным действиям, желая разрушить счастье человека, которого они когда-то любили.



На самом деле, счастье бывших задевает далеко не всех, все зависит от психотипа человека. Психологи знают массу случаев, когда люди вышли из абьюзивных отношений, вздохнули свободно и больше не хотят поддерживать бывшую связь. Однако, людей, которых цепляет счастье бывших, не меньше. Поэтому, давайте, разберемся, откуда берется настрой: «Человек не может быть счастлив без меня».

Снижение самооценки

Если человек самоутверждался за счет партнера, то после расставания приходит осознание того, что он заблуждался насчет бывшей половины.

Пример

Психолог Элена Гамаюн: «Муж моей клиентки ушел от нее к ее же подруге. Такое предательство — сильная травма. Нам пришлось много работать, чтобы поднять самооценку моей клиентки, настроить ее на новые встречи, убедить в том, что муж ей не подходил, а сами отношения были деструктивные.