Елена Воробей показала свадебное платье

Елена не так уж и часто носит облегающие наряды, предпочитая более комфортную и свободную одежду, а ведь артистке есть чем похвастаться. На этот раз Елена на официальном мероприятии примерила красивое белое платье в пол, похожее на свадебное. Наряд подчеркнул фигуру Воробей, в особенности ее талию и бедра.

Сама артистка призналась, что платье ей понравилось, однако она чувствует себя в нем весьма непривычно. Елена также подшутила над тем, что в таком наряде она точно не сможет нормально поесть. Носить балахоны ей гораздо привычнее.

«А если такое платье? Вроде бы не плохо, но в таком же не выпить, не закусить. Может все же балахончик?» - подписала кадр Елена Воробей.