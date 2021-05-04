Елена Воробей показала свадебное платье
Елену Воробей не так часто можно увидеть в роскошных вечерних платьях. Артистка приятно удивила поклонников, опубликовав кадр, на котором позирует в свадебном платье, сообщает eg.ru.
Елену Воробей не так часто можно увидеть в роскошных вечерних платьях. Артистка приятно удивила поклонников, опубликовав кадр, на котором позирует в свадебном платье, сообщает eg.ru.
Елена не так уж и часто носит облегающие наряды, предпочитая более комфортную и свободную одежду, а ведь артистке есть чем похвастаться. На этот раз Елена на официальном мероприятии примерила красивое белое платье в пол, похожее на свадебное. Наряд подчеркнул фигуру Воробей, в особенности ее талию и бедра.
Сама артистка призналась, что платье ей понравилось, однако она чувствует себя в нем весьма непривычно. Елена также подшутила над тем, что в таком наряде она точно не сможет нормально поесть. Носить балахоны ей гораздо привычнее.
«А если такое платье? Вроде бы не плохо, но в таком же не выпить, не закусить. Может все же балахончик?» - подписала кадр Елена Воробей.
Поклонники в комментариях же положительно оценили наряд актрисы и отметили, что она находится в прекрасной физической форме. Подписчики настаивают на том, что Елене стоит почаще носить такие женственные и красивые наряды, которые только подчеркивают ее красоту.