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Когда мама — вампир: как мамы рушат жизнь взрослым дочкам

Мать и дочь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В идеальном мире мать и дочь — это теплый тандем, полный любви, поддержки. Но есть и неидеальный мир. Мир, в котором мама не только не стала другом, но и почти превратилась во врага, пишет wday.ru.

Истории наших героинь как раз из другого мира — мира обид, скандалов, злости. Почему мамы и дочери не могут найти общий язык?

Ольга, 48 лет: «Мама мечтает, чтобы муж меня бросил и я бы вернулась к ней»

«Я не знаю, как избавиться от чувства вины. Я не хочу общаться с мамой. Вернее, нет ни сил и ресурсов тоже нет. Мама растила меня одна, отец погиб на стройке, жили очень скромно. В детстве все было хорошо, ничего не могу сказать: мама шила мне платья, да еще какие! Лучший кусочек мне всегда. Себе отказывала, а мне отдавала. Вечером всегда с ней лежали в одной кровати, болтали обо всем на свете. Я считала маму лучшей подругой.

Все началось, когда мне исполнилось 22 года, я собралась замуж. Это был первый такой скандал в моей жизни. Какие-то проклятия, типа: «Вот увидишь, бросит тебя этот Сашка! Материнское сердце не обманешь! Гуляка он, на лице написано!» Что это было, я так и не поняла. Сыграли свадьбу, я переехала к Саше в квартиру, где еще жили его родители. Замечательные люди, стали мне мамой и папой. А когда родился первый внук Сансаныч, то они просто все заботы взяли на себя. Мама как переменилась. Нет, она вроде и не мотала мне нервы…

Но так втихую мне все время наговаривала, что я ее забыла, что теперь я в богатой семье, что Людмила Александровна — свекровь — никогда мне настоящей матерью не станет, вот увидишь, вот увидишь!

Я расстраивалась, но понимала, что мама осталась одна, ей тяжело морально.

Да еще приеду к ней в гости с Сашей, она сидит такая грустная возле телевизора. Подойдет ко мне, начинает плакать: растишь вас, а вы разлетаетесь из дома, и мать не нужна. Ну, тут и у меня слезы. А потом она сразу: не плачь, лишь бы у тебя все было хорошо, а я уж ладно, мне только доживать осталось. И вот так все время. Прихожу от нее заведенная, вымотанная, будто из меня всю кровь выпили, ссоры с мужем. И потом каждый раз, каждая встреча — я как на иголках. Хоть к матери не ходи. И он тебя не любит, и на детей мало внимания обращает, а ты посмотри на себя!

И еще фишка: «Такие деньжищи тратите на отдых! Вы что с ума сошли? Какие Бали, какой Египет! Обманывай мужа, откладывай деньги на черный день! Я лучше знаю, он наступит!» Вот все бы ничего. Но лет пять назад началось прям внедрение в мою жизнь окончательно. Отдала дочку маме на неделю.

Дочь приезжает какая-то отдаленная, говорит, бабушка тебя называет бестолочью, непутевой, бабушка тебя научит, как жить, если мать не научила.

Конечно, я поехала к ней разбираться. Мам, говорю, что за дела, ты что творишь-то? Ответов никаких нормальных не услышала. Только: слушай, что мать говорит, я лучше знаю, как тебе нужно. Да нет, говорю, я уже взрослый человек, ссориться с тобой не хочу, но и ребенка моего не надо против меня настраивать. Та в плач, в истерику. Мне ее жалко.

В последние пять лет отношения с мамой окончательно испортились. Я не понимаю, почему она так себя ведет? Неужели не дорожит нашими с ней отношениями? Я же единственная дочь… Как я только ни налаживала все, и продукты, и деньги, и квартиру ей купили новую, берем ей путевки отдыхать. Все плохо! Все не так! И вот я ее спрашиваю: «Мам, а вот если бы я с мужем развелась и к тебе переехала, было бы лучше?» Отвечает: да! Я говорю, мол, кому лучше, тебе? Что я не так делаю? И опять истерика. И опять неделю не берет телефон. Я измучилась, я не могу и не хочу с ней общаться. Кроме негатива и черных пророчеств я ничего и не слышу».

Татьяна Каменева, 40 лет: «Мама критикует все — мою еду, детей, мужа, даже пылесос»

«У меня есть проблема. Когда мы с моей мамой на расстоянии, у нас все хорошо. Общаемся в вацапе, по скайпу, дружим. Как только я приезжаю к маме в дом или она ко мне, все! Идет война народная…

Мама у меня не плохая, просто со своими заморочками. Лет до 16 моих вообще была ангел. А с подросткового возраста мы начали очень ссориться. У папы от наших ссор волосы дыбом вставали. Она кричала постоянно на любой мой шорох, все было не так. Я, собственно, в 18 лет уехала учиться в другой город, и все наладилось. Подумала, климакс, все пройдет. И вот любой приезд больше семи дней — это всегда скандал, хлопанье дверью и уезд. Из-за чего ссоримся?

Первое. Быт. Не так чашки ставишь, белье надо гладить, закрутки мои невкусные, пылесос не той марки. Кидание посуды на пол. Неблагодарная, я же тебя учу. Уйди с кухни, не позорь мать. А вот я! А вот мы с папой!

Второе. Дети. Балуем, не так надо воспитывать, строже, времена другие, все наркоманы вокруг. Если бы все узнали, как мы воспитываем детей, то приехала бы служба и их отобрала.

Детям говорит о том, какая я нерасторопная дура. А мы в семье даже слово «дура» никогда не говорим.

Третье. Моя персона. На маленькое тату на моем запястье мама отреагировала диким смехом, обзыванием, и остановить ее было невозможно. Вступился муж, попало и ему за его бороду и гейский вид в облегающих джинсах не по возрасту. Она все знает, все умеет, она права…И, до свиданья, мама! Недели через две созвон. Как ни в чем не бывало. Привет, доча, отошла? Как дела? Это что?

Я очень люблю маму, но я категорически боюсь с ней встречаться на одной территории, то есть жить, делить быт, пусть и ненадолго. Но вот когда мы ездим на море, за границу, там все хорошо, нет проблем. Дети спрашивают, почему мы не ездим к бабушке, и даже не знаю, что ответить. Папа обижается. Но я точно знаю, что отходить от этих встреч я буду еще несколько месяцев».

По своей природе отношения родителя и ребенка — это всегда особый вид взаимодействия. Мать всегда защищает свое чадо, жертвует собой, ставит жизнь ребенка выше своей. Это безусловная любовь и ее принято приравнивать к материнской. Однако деструктивное отношение матери к ребенку — явление совсем не редкое. Сами мамы при этом в большинстве случаев не осознают, какое разрушительное влияние они транслируют на своих детей. Есть токсичные люди, есть токсичные мамы и их негативные личностные особенности, которые влияют на развитие психики ребенка, формируют у него неврозы, посттравматический синдром, психосоматические заболевания. Типажей токсичных мам много…

Дочь, как донор органа. Орган — любовь. Очень часто мамы, которые выросли в отсутствии любви или ее проявлений, ищут ее везде, вне себя. Кто-то обязан ее любить. Такая проекция переносится часто на ребенка. Пока дочь находится еще в нежном возрасте, мать оберегает, жертвует, дарит ласку. Но и держит ребенка, как свою группу поддержки: пожалей меня, ты должна, ты обязана маме. И как только у дочери намечается отдельная от матери жизнь, начинается диссонанс. Я растила, любила, лелеяла, отдайте обратно. Мать теряет часть себя, воспринимая ребенка не отдельно взятой личностью, а как свои руку, ногу или палец на левой руке.

Недолюбленные мамы не обязательно росли в семье с плохим климатом. В основном это советские женщины, с родителями поствоенного времени, которые поднимали города. В каждой третьей семье отсутствовал мужчина, и женщинам приходилось весь быт и тяжелый труд восстановления нести на своих плечах. В ясли отдавали еще в младенчестве, дома наваривали кастрюлями еду, перешивали одежду. Такие дикие нагрузки могли выдержать только железные, сильные женщины. Как машины, они обеспечивали детям физическое выживание. На остальные проблемы у них просто не было ресурсов. Одет, обут, накормлен. Да, кто-то вырастал в таких условиях без определенных проблем, кто-то всю жизнь несет в себе крест недолюбленности.

Такие мамы встречаются и в наше время, но в советском пространстве их, к сожалению, гораздо больше. Именно из-за использования ребенка в качестве донора любви мамы ведут себя так эгоистично, причиняя дочерям не просто неудобства, а настоящие испытания, следствием которых становятся неврозы или несостоявшаяся личная жизнь вне матери. Когда ослабевает «хватка» к своему собственному ребенку, часто такие бабушки перенаправляются на внуков. Тоже как на вспомогательный орган, орган воздействия на дочь. У дочерей в такой паре чаще всего тяжелая созависимость и огромное чувство вины. Пока дочь не начнет выставлять свои границы, избавляться от чувства вины, осознавать себя отдельной личностью и дистанцироваться от токсичного родителя, никаких перемен не будет.

Если у мамы клинический случай, когда она не готова принять услышанное, в ее собственном мире — она лучшая мать и все делает на благо, остается только дистанция. Это, кстати, одна из основных обид детей подобных родителей, когда они хотят донести свою боль, рассказывают, как им жилось в детстве, открывают свои болевые точки, а мать на это отвечает, что ничего такого не было. Это ты была невыносимым ребенком, это с тобой что-то не так. Такой родительский газлайтинг. Если же родитель после выставленных границ начинает понимать и осознавать ситуацию целиком, то тут можно работать. Если на крики и обзывания матери дочь бросает трубку, предупреждая, что в таком тоне она больше не общается, ставит рамки своего присутствия, твердо говорит: «Больше никогда, иначе мы совсем прекратим общение!», и мать реагирует и дальше в своем ключе, общение надо прекратить.

В данном контексте вы для человека… еда. Понимаете, вас или съедят окончательно, или вы начинаете выбирать самый главный ресурс в своей жизни — себя.

Также часто бывает, что вполне адекватная мама начинает вести себя как «вампир» по отношению к своему взрослому ребенку. Тут могут быть и пограничные психические расстройства, и нервоз, и банальные гормональные расстройства. Маму надо лечить и наблюдать.


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