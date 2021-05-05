Когда мама — вампир: как мамы рушат жизнь взрослым дочкам

Я очень люблю маму, но я категорически боюсь с ней встречаться на одной территории, то есть жить, делить быт, пусть и ненадолго. Но вот когда мы ездим на море, за границу, там все хорошо, нет проблем. Дети спрашивают, почему мы не ездим к бабушке, и даже не знаю, что ответить. Папа обижается. Но я точно знаю, что отходить от этих встреч я буду еще несколько месяцев».
По своей природе отношения родителя и ребенка — это всегда особый вид взаимодействия. Мать всегда защищает свое чадо, жертвует собой, ставит жизнь ребенка выше своей. Это безусловная любовь и ее принято приравнивать к материнской. Однако деструктивное отношение матери к ребенку — явление совсем не редкое. Сами мамы при этом в большинстве случаев не осознают, какое разрушительное влияние они транслируют на своих детей. Есть токсичные люди, есть токсичные мамы и их негативные личностные особенности, которые влияют на развитие психики ребенка, формируют у него неврозы, посттравматический синдром, психосоматические заболевания. Типажей токсичных мам много…
Дочь, как донор органа. Орган — любовь. Очень часто мамы, которые выросли в отсутствии любви или ее проявлений, ищут ее везде, вне себя. Кто-то обязан ее любить. Такая проекция переносится часто на ребенка. Пока дочь находится еще в нежном возрасте, мать оберегает, жертвует, дарит ласку. Но и держит ребенка, как свою группу поддержки: пожалей меня, ты должна, ты обязана маме. И как только у дочери намечается отдельная от матери жизнь, начинается диссонанс. Я растила, любила, лелеяла, отдайте обратно. Мать теряет часть себя, воспринимая ребенка не отдельно взятой личностью, а как свои руку, ногу или палец на левой руке.
Недолюбленные мамы не обязательно росли в семье с плохим климатом. В основном это советские женщины, с родителями поствоенного времени, которые поднимали города. В каждой третьей семье отсутствовал мужчина, и женщинам приходилось весь быт и тяжелый труд восстановления нести на своих плечах. В ясли отдавали еще в младенчестве, дома наваривали кастрюлями еду, перешивали одежду. Такие дикие нагрузки могли выдержать только железные, сильные женщины. Как машины, они обеспечивали детям физическое выживание. На остальные проблемы у них просто не было ресурсов. Одет, обут, накормлен. Да, кто-то вырастал в таких условиях без определенных проблем, кто-то всю жизнь несет в себе крест недолюбленности.
Такие мамы встречаются и в наше время, но в советском пространстве их, к сожалению, гораздо больше. Именно из-за использования ребенка в качестве донора любви мамы ведут себя так эгоистично, причиняя дочерям не просто неудобства, а настоящие испытания, следствием которых становятся неврозы или несостоявшаяся личная жизнь вне матери. Когда ослабевает «хватка» к своему собственному ребенку, часто такие бабушки перенаправляются на внуков. Тоже как на вспомогательный орган, орган воздействия на дочь. У дочерей в такой паре чаще всего тяжелая созависимость и огромное чувство вины. Пока дочь не начнет выставлять свои границы, избавляться от чувства вины, осознавать себя отдельной личностью и дистанцироваться от токсичного родителя, никаких перемен не будет.
Если у мамы клинический случай, когда она не готова принять услышанное, в ее собственном мире — она лучшая мать и все делает на благо, остается только дистанция. Это, кстати, одна из основных обид детей подобных родителей, когда они хотят донести свою боль, рассказывают, как им жилось в детстве, открывают свои болевые точки, а мать на это отвечает, что ничего такого не было. Это ты была невыносимым ребенком, это с тобой что-то не так. Такой родительский газлайтинг. Если же родитель после выставленных границ начинает понимать и осознавать ситуацию целиком, то тут можно работать. Если на крики и обзывания матери дочь бросает трубку, предупреждая, что в таком тоне она больше не общается, ставит рамки своего присутствия, твердо говорит: «Больше никогда, иначе мы совсем прекратим общение!», и мать реагирует и дальше в своем ключе, общение надо прекратить.
В данном контексте вы для человека… еда. Понимаете, вас или съедят окончательно, или вы начинаете выбирать самый главный ресурс в своей жизни — себя.
Также часто бывает, что вполне адекватная мама начинает вести себя как «вампир» по отношению к своему взрослому ребенку. Тут могут быть и пограничные психические расстройства, и нервоз, и банальные гормональные расстройства. Маму надо лечить и наблюдать.
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