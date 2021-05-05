Когда мама — вампир: как мамы рушат жизнь взрослым дочкам

Конечно, я поехала к ней разбираться. Мам, говорю, что за дела, ты что творишь-то? Ответов никаких нормальных не услышала. Только: слушай, что мать говорит, я лучше знаю, как тебе нужно. Да нет, говорю, я уже взрослый человек, ссориться с тобой не хочу, но и ребенка моего не надо против меня настраивать. Та в плач, в истерику. Мне ее жалко.

В последние пять лет отношения с мамой окончательно испортились. Я не понимаю, почему она так себя ведет? Неужели не дорожит нашими с ней отношениями? Я же единственная дочь… Как я только ни налаживала все, и продукты, и деньги, и квартиру ей купили новую, берем ей путевки отдыхать. Все плохо! Все не так! И вот я ее спрашиваю: «Мам, а вот если бы я с мужем развелась и к тебе переехала, было бы лучше?» Отвечает: да! Я говорю, мол, кому лучше, тебе? Что я не так делаю? И опять истерика. И опять неделю не берет телефон. Я измучилась, я не могу и не хочу с ней общаться. Кроме негатива и черных пророчеств я ничего и не слышу».

Татьяна Каменева, 40 лет: «Мама критикует все — мою еду, детей, мужа, даже пылесос»

«У меня есть проблема. Когда мы с моей мамой на расстоянии, у нас все хорошо. Общаемся в вацапе, по скайпу, дружим. Как только я приезжаю к маме в дом или она ко мне, все! Идет война народная…

Мама у меня не плохая, просто со своими заморочками. Лет до 16 моих вообще была ангел. А с подросткового возраста мы начали очень ссориться. У папы от наших ссор волосы дыбом вставали. Она кричала постоянно на любой мой шорох, все было не так. Я, собственно, в 18 лет уехала учиться в другой город, и все наладилось. Подумала, климакс, все пройдет. И вот любой приезд больше семи дней — это всегда скандал, хлопанье дверью и уезд. Из-за чего ссоримся?

Первое. Быт. Не так чашки ставишь, белье надо гладить, закрутки мои невкусные, пылесос не той марки. Кидание посуды на пол. Неблагодарная, я же тебя учу. Уйди с кухни, не позорь мать. А вот я! А вот мы с папой!

Второе. Дети. Балуем, не так надо воспитывать, строже, времена другие, все наркоманы вокруг. Если бы все узнали, как мы воспитываем детей, то приехала бы служба и их отобрала.

Детям говорит о том, какая я нерасторопная дура. А мы в семье даже слово «дура» никогда не говорим.