Семь универсальных советов для тех, кто мечтает о локонах как в рекламе

Мойте голову правильно

Как часто мыть волосы и чем, почему вода влияет на состояние волос, какой выбирать шампунь? Рассказываем обо всем по порядку.

Выбор шампуня

Казалось бы, что тут сложного? Ассортимент шампуней сейчас огромен. Осталось выбрать то, что нравится по качеству, запаху, цене, или то, что расхваливают подружки. Именно здесь и таится главная сложность. Выбирать моющее средство нужно не только по параметрам нравится/не нравится, но и так, чтобы оно подходило коже головы (а не волосам, как принято думать!). Типы кожи и волос совпадают гораздо реже, чем может показаться. Тогда как ситуация, когда кожа чувствительная и жирная, а волосы при этом нормальные по длине и сухие на концах, наоборот, довольно частая.

Выбор кондиционера

А вот кондиционер нужно подбирать под тип волос. И наносить, конечно же, так, чтобы средство не попадало на кожу. Для этого достаточно наклонить голову вниз и обрабатывать пряди по направлению от кончиков к корням.

В случае сильной сухости кончиков волос (особенно при очень жирной коже головы) можно использовать бальзамы, которые не нужно смывать. Этот вариант подходит еще и для тех, кто экономит воду или спешит.

Кондиционер или бальзам могут быть совершенно иного бренда, чем шампунь, но, если вам по душе средства с сильными ароматами, следите, чтобы запахи не конфликтовали друг с другом. В противном случае есть риск получить очень странную аромакомпозицию уже после того, как волосы высохнут.

Фильтр для воды: она должна быть мягкой

В жесткой воде довольно много примесей металлов, которые потом оседают на волосах, делая их жесткими, непослушными и тусклыми. Чтобы этого не происходило, можно поставить фильтр на всю поступающую в квартиру воду и дополнительно использовать раз в неделю специальные средства глубокой очистки волос. Народная альтернатива решения этой же проблемы – яблочный уксус (половина стакана на таз воды) для ополаскивания волос. Это средство хорошо и для удаления минерального налета с прядей.

Скраб для кожи головы

Мы привыкли использовать эксфолианты для лица и тела, а вот про кожу головы часто забываем. И совершенно напрасно, ведь там тоже есть омертвевшие чешуйки, которые нужно удалять, чтобы они не мешали питанию луковиц (а значит, и росту волос). Кожа после правильного нанесения скраба более восприимчива к питательным веществам масок и сывороток, так что проводить процедуру отшелушивания нужно не реже раза в неделю при нормальной коже головы. Если она сухая, пилинг показан вдвое реже.

Массировать кожу головы нужно долго, не менее 15 минут. Это можно делать руками или специальными массажерами, аккуратными, но энергичными движениями. Кожа головы должна быть предварительно вымыта и хорошо увлажнена. После тщательного смывания скраба нанесите ваш обычный бальзам.

Как часто мыть голову

Это зависит от того, насколько быстро грязнятся волосы. Нужно учитывать и скорость образования кожного сала, и внешние факторы: пыль и выхлопные газы в воздухе, сигаретный дым и пепел, использование стайлингов, плавание в бассейне с хлорированной водой или в море. Если по всем параметрам требуется мыть голову часто, стоит, соответственно, подобрать средства для частого или ежедневного применения.

Сушите волосы правильно

Вы вымыли волосы качественным шампунем и очищенной водой, теперь нужно правильно их высушить или сделать укладку. Мокрые волосы очень легко травмировать или сломать, поэтому любое неосторожное движение может свести на нет все усилия по поддержанию их здоровья.



