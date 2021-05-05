Как понять, что вашему организму не хватает коллагена, и чем его можно восполнить?

Что такое коллаген

Это белок, который содержится в коже, мышцах, сухожилиях, ногтях, волосах и даже костях. Каждый из нас на треть состоит из коллагена (от общего количества белков и аминокислот).

Если его достаточно, то человек радуется своей ровной и гладкой коже и роскошным волосам, упругой походке и гибкости. Если же количество коллагена начинает снижаться (с возрастом или по причине вредных привычек), появляется множество поводов переживать о своем здоровье и красоте. Науке известно 25 типов коллагена, все они по-разному усваиваются и синтезируются в организме.

Коллаген в коже

В эпидермисе он находится в «основе» – это дермальный слой. На коллаген приходятся добрых ⅔ всех белков, из которых состоит кожная ткань. Простой тест на уровень содержания коллагена и эластина, который рекомендуют косметологи: сожмите небольшой участок кожи на руке, подержите 10–15 секунд и посмотрите, как скоро она расправится после деформации. Если это произойдет быстро, а складок или заломов не останется – с коллагеном у вас пока все в порядке. Во всех остальных случаях естественный синтез коллагена можно считать сниженным.

Даже при самом грамотном уходе в возрасте 35+ количество коллагена в коже начинает уменьшаться. Если при этом курить и пить мало воды, много времени проводить на пляже или в солярии, питаться фастфудом или безжалостно терзать себя диетами (резко набирать и сбрасывать вес), со всеми печальными последствиями недостатка коллагена придется познакомиться еще раньше.

Как повысить количество коллагена в коже?

Разумнее всего восполнять запасы коллагена всеми доступными способами: принимать добавки, сбалансировать рацион, подобрать соответствующую возрасту уходовую косметику. Предлагаем разобраться с обозначениями на этикетках бьюти-средств.

Collagen (Native Collagen)

Этот тип коллагена получают из хрящей животных, у него крупные молекулы, которые глубоко в кожу проникнуть не могут. В составе крема он нужен, чтобы создавать на поверхности кожи или в верхних ее слоях пленку, удерживающую в клетках влагу. Native Collagen часто используют и при производстве косметики для волос (шампуней, кондиционеров), а также средств для ухода за ногтями.

Soluble Collagen

Этот коллаген тоже производят из хрящей животных, но он обработан иначе, нежели в предыдущем случае. Молекулы среднего размера отлично помогают и удерживать влагу (кожа разглаживается и становится более ровной, сияющей и молодой), и защищать от внешних воздействий. Впрочем, и сторонники движения зеленых, и веганы против использования этого компонента.

Atelocollagen (Soluble Marine Collagen)

По своему строению молекулы этого коллагена ближе всего к человеческому, так что они легко проникают в самые глубокие слои эпидермиса. Его получают из костной и хрящевой ткани рыб, и он считается одним из самых эффективных, поскольку обновление кожи происходит на клеточном уровне. Однако учтите, что на «морской коллаген» может быть аллергия, пишет tea.ru.

Plant Collagen

Или так называемый растительный коллаген, которого на самом деле не существует. Вместо него в действительно эффективные и полезные кремы и сыворотки добавляют растительные белки, полученные из водорослей или пшеницы. В них содержатся все нужные коже аминокислоты. Это молекулы очень маленького размера, так что они легко усваиваются клетками. На такой тип «коллагена» реже бывает аллергическая реакция, чем на настоящий, и это очевидный плюс. Минусы в том, что аллергия все же может возникнуть, а в производстве такие средства довольно дорогие (поэтому и финальный ценник в магазине может слегка обескуражить).

В модной среде считается, что проще и быстрее сделать инъекции коллагена, чем мазать на кожу крем и ждать результата. И это утверждение в целом верно: омоложение эпидермиса начинается на глубинном уровне, кожа становится заметно плотнее и ровнее уже после первых процедур.



