Как не полнеть при ежедневном употреблении пасты
Врач-диетолог Алексей Ковальков поделился секретом, как не набрать вес, если каждый день есть пасту. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, пишет «Рамблер».
Врач-диетолог Алексей Ковальков поделился секретом, как не набрать вес, если каждый день есть пасту. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, пишет «Рамблер».
По словам эксперта, при выборе макарон выбор стоит делать в пользу продукта из твердых сортов пшеницы. «Те макароны, которые варит холостяк на кухне, отличаются от тех макаронных изделий, которые готовят в Италии. В муке из твердых сортов пшеницы меньше клейковины, зато чуть больше глютена. В мягких сортах пшеницы больше крахмала, но меньше глютена, а крахмал распадается с образованием глюкозы», — объяснил эксперт.
Также диетолог отметил, что пасту важно недоваривать и перед приготовлением сутки держать в холодильнике в готовом виде, чтобы крахмал меньше распадался на глюкозу и воду. При этом специалист напомнил, что у макаронных изделий невысокий гликемический индекс — 55 единиц. Поэтому их можно есть ежедневно даже тем, кто строго следит за своей фигурой.