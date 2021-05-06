Как не полнеть при ежедневном употреблении пасты

По словам эксперта, при выборе макарон выбор стоит делать в пользу продукта из твердых сортов пшеницы. «Те макароны, которые варит холостяк на кухне, отличаются от тех макаронных изделий, которые готовят в Италии. В муке из твердых сортов пшеницы меньше клейковины, зато чуть больше глютена. В мягких сортах пшеницы больше крахмала, но меньше глютена, а крахмал распадается с образованием глюкозы», — объяснил эксперт.