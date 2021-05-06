Чт, 6.05.2021
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Он еще на свидании, а она уже в загсе: почему так часто не совпадают ожидания мужчин и женщин

Влюбленные. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ожидания часто переводятся нами в режим «по умолчанию». Мы молча фантазируем о том, как «должно быть», не ставим в известность партнера, а потом возмущаемся – почему реальность вовсе не такая, какой представлялась?

Мужские и женские ожидания разные по сути, но одинаковые по форме. Их объединяет внутренняя готовность людей к тому, что в итоге все будет «как Я хочу. Уже настроился, не разочаровывай меня!». Почему так? Потому что каждым (!) из нас движет собственный интерес, выгода. Это аксиома, принятие которой значительно упрощает любую коммуникацию.

Ожидания друг от друга начинаются с первой же встречи.Женщина быстро включается и, если мужчина нравится, прогнозирует будущее, пишет «Лиза».

Мысленно расписывает, как должны развиваться отношения. Сколько раз в день ему следует позвонить, на каком свидании прилично отправиться к нему домой и как он должен этот незабываемый вечер организовать. Если все прошло хорошо, то ожидается предложение встречаться, жить вместе. Подразумевается финансовая и моральная поддержка, совместные выходные и планы. Чуть позже ожидания проявляются в том, что к своему имени ты уже примеряешь его фамилию.

Все это происходит в голове практически автоматически. Партнер даже не догадывается, насколько далеко ты ушла в своих планах на него.

Мужчине, в отличие от нас, требуется приличное количество времени, чтобы в принципе задуматься в сторону «Мы». Поэтому он ожидает от новой знакомой умение держать дистанцию, не пришпоривать коня. А носить ли ее на руках, он решит много позже. На руках ли… Ее ли…И секс, даже хороший, ничего не решает. Мужчины предпочитают жить одним днем.

Многие рассказывают на консультациях о том, что неприятным откровением являются женские претензии к свободному времени и требование моногамии. «После месяца-двух знакомства почему-то считают, что я не вправе встречаться с другими девушками. С чего вдруг?! Я ничего не обещал. И вообще, требуется время понять, с кем мне лучше». Или: «Однажды я сказал между делом, что люблю детей и хотел бы иметь не меньше троих. И вдруг мою подругу переклинило, она начала вести себя так, будто мы женаты и она беременна».

К слову,на привычке женщин форсировать события часто играют опытные ловеласы.Они идут на опережение и сами озвучивают дамам их же ожидания, но в форме собственных планов.

— Летом поедем в Крым или Краснодарский край? — спрашивает такой мужчина между делом.

Женщина заглатывает нехитрый крючок, переводит его слова как обещание серьезных отношений и впадает в…ожидания, теряя бдительность.

Ожидания сопровождают партнеров всю совместную жизнь. Мужчина ждет, что женщина и через десять-пятнадцать лет будет той же легкой, беззаботной, сексуальной феей, какой она ему встретилась.

Женщина часто ожидает, что мужчина рядом с ней изменится в лучшую сторону, поскольку ее амбиции велики и она уверена в том, что в состоянии раскрыть потенциал. Мотивировать. Заставить, в конце концов. Нет предела совершенству!

Ожидания возникают по любому поводу — он должен финансово содержать семью, быть внимательным к ее родителям, перестать поддерживать бывшую и их общих детей, найти работу получше, быть страстным любовником 24/7, больше времени проводить дома, при этом ухитряться строить успешную карьеру.

От нее требуется легкое веселое настроение, постоянная готовность к сексу, привычка не грузить, не выдвигать претензий, не задавать лишних вопросов, быть отходчивой, уметь вкусно готовить, понимать с полуслова, закрывать глаза на то, что мужчине не хочется афишировать.

Часто ожидания парадоксальны, взаимно исключают друг друга, но на это никто внимания не обращает. В итоге горькие разочарования. Обиды. Злость.

Хотя почему так?! Ведь ожидания — это всего лишь внутренняя (!) реальность. Предвосхищение событий, которых никто не обещал.

Без ожиданий невозможны отношения в принципе. Потому что так устроен человеческий мозг — не живет без планирования, прогнозирования. И это плюс, иначе чего мы добились бы, о каком прогрессе могли бы говорить?

Проблема ожиданий лишь в том, что никто из нас не желает прогибаться и стараться соответствовать чужим ожиданиям.

Вспомни свои личные истории и реакции. Например, в отношениях с подругой во время совместного отдыха. Тебе хочется рано вставать и бежать на море, можно даже одной (не любишь утренние разговоры). А подруга ждала другого сценария. Вот она спит до обеда, а ты ее терпеливо ждешь. Потом вы завтракаете не спеша — отпуск ведь! И болтаете, болтаете круглые сутки.

Дня через три вы крупно поссоритесь. Через пять возненавидите друг друга. Но! Если бы ДО отпуска вы проговорили свои ожидания, такого неприятного развития событий не произошло бы.

Поэтому…

  1. Ожиданиянеобходимо озвучивать, терпеливо выслушивать чужие, понятно объяснять свои.
  2. Вести беседу в форме диалога,а не монолога, иначе ты попадешь в ловушку. Будешь ждать, что они правильно поняты партнером и тот сделает все, что в его силах, чтобы соответствовать. Он же воспримет информацию точно так же, и вы выйдете на новый виток непонимания и обид.
  3. Убедись в том, что выверно поняли друг друга, смогли действительно о чем-то конкретном договориться. Теперь речь уже идет не об иллюзиях, а зоне ответственности за свои слова.
  4. Если партнер отказывается от примерки светлого образа, рожденного в твоей голове, стоитсохранять доброжелательный настрой. И или отложить разговор, или перевести его в продуктивный диалог. Поиск компромисса требует сил и времени.
  5. Ожидания – не догма. Этоживые иллюзии, которые меняются со временем. Поэтому с определенной регулярностью делись ими с партнером. Возможно, от тебя ожидали защиты докторской или похудение. И это даже превратилось в договоренность. Но со временем ты поняла, что цели тебе больше не близки — так озвучь это.
  6. С ожиданиями переделать партнера вообще желательно покончить.«Пусть он гуляет по выходным, ходит в спортзал, бросит курить и больше времени уделяет детям» — это все тлен. Спроси себя: «Почему МНЕ это важно?». Голос внутреннего контролера на чей похож? Может быть, мамин?
  7. Спроси себя –а сама ты даешь то, что требуешьи ожидаешь от партнера? Обвиняешь его в черствости, а сама мягкая?
  8. Займись собой.Все, что ты требуешь от другого человека, есть и у тебя. Совершенствуйся.

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