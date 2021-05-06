Он еще на свидании, а она уже в загсе: почему так часто не совпадают ожидания мужчин и женщин

К слову,на привычке женщин форсировать события часто играют опытные ловеласы.Они идут на опережение и сами озвучивают дамам их же ожидания, но в форме собственных планов.
— Летом поедем в Крым или Краснодарский край? — спрашивает такой мужчина между делом.
Женщина заглатывает нехитрый крючок, переводит его слова как обещание серьезных отношений и впадает в…ожидания, теряя бдительность.
Ожидания сопровождают партнеров всю совместную жизнь. Мужчина ждет, что женщина и через десять-пятнадцать лет будет той же легкой, беззаботной, сексуальной феей, какой она ему встретилась.
Женщина часто ожидает, что мужчина рядом с ней изменится в лучшую сторону, поскольку ее амбиции велики и она уверена в том, что в состоянии раскрыть потенциал. Мотивировать. Заставить, в конце концов. Нет предела совершенству!
Ожидания возникают по любому поводу — он должен финансово содержать семью, быть внимательным к ее родителям, перестать поддерживать бывшую и их общих детей, найти работу получше, быть страстным любовником 24/7, больше времени проводить дома, при этом ухитряться строить успешную карьеру.
От нее требуется легкое веселое настроение, постоянная готовность к сексу, привычка не грузить, не выдвигать претензий, не задавать лишних вопросов, быть отходчивой, уметь вкусно готовить, понимать с полуслова, закрывать глаза на то, что мужчине не хочется афишировать.
Часто ожидания парадоксальны, взаимно исключают друг друга, но на это никто внимания не обращает. В итоге горькие разочарования. Обиды. Злость.
Хотя почему так?! Ведь ожидания — это всего лишь внутренняя (!) реальность. Предвосхищение событий, которых никто не обещал.
Без ожиданий невозможны отношения в принципе. Потому что так устроен человеческий мозг — не живет без планирования, прогнозирования. И это плюс, иначе чего мы добились бы, о каком прогрессе могли бы говорить?
Проблема ожиданий лишь в том, что никто из нас не желает прогибаться и стараться соответствовать чужим ожиданиям.