Он еще на свидании, а она уже в загсе: почему так часто не совпадают ожидания мужчин и женщин

Мужские и женские ожидания разные по сути, но одинаковые по форме. Их объединяет внутренняя готовность людей к тому, что в итоге все будет «как Я хочу. Уже настроился, не разочаровывай меня!». Почему так? Потому что каждым (!) из нас движет собственный интерес, выгода. Это аксиома, принятие которой значительно упрощает любую коммуникацию.

Ожидания друг от друга начинаются с первой же встречи. Женщина быстро включается и, если мужчина нравится, прогнозирует будущее, пишет «Лиза».

Мысленно расписывает, как должны развиваться отношения. Сколько раз в день ему следует позвонить, на каком свидании прилично отправиться к нему домой и как он должен этот незабываемый вечер организовать. Если все прошло хорошо, то ожидается предложение встречаться, жить вместе. Подразумевается финансовая и моральная поддержка, совместные выходные и планы. Чуть позже ожидания проявляются в том, что к своему имени ты уже примеряешь его фамилию.

Все это происходит в голове практически автоматически. Партнер даже не догадывается, насколько далеко ты ушла в своих планах на него.

Мужчине, в отличие от нас, требуется приличное количество времени, чтобы в принципе задуматься в сторону «Мы». Поэтому он ожидает от новой знакомой умение держать дистанцию, не пришпоривать коня. А носить ли ее на руках, он решит много позже. На руках ли… Ее ли…И секс, даже хороший, ничего не решает. Мужчины предпочитают жить одним днем.

Многие рассказывают на консультациях о том, что неприятным откровением являются женские претензии к свободному времени и требование моногамии. «После месяца-двух знакомства почему-то считают, что я не вправе встречаться с другими девушками. С чего вдруг?! Я ничего не обещал. И вообще, требуется время понять, с кем мне лучше». Или: «Однажды я сказал между делом, что люблю детей и хотел бы иметь не меньше троих. И вдруг мою подругу переклинило, она начала вести себя так, будто мы женаты и она беременна».