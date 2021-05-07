Аллергия на солнце? Семь правил, чтобы загорать без проблем

Часто аллергия на солнечные лучи возникает, когда мы далеко от дома – в отпуске, во время поездки за границу, на море, всюду, где контакт кожи с солнечными лучами увеличен. В поездках у вас не всегда есть доступ к врачам-аллергологам и медицинской помощи, поэтому важно понимать, как действовать и помочь себе самостоятельно.

Как понять, что это аллергия на солнце?

Аллергическая реакция может проявиться не сразу, а спустя полчаса и даже 5-6 часов после того, как вы находились на солнце. На коже появляется сыпь, похожая на точки. Часто такая сыпь зудит, кожа чешется, ощущается жжение. Чтобы избежать таких неприятностей, важно придерживаться следующих рекомендаций.

Правило №1: важно ограничивать пребывание на солнце

При склонности к аллергии вообще загорать следует осторожно, особенно – когда солнечное излучение находится в свое пике, то есть с 12 до 16 часов дня. Впрочем, загорать в это время опасно для любого человека, чтобы не получить ожог и не заработать заболевания кожи.

Большинству из нас достаточно общих рекомендаций – придерживайтесь их и аллергия на солнечные лучи вам не грозит.

Помимо ограничений пребывания на солнце в полдень, выбирайте тень, на пляже также важно прятаться от солнца под навесом или зонтом, можно – в тени деревьев. Вы загорите, только медленнее. Но даже с аллергией на солнечные лучи человек может не отказываться от привычного, активного образа жизни. Только с одним условием: время, проведенное под открытым солнцем, нужно ограничивать.

Правило №2: обратите внимание на то, что вы едите и какие лекарства принимаете

При воздействии солнечных лучей на кожу может начаться фотоаллергическая реакция. Это кожная реакция, которую провоцируют определенные продукты и лекарства. Особенно часто такая реакция случается на море, в экзотических для нас странах. Потому что мы начинаем пробовать местные, непривычные для наших желудков деликатесы и алкоголь. Вызвать аллергию может вино, цитрусовые, морская рыба, морепродукты, фрукты, сельдерей. Если хорошенько отведать омара или креветок, заесть агавой или манго, а потом пойти загорать – результатом может стать сыпь на коже.

Морепродукты и красное вино также богаты гистамином: это органическое соединение вызывает быстрые аллергические реакции. Даже у здоровых людей после употребления таких продуктов может возникнуть аллергия, потому что органы пищеварения не справляются с ферментированием гистамина. Даже небольшая фоточувствительность на фоне таких продуктов и загорания на солнце резко возрастет. И еще один фактор – медикаменты, которые вы принимаете.

Противогрибковые препараты, антибиотики, оральные контрацептивы (таблетки против беременности), лекарства для лечения гипертонии и сердечной аритмии, мочегонное – все эти препараты способствуют фотоаллергической реакции.

Правило №3: узнайте, все ли в порядке с внутренними органами и гормонами