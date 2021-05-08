Как достичь совершенства в выпечке – семь важных лайфхаков
Идеальная домашняя выпечка – это, скажем так, мастерство. Ведь порой традиционный бисквит, даже если вы готовили его сотни раз, не получается идеальным, пишет Сегодня.
Идеальная домашняя выпечка – это, скажем так, мастерство. Ведь порой традиционный бисквит, даже если вы готовили его сотни раз, не получается идеальным, пишет Сегодня.
А когда речь заходит о более сложном – многослойных тортах и пирожных, то здесь таких ошибок может быть гораздо больше. Итак, 7 простых лайфхаков, как достичь совершенства в выпечке.
Лайфхак №1. Просеивайте все сухие ингредиенты
Или другими словами – дайте им воздуха. Чтобы коржи получились легким и воздушными, в процессе смешивания нужно задействовать как можно больше воздуха. Для этого нужно просеивать все сухие ингредиенты.
Лайфхак №2. Выбирайте правильную муку
Для тортов берите муку высшего сорта и тонкого помола. Так ваша выпечка не будет тяжелой и плотной. Храните муку в закрытой посуде, чтобы влага к ней не добралась.
Лайфхак №3. Правильно растапливайте шоколад для крема или ганаша
Самая большая ошибка в этом процессе – это перегрев шоколада. Из-за этого он быстро застывает, а при добавлении сливок – свертывается. Например, если вы готовите ганаш. А делать это нужно так: измельченный шоколад положите в жаропрочную миску над кастрюлей с кипящей водой. Миска не должна касаться воды. Дайте шоколаду немного остыть, прежде чем добавлять сливки.
Лайфхак №4. Для сливочного крема выбирайте жирный сыр и масло
Чтобы сливочный крем был плотным и воздушным, обязательно берите жирный мягкий сыр. Иначе, когда будете добавлять в него сахар или сахарную пудру, есть риск получить не крем, а жидкую субстанцию. То же самое касается и сливочного масла. Более дешевое масло содержит больше воды, и из него не получится густой и насыщенный крем.
Лайфхак №5. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры
Прежде чем приступить к приготовлению, важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Заранее достаньте яйца и масло из холодильника. Если масло слишком замороженное, нарежьте на мелкие кусочки и оставьте примерно на 15 минут.
Лайфхак №6. Купите решетку для охлаждения
Именно так любая выпечка должна "отдыхать" после выпечки. Если сразу после духовки положить ее в тарелку или на стол, дно ваших изделий, из-за пара, обязательно станет влажным. Перед тем, как выкладывать выпечку на решетку, постелите на нее пергамент.
Лайфхак №7. Если не уверенны, что выпечка допеклась, укройте ее фольгой
Часто случается так, что сверху выпечка готова, а внутри сыровата. Чтобы предотвратить подгорание, накройте ее фольгой. Так ваше изделие пропечется до конца.