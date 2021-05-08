Десять секретов жен, которые они никогда не расскажут своим мужьям

Издание BuzzFeed попросило пользователей своего сайта поделиться своими грязными секретами, о которых они не рассказывали своим вторым половинкам, и вот десять самых интересных ответов, передает Life.ru.

«Я целовалась со старшими братом и сестрой моего мужа, пока он был в другой комнате. Я никогда не расскажу ему о том, что тогда произошло».

«Единственная причина, по которой я всё ещё с мужем, — это то, что я просто не могу себе позволить жить отдельно. Не смогу арендовать даже самую простенькую квартиру и тут же лишусь медстраховки. Мало того, у меня не хватит денег на адвоката по разводам, чтобы убедиться, что всё улажено должным образом. Чувствую себя в ловушке. Он замечательный человек, кормилец и отличный друг, но я больше его не люблю».

«Мой муж уверен, что я получила степень бакалавра. Я этого не сделала. Я бросила учёбу и последний семестр просто притворялась, что хожу на учёбу. Это было пять лет назад, а теперь мы женаты, и я до сих пор не сказала ему правду».

«Я была влюблена в кузена моего мужа, и у нас с ним были полусексуальные отношения до того, как он сказал, что хочет просто дружить. Примерно через месяц после этого я съехалась с моим нынешним мужем, и мы счастливы в браке, но я всё ещё думаю о его кузене и о том, как всё могло бы быть».

«Мы женаты три года. Перед свадьбой он спросил, выплатила ли я весь долг по кредитной карте. Я не умею обращаться с деньгами, а он, наоборот, очень ответственный. Я сказала да, потому что знала, что он рассердится, если я скажу правду. Мы много раз спорили об этом раньше, и я не хотела, чтобы это повлияло на наш особенный день. Прошло три года, я всё ещё должна банку десять тысяч долларов, а он об этом и не знает».

«Когда я была помолвлена, я была на свадьбе друга и "дурачилась" с другим парнем. После этого я рассказала жениху, что мы случайно поцеловались с тем незнакомцем. На деле же мы ДАЛЕКО не только целовались. Теперь спустя десять лет брака я всё ещё испытываю чувство вины».

«В моей жизни был тяжёлый период, когда я полгода питалась только тем, что смогла украсть из магазина. Я была не в лучшем состоянии и просто не могла остановиться. Однажды меня поймала охрана "Таргета", но, к счастью, меня отпустили. Всё могло закончиться намного, намного хуже. Моему мужу точно этот факт не понравится, так что я ему никогда не скажу».

«Я фотографировалась для Playboy, когда мне было 18, и долгие годы держала это в секрете от мужа. Однажды я наконец сказала ему (всё никак разговор до этого не доходил), и он вообще был не против».

«Я женщина, и мой муж считает, что у меня было намного меньше сексуальных партнёров, чем на самом деле. У меня их было ровно 80, но я рассказала ему только о 18. Я никогда не изменяла в отношениях, а все контакты были безопасными. Мне просто очень-очень нравился секс. Предыдущие парни осуждали меня за это, так что я поклялась себе, что правду никому не скажу».