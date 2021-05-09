Детская присыпка для взрослых людей: как может помочь?

Как освежитель обуви. Не будем долго объяснять, как может пахнуть обувь взрослых людей после дня носки. Помочь может детская присыпка. Сняв ботинки, дайте им подсохнуть, а затем насыпьте немного присыпки, оставив ее на всю ночь. Утром вытряхните. Все!

… защита от мозолей. Чтобы предотвратить трение и образование волдырей, просто нанести порошок прямо на ноги, пишет Medikforum.ru.

… сухой шампунь. Детская присыпка – подходящая альтернатива сухим шампуням. Нужно лишь нанести немного на линию роста волос и аккуратно расчесать.

… средство для удаления запаха домашних питомцев. Чтобы избавить свою собаку или кошку от неприятных запахов, попробуйте тот же трюк, что с волосами: посыпьте средством шерсть и расчешите.

… против пота в постели. Усиление потливости может происходить в ночные часы. Взрослым людям с данной проблемой также может помочь детская присыпка. Перед сном следует нанести немного на простыню – это абсорбирует пот и предотвращает намокание матраса.

… от следов пота. Присыпка может заменять дезодорант, если обработать ею зону подмышек. Еще один способ: перед тем, как погладить вещь, нанесите немного средства на участки проймы рукавов под мышками. В дальнейшем при носке они будут дольше оставаться сухими и свежими.

… против натирания бедер. В теплую погоду, летом, когда носятся юбки или шорты, ноги неприятно трутся друг о друга. Чтобы избежать дискомфорта и раздражения, обработайте присыпкой участки, подвергающиеся трению.