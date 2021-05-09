Трихолог назвал распространенные ошибки ухода за волосами

Врач дерматовенеролог и трихолог Георгий Абрамов перечислил в интервью распространенные ошибки, допускаемые в уходе за волосами. Специалист упомянул о ситуации, когда женщины с длинными волосами, заметив их поредение, начинают их укорачивать, – однако связывать выпадение волос с их длиной ошибочно. Трихолог подчеркнул, что «длина волос никак не влияет на их здоровье», пишет Medikforum.ru .

Также, по словам эксперта, существует такая распространенная ошибка ухода за волосами, как неправильный выбор шампуня. Вот типичная проблема: волосы начинают быстро жирнеть. Зачастую ее решают покупкой моющего средства для жирных волос, и это неправильно. Если волосы быстро становятся жирными, хотя раньше так не было, – скорей всего, такое нарушение вызывается гормональными изменениями, например, повышением уровня мужских половых гормонов. Точно выяснить это может только врач. Что касается шампуня, то Абрамов пояснил, что «если мы каждый день или через день используем средство для жирных волос и сильно обезжириваем кожу, то тем самым лишь стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета».