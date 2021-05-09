Трихолог назвал распространенные ошибки ухода за волосами
Использование шампуня для жирных волос при быстро возникающей жирности шевелюры является одной из распространенных ошибок, заявил эксперт.
Использование шампуня для жирных волос при быстро возникающей жирности шевелюры является одной из распространенных ошибок, заявил эксперт.
Врач дерматовенеролог и трихолог Георгий Абрамов перечислил в интервью распространенные ошибки, допускаемые в уходе за волосами. Специалист упомянул о ситуации, когда женщины с длинными волосами, заметив их поредение, начинают их укорачивать, – однако связывать выпадение волос с их длиной ошибочно. Трихолог подчеркнул, что «длина волос никак не влияет на их здоровье», пишет Medikforum.ru.
Абрамов рассказал, когда выпадающие волосы являются не нормой, а проблемой, требующей обращения к врачу. Для этого он посоветовал обращать внимание на состояние пробора. Медик заметил; «Чем пробор шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь».
Также, по словам эксперта, существует такая распространенная ошибка ухода за волосами, как неправильный выбор шампуня. Вот типичная проблема: волосы начинают быстро жирнеть. Зачастую ее решают покупкой моющего средства для жирных волос, и это неправильно. Если волосы быстро становятся жирными, хотя раньше так не было, – скорей всего, такое нарушение вызывается гормональными изменениями, например, повышением уровня мужских половых гормонов. Точно выяснить это может только врач. Что касается шампуня, то Абрамов пояснил, что «если мы каждый день или через день используем средство для жирных волос и сильно обезжириваем кожу, то тем самым лишь стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета».
Трихолог уточнил: при частом мытье головы необходимо пользоваться нейтральным шампунем. Вдобавок Абрамов призвал женщин не делать причесок с начесом, так как он губит структуру волос.