Несут тяжкий крест: самые несчастные знаки зодиака среди женщин

Так сложилось, что удача улыбается далеко не каждой женщине. Есть дамы, которым с легкостью дается все: карьера, любовь, семья и деньги. А есть Близнецы, Весы и Девы. Астрологи считают их самыми несчастливыми знаками Зодиака среди женщин.

Близнецы

У представительниц прекрасного пола, рожденных под этим знаком зодиака, очень сложный характер. Именно он мешает Близнецам быть счастливыми. Еще один минус — склонность к избыточной самокритике. Близнецы обожают копаться в себе, а самоедство обычно ни к чему хорошему не приводит. Для счастья девушкам-Близнецам нужен партнер, который станет верным другом, покровителем, помощником и будет принимать их такими, какие они есть.

Дева

Жизнь Дев похожа на полосу препятствий. Они очень стараются сделать все идеально и тратят на это слишком много времени. Больше всего женщины-Девы страдают от подчиненного положения. И это касается не только работы, но и брака. Если Дев долго угнетают — они привыкают к позиции жертвы и забывают, как это — быть счастливыми.

Весы

Главная проблема этих женщина-Весов — неуверенность в себе. Они могут быть талантливы и умны, но лишены веры в собственные силы. Именно поэтому Весы часто откладывают принятие каких-либо решений или дают право выбора другим людям. Из-за внутренней нежности и хрупкости Весы часто оказываются ведомы другими. Они легко поддаются влиянию, чем порой люди пользуются нечестно.



