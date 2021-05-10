Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 мая

Успех будет на стороне сильных личностей, которые не боятся ответственности и активно работают на свое благополучие.

Овен

Дамы-Овны на этой неделе смогут быть на высоте, если перестанут искать подвох во всем. Астрологи рекомендуют положиться на судьбу и какое-то время просто плыть по течению, подмечая важные детали. Такая тактика поможет не упустить перспективные возможности как в делах, так и в личной жизни. Овны смогут преуспеть, но для этого им нужно поверить в себя и не пасовать перед временными трудностями.

Телец

У Тельцов на этой неделе будет много поводов для беспокойства, и астрологи рекомендуют им сосредоточиться на упражнениях, позволяющих избавиться от стресса. Умение вовремя принимать верные решения и не паниковать помогут не только в деловой среде, но и в личной жизни. В этот период успех не заставит себя ждать, если не пасовать перед трудностями и искать поддержку у самых близких.

Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют начать неделю с привлечения позитивных мыслей, чтобы не поддаваться эмоциям, способным завести в тупик и разрушить доверие со стороны близких. Удача будет на стороне тех, кто привык побеждать, действуя честно и не пытаясь переложить с себя ответственность. С 14 мая достичь новых успехов дамам-Близнецам поможет энергетика Юпитера.

Рак

Женщинам-Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют во всем полагаться на себя и не доверять сторонним советам. Уже с середины недели будут появляться заманчивые предложения, от которых не стоит отказываться. Настойчивость и внимание к интуиции помогут им совершить рывок, достичь гармонии в личной жизни, а также поправить материальное положение.

Лев

Львицам астрологи рекомендуют настроиться на активную неделю и начать понедельник с аффирмаций на удачу. Они помогут мобилизовать силы для того, чтобы достичь новых успехов как в делах, так и в любви. Энергетика планет будет нестабильной, а значит, Львицам придется рассчитывать на свои силы. Умение вовремя остановиться и обходить сомнительные ситуации стороной станет залогом новых побед.

Дева

У Дев начинается период, когда нужно ответственно подходить к делам и не позволять себе лишнего. Астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия, чтобы в критической ситуации не совершить непоправимые ошибки. Ответственность и осторожность в высказываниях уберегут Дев как от конфликтов в деловой среде, так и от проблем во взаимоотношениях с близкими.

Весы