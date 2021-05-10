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Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 мая

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В период с 10 по 16 мая всем представительницам зодиакальных созвездий эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют больше времени уделять воспитанию лучших черт характера, чтобы привлечь в жизнь удачу и процветание.

Успех будет на стороне сильных личностей, которые не боятся ответственности и активно работают на свое благополучие.

Овен

Дамы-Овны на этой неделе смогут быть на высоте, если перестанут искать подвох во всем. Астрологи рекомендуют положиться на судьбу и какое-то время просто плыть по течению, подмечая важные детали. Такая тактика поможет не упустить перспективные возможности как в делах, так и в личной жизни. Овны смогут преуспеть, но для этого им нужно поверить в себя и не пасовать перед временными трудностями.

Телец

У Тельцов на этой неделе будет много поводов для беспокойства, и астрологи рекомендуют им сосредоточиться на упражнениях, позволяющих избавиться от стресса. Умение вовремя принимать верные решения и не паниковать помогут не только в деловой среде, но и в личной жизни. В этот период успех не заставит себя ждать, если не пасовать перед трудностями и искать поддержку у самых близких.

Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют начать неделю с привлечения позитивных мыслей, чтобы не поддаваться эмоциям, способным завести в тупик и разрушить доверие со стороны близких. Удача будет на стороне тех, кто привык побеждать, действуя честно и не пытаясь переложить с себя ответственность. С 14 мая достичь новых успехов дамам-Близнецам поможет энергетика Юпитера.

Рак

Женщинам-Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют во всем полагаться на себя и не доверять сторонним советам. Уже с середины недели будут появляться заманчивые предложения, от которых не стоит отказываться. Настойчивость и внимание к интуиции помогут им совершить рывок, достичь гармонии в личной жизни, а также поправить материальное положение.

Лев

Львицам астрологи рекомендуют настроиться на активную неделю и начать понедельник с аффирмаций на удачу. Они помогут мобилизовать силы для того, чтобы достичь новых успехов как в делах, так и в любви. Энергетика планет будет нестабильной, а значит, Львицам придется рассчитывать на свои силы. Умение вовремя остановиться и обходить сомнительные ситуации стороной станет залогом новых побед.

Дева

У Дев начинается период, когда нужно ответственно подходить к делам и не позволять себе лишнего. Астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия, чтобы в критической ситуации не совершить непоправимые ошибки. Ответственность и осторожность в высказываниях уберегут Дев как от конфликтов в деловой среде, так и от проблем во взаимоотношениях с близкими.

Весы

Дамам-Весам астрологи рекомендуют начать неделю с укрепления биополя, чтобы стать неуязвимыми для токсичных личностей, способных на дурные поступки. Эта неделя мая будет удачной, если не сомневаться в своих силах, а также отказаться от разглашения планов, чтобы завистники не могли навредить. Привлечь успех дамы этого знака смогут, если будут уверены в себе и перестанут искать одобрения со стороны.

Скорпион

Дамы-Скорпионы на этой неделе не должны забывать об ответственности и умении хранить секреты. Астрологи предупреждают о том, что в этот период мая достичь успехов будет непросто, однако умение распознавать врагов и недоброжелателей сыграет на руку. Дамы без труда смогут отличить правду от лжи благодаря интуиции, вовремя обойти стороной неприятных личностей и добиться новых побед в делах и личной жизни.

Стрелец

Дамам-Стрельцам астрологи рекомендуют начать неделю с приятных перемен. Для того чтобы весь май прошел в позитивном ключе, стоит позаботиться о себе, сменить гардероб, перекрасить волосы или доставить себе удовольствие спа-процедурами. Благодаря такой тактике получится не только поверить в себя, но и успешно преодолеть временные трудности на пути к личному счастью и успехам в делах.

Козерог

У дам-Козерогов на этой неделе появится возможность закрыть двери прошлого и начать новый период жизни, наполненный успехами и позитивом. Для того, чтобы удача не отвернулась, астрологи рекомендуют не сопротивляться переменам, чтобы они прошли безболезненно. Не стоит забывать представительницам знака и о доме — создав в нем место силы, будет проще восстанавливать силы для дальнейших побед.
 
Водолей

Дамам-Водолеям астрологи рекомендуют узнать о том, какие слова отпугивают удачу, и убрать их из лексикона. На этой неделе энергетика планет будет в диссонансе, что может спровоцировать череду неприятностей, проблем в общении с близкими и коллегами. Водолеям потребуются собранность и умение разрешать конфликты, чтобы преодолеть трудности и притянуть в жизнь позитивные перемены.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют начать понедельник с наполнения женской энергией, чтобы в ответственный момент не остаться без сил. На этой неделе успех не заставит себя ждать, если женщины этого знака расставят приоритеты и не будут пытаться выполнить несколько дел одновременно. Умение распределять силы и быть ответственными не только за действия, но и за слова позволит достичь новых высот.


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