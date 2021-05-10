Вт, 11.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

«Мам, дай денег»: пять принципов, которые помогут детям ответственно относиться к финансам и начать копить

Ребенок учится копить деньги. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Почему нельзя избегать неудобных финансовых вопросов, как на них отвечать и что делать, чтобы ребенок заинтересовался инвестициями и научился копить свои деньги.

Чтобы ребенок вырос финансово грамотным, у него должны быть соответствующие знания и опыт. Школьная программа пока не совсем справляется с этой задачей. Поэтому родители на своем примере должны показать, что нужно делать, чтобы сохранить и приумножить деньги. В частности, рассказать, что такое акции и как они работают. При этом важно правильно преподнести информацию, чтобы у дошкольника или школьника не создалось впечатление, что эти знания — нечто скучное и сложное.

О том, как научить ребенка инвестировать рассказала журналу «Лиза» Елена Мамаева, инвестор и основатель онлайн-школы Финансовой грамотности.

Давайте деньги на карманные расходы

Договоритесь с дочерью или сыном о комфортной сумме, которая будет устраивать обе стороны. После четко обозначьте, как часто он будет получать эти средства. Эти моменты необходимо проговорить, чтобы у вашего чада был стимул и азарт.

В противном случае, если вы будете давать ему деньги время от времени или в формате «сходи в магазин, сдачу можешь оставить себе», то ребенок не поймет, на какую сумму он может рассчитывать, а значит, не сможет выстроить хоть какую-то линию управления деньгами. Представьте себя в такой ситуации: зарплата, вроде есть, но нерегулярно и не понятно, сколько. О каком планировании и грамотном распределении в таком случае может идти речь?

Как только вы обсудите сумму, расскажите ребенку, что такое грамотное распределение бюджета, поделитесь своими принципами и лайфхаками. а после проследите то, как он усвоил информацию. Не отчитывайте его, если в понедельник вы дали ему N рублей, а во вторник он уже все потратил. Просто поговорите с ним еще раз. Попытайтесь вместе понять, можно ли было избежать этой ситуации. Разберите ошибки и предложите ему откладывать часть своей «зарплаты».

Важно!Чем старше ребенок, тем реже и больше ему можно выделять. Чтобы понять, сколько денег надо, посмотрите, сколько дают, например, его одноклассникам. Выделите для себя золотую середину.

Сейчас у большинства школьников есть личные деньги: кто-то хранит их в копилках, кто-то на банковских картах. И это правильно, потому что чем раньше ребенок начнет распоряжаться деньгами, тем проще ему будет во взрослой жизни. Ни в коем случае не контролируйте его траты и не пытайтесь выяснять, куда все потрачено. Отдали деньги ребенку — забыли о них, ведь теперь эта сумма принадлежит не вам. Для этого я и рекомендую обозначить комфортную сумму. Просто начните доверять. Сын в школе на свои деньги купил друзьям булочек? Прекрасно. Или вообще потерял всю сумму? Что ж, в следующий раз будет внимательнее.

Что еще нужно учесть

Относитесь к этим деньгам как к покупке опыта. На словах объяснения редко воспринимаются всерьез. А вот когда эти ситуации произошли на практике — у ребенка есть все основания задуматься и сделать выводы.

Давайте советы — по-дружески и без нравоучений. Например, если идете в магазин, расскажите ненавязчиво, как купить нужные продукты так, чтобы деньги остались еще и на сладости.

Мотивируйте и взращивайте искреннее желание чего-то хотеть

 

Бывает, родители мотивируют неверно. Например, говорят:«Если ты будешь копить деньги, мы купим тебе такую-то вещь». Это непрямая мотивация, которая ничему не научит ребенка.Мотивировать нужно намного глубже.

Постарайтесь зародить в вашем ребенке истинное и настоящее желание чего-либо. Таким образом вы сможете логически обосновать, как прийти к этому желанию с помощью денег.

Важно сделать так, чтобы ребенок сам хотел новую игрушку, заняться определенным видом спорта или каким-то хобби. Должно быть что-то, на что нужны деньги. Если у вас сын — отведите его на хоккейный матч. Ему понравилось? Захотел стать хоккеистом? Отлично! А что для этого нужно? Найти найти, купить коньки и форму. Если дочь — организуйте совместную фотосессию. Возможно, после она сама захочет научиться фотографировать, красить других девушек или подбирать им образы. Найдите то, от чего у ребенка будут гореть глаза, а после объясните, что он сам может купить то, что ему понравилось, если научится правильно распоряжаться своими карманными расходами. Тогда у ребенка появится азарт, он сам захочет грамотно распределять свои деньги. Начнет соображать, как потратить так, чтобы хватило на все и еще осталось.

Важно!Не надо навязывать свои желания. Не все девочки любят наряжаться и не все мальчики любят спорт. Приведенные примеры условны. Главная задача — прощупать интересы, а после помочь, направить и подсказать.

Не используйте фразу «у меня нет денег»

Многие родители сначала говорят своему чаду, что у них нет денег, когда он о чем-то просит, а после покупают что-то себе или в дом. При таком поведении взрослых ребенок чувствует себя обманутым. Он понимают, что деньги у родителей есть, но тратят они их только на то, что нужно им, а его «хотелки» — это ерунда.

Чтобы ребенок не пришел к таким выводам не используйте фразу «У меня нет денег», а старайтесь обосновывать свой отказ.

Например, покажите, какую зарплату вы получили, сколько потратили, что еще нужно купить в этом месяце. Дети очень хорошо откликаются на подобные взрослые разговоры. В итоге им становится проще понять, на что у их семьи в этом месяце есть средства, а с чем пока нужно повременить.

 

Также отличный способ избежать недопониманий — обсудить с ребенком, сколько и как часто вы можете выделять ему средства на игрушки, одежду, походы в кино или развлечения с друзьями.

Рассказывайте честно о своей зарплате, расходах и финансовых решениях

Данный пункт — логичное продолжение предыдущего. Родителям, которые встали на путь обучения детей финансовой грамотности, обязательно нужно проговаривать, что деньги не берутся из воздуха, что их наличие — результат ежедневной работы.

Объясните, что вы поехали в отпуск, купили машину, квартиру или что-то менее/более масштабное только потому, что умеете грамотно распределять бюджет, учитываете потребности и обстоятельства.

Не стоит оберегать ребенка от этой информации. Он полноценный участник семейной жизни и должен знать «всю кухню», а не только радоваться одежде, игрушкам и другим подаркам родителей. Само собой, здесь важно найти компромиссный подход. Мы не призываем предъявлять детям счета и чеки за каждую покупку. Речь о том, что они должны видеть и понимать, что к финансовому вопросу нужно подходить ответственно.

 

Пример

Вы пришли в магазин, хотели купить одежду по акции, но передумали. Ребенок знал о ваших планах и поэтому не понял, почему вы от них отказались. Поделитесь своими размышлениями с сыном или дочерью. Расскажите, почему вы приняли такое решение и как хотите потратить только что «сэкономленные» деньги.

Также не отмахивайтесь от вопросов вроде этих

  • Почему у одноклассника есть крутой телефон, а у меня нет?
  • Почему все мои друзья с семьями ездят летом за границу, а мы нет?
  • У нас денег много, а мы что, их наворовали?

Лучше расскажите ребенку правду в том формате, который подходит его возрасту. Дети никогда не осудят родителей за отсутствие или наличие денег, если объяснить им все без увиливаний и раздражений. Искренность взрослых зачастую вызывает уважение как у малышей, так и у подростков. Последние с особой благодарностью отнесутся к общению на равных.

Инвестируйте и своим примером показывайте, что это здорово

Обучайтесь и стремитесь к лучшему. Ваша задача — показать, что вы стараетесь делать все правильно. Объясняйте, как зарабатываются деньги и что делать, если их действительно не хватает: здесь речь не о кредитах и долгах. Я за то, чтобы у каждого взрослого человека была финансовая подушка безопасности. Если у вас она есть — отлично. Расскажите ребенку, зачем и как ее создать.

Начать рассказывать лучше с самого маленького возраста. Так малыш будет воспринимать разговоры о деньгах, заработке, инвестировании и грамотном распределении как норму, а не как нечто, о чем не принято говорить вслух.

Дети уникальны, поэтому точно сказать, что и во сколько объяснять, невозможно. С каждым годом вводите новые понятия, немножко больше теории. Старшеклассники уже точно могут понять про акции, фондовую биржу, налоги с дохода — многое они изучают в школе на уроках обществознания.

В каждом принципе прослеживается одно простое действие — относиться к ребенку как ко взрослому человеку. Ничего не скрывать и приводить разумные и логичные доводы.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back