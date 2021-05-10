«Мам, дай денег»: пять принципов, которые помогут детям ответственно относиться к финансам и начать копить

Чтобы ребенок вырос финансово грамотным, у него должны быть соответствующие знания и опыт. Школьная программа пока не совсем справляется с этой задачей. Поэтому родители на своем примере должны показать, что нужно делать, чтобы сохранить и приумножить деньги. В частности, рассказать, что такое акции и как они работают. При этом важно правильно преподнести информацию, чтобы у дошкольника или школьника не создалось впечатление, что эти знания — нечто скучное и сложное.

О том, как научить ребенка инвестировать рассказала журналу «Лиза» Елена Мамаева, инвестор и основатель онлайн-школы Финансовой грамотности.

Давайте деньги на карманные расходы

Договоритесь с дочерью или сыном о комфортной сумме, которая будет устраивать обе стороны. После четко обозначьте, как часто он будет получать эти средства. Эти моменты необходимо проговорить, чтобы у вашего чада был стимул и азарт.

В противном случае, если вы будете давать ему деньги время от времени или в формате «сходи в магазин, сдачу можешь оставить себе», то ребенок не поймет, на какую сумму он может рассчитывать, а значит, не сможет выстроить хоть какую-то линию управления деньгами. Представьте себя в такой ситуации: зарплата, вроде есть, но нерегулярно и не понятно, сколько. О каком планировании и грамотном распределении в таком случае может идти речь?

Как только вы обсудите сумму, расскажите ребенку, что такое грамотное распределение бюджета, поделитесь своими принципами и лайфхаками. а после проследите то, как он усвоил информацию. Не отчитывайте его, если в понедельник вы дали ему N рублей, а во вторник он уже все потратил. Просто поговорите с ним еще раз. Попытайтесь вместе понять, можно ли было избежать этой ситуации. Разберите ошибки и предложите ему откладывать часть своей «зарплаты».

Важно ! Чем старше ребенок, тем реже и больше ему можно выделять. Чтобы понять, сколько денег надо, посмотрите, сколько дают, например, его одноклассникам. Выделите для себя золотую середину.

Сейчас у большинства школьников есть личные деньги: кто-то хранит их в копилках, кто-то на банковских картах. И это правильно, потому что чем раньше ребенок начнет распоряжаться деньгами, тем проще ему будет во взрослой жизни. Ни в коем случае не контролируйте его траты и не пытайтесь выяснять, куда все потрачено. Отдали деньги ребенку — забыли о них, ведь теперь эта сумма принадлежит не вам. Для этого я и рекомендую обозначить комфортную сумму. Просто начните доверять. Сын в школе на свои деньги купил друзьям булочек? Прекрасно. Или вообще потерял всю сумму? Что ж, в следующий раз будет внимательнее.

Что еще нужно учесть