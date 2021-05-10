«Мам, дай денег»: пять принципов, которые помогут детям ответственно относиться к финансам и начать копить

Давайте советы — по-дружески и без нравоучений. Например, если идете в магазин, расскажите ненавязчиво, как купить нужные продукты так, чтобы деньги остались еще и на сладости.
Мотивируйте и взращивайте искреннее желание чего-то хотеть
Бывает, родители мотивируют неверно. Например, говорят:«Если ты будешь копить деньги, мы купим тебе такую-то вещь». Это непрямая мотивация, которая ничему не научит ребенка.Мотивировать нужно намного глубже.
Постарайтесь зародить в вашем ребенке истинное и настоящее желание чего-либо. Таким образом вы сможете логически обосновать, как прийти к этому желанию с помощью денег.
Важно сделать так, чтобы ребенок сам хотел новую игрушку, заняться определенным видом спорта или каким-то хобби. Должно быть что-то, на что нужны деньги. Если у вас сын — отведите его на хоккейный матч. Ему понравилось? Захотел стать хоккеистом? Отлично! А что для этого нужно? Найти найти, купить коньки и форму. Если дочь — организуйте совместную фотосессию. Возможно, после она сама захочет научиться фотографировать, красить других девушек или подбирать им образы. Найдите то, от чего у ребенка будут гореть глаза, а после объясните, что он сам может купить то, что ему понравилось, если научится правильно распоряжаться своими карманными расходами. Тогда у ребенка появится азарт, он сам захочет грамотно распределять свои деньги. Начнет соображать, как потратить так, чтобы хватило на все и еще осталось.
Важно!Не надо навязывать свои желания. Не все девочки любят наряжаться и не все мальчики любят спорт. Приведенные примеры условны. Главная задача — прощупать интересы, а после помочь, направить и подсказать.
Не используйте фразу «у меня нет денег»
Многие родители сначала говорят своему чаду, что у них нет денег, когда он о чем-то просит, а после покупают что-то себе или в дом. При таком поведении взрослых ребенок чувствует себя обманутым. Он понимают, что деньги у родителей есть, но тратят они их только на то, что нужно им, а его «хотелки» — это ерунда.
Чтобы ребенок не пришел к таким выводам не используйте фразу «У меня нет денег», а старайтесь обосновывать свой отказ.
Например, покажите, какую зарплату вы получили, сколько потратили, что еще нужно купить в этом месяце. Дети очень хорошо откликаются на подобные взрослые разговоры. В итоге им становится проще понять, на что у их семьи в этом месяце есть средства, а с чем пока нужно повременить.
Также отличный способ избежать недопониманий — обсудить с ребенком, сколько и как часто вы можете выделять ему средства на игрушки, одежду, походы в кино или развлечения с друзьями.
Рассказывайте честно о своей зарплате, расходах и финансовых решениях
Данный пункт — логичное продолжение предыдущего. Родителям, которые встали на путь обучения детей финансовой грамотности, обязательно нужно проговаривать, что деньги не берутся из воздуха, что их наличие — результат ежедневной работы.