Семь женских ошибок, которые угрожают отношениям

Сближаясь с другим человеком, мы хотим быть счастливыми, верим, что отношения будут крепкими и навсегда. Но бывает, что пары распадаются, не справляясь с кризисом. Чтобы не допустить распада, стоит избегать ошибок, которые могут к этому привести. Требования, претензии, недовольство в неограниченных дозах лишают удовольствия и огня в отношениях. Статистика показывает, что многие пары совершают идентичные ошибки, ведущие к ссорам, непониманию, а иногда и к разводам. Сегодня поговорим о женских.

Стремление изменить партнера

Иногда девушки начинают отношения с мужчиной в надежде на то, что он поменяется, исправит что-то в себе или в отношении нее, а когда ожидания не оправдываются, начинаются упреки. В таком случае обесценивание становится нормой в отношениях.

Не строй иллюзий и выбирай мужчину по поступкам. Важно помнить, что люди меняются только тогда, когда сами этого захотят. Не стремись менять партнера, работай над собой и своими реакциями. Постоянные недовольства истощают эмоции и убивают привязанность. Критика практически никогда не приводит к позитивным переменам, к ним приводят душевные разговоры. Если ты считаешь, что твой мужчина делает что-то не так, ни в коем случае не пытайся донести это до него в жесткой форме: «Ты меня достал своими носками, сколько можно!» или «Сколько можно, ты не зарабатываешь деньги!». Женщина обязана оставаться женщиной в любой ситуации, а это значит, нужно действовать мягко, тактично, уважительно и всегда спокойным голосом проговаривать, что тебя не устраивает. Отсутствие диалога

Сильнее всего партнеров отдаляет неумение слышать друг друга. Данная ошибка приводит к вечным ссорам, выяснениям и разочарованиям. Давайте друг другу возможность высказываться, говорите о своих чувствах и переживаниях как можно чаще, чтобы устранить проблемы.

Неразрешенные конфликты приводят к накоплению негативных эмоций, которые постепенно разрушают связь. Стоит научиться правильно выходить из конфликтных ситуаций, чтобы не дать размолвкам уничтожить отношения.

Жертвенность

Готовность раствориться, подстраиваться и жертвовать собой, а в глубине души ждать ответной любви (похвалы, хороших поступков и т.п.) за принесенную жертву. Если ты не понимаешь собственной ценности, то и окружающие не станут уважать тебя (в том числе партнер). Не нужно быть идеальной для мужчины во всем, не нужно менять свои интересы и привычки ради него. Ведь намного лучше, если мужчина всем сердцем полюбит тебя такой, какая ты есть.

Излишняя забота

Не стоит ему приносить все на блюдечке. Не будь мамочкой для парня, ведь он быстро привыкнет. Хотя, если хочешь быть мамочкой и во всем угождать ему — вперед! Результат сама увидишь.

Манипуляции

Они трансформируют отношения в токсичные, которые не приносят радости. Если ты чего-то хочешь, то просто скажи об этом. Ни к чему использовать чувство вины или долга, чтобы получить желаемое.

Впадение в крайности