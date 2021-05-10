Семь женских ошибок, которые угрожают отношениям
Все мы мечтаем о долгих и гармоничных отношениях, но, получив прекрасного партнера, сами начинаем все портить. Мужчины тоже совершают ошибки, но сегодня «Лиза» рассуждает о женских.
Все мы мечтаем о долгих и гармоничных отношениях, но, получив прекрасного партнера, сами начинаем все портить. Мужчины тоже совершают ошибки, но сегодня «Лиза» рассуждает о женских.
Сближаясь с другим человеком, мы хотим быть счастливыми, верим, что отношения будут крепкими и навсегда. Но бывает, что пары распадаются, не справляясь с кризисом. Чтобы не допустить распада, стоит избегать ошибок, которые могут к этому привести. Требования, претензии, недовольство в неограниченных дозах лишают удовольствия и огня в отношениях. Статистика показывает, что многие пары совершают идентичные ошибки, ведущие к ссорам, непониманию, а иногда и к разводам. Сегодня поговорим о женских.
Стремление изменить партнера
Сильнее всего партнеров отдаляет неумение слышать друг друга. Данная ошибка приводит к вечным ссорам, выяснениям и разочарованиям.
Жертвенность
Готовность раствориться, подстраиваться и жертвовать собой, а в глубине души ждать ответной любви (похвалы, хороших поступков и т.п.) за принесенную жертву. Если ты не понимаешь собственной ценности, то и окружающие не станут уважать тебя (в том числе партнер).
Не стоит ему приносить все на блюдечке.
Манипуляции
Иногда женщины прыгают из одной в другую крайность — «полная недоступность» или «полная доступность». Если ты постоянно доступна для своего мужчины, то теряешь для него свою ценность. Имей свою территорию и понимай, что иногда можно сказать «нет». Это нормально. Если же женщина постоянно недоступна для своего партнера, то она превращается в маму, и мужчина теряет к ней сексуальный интерес.
Постановка своих приоритетов ниже других
Если у тебя есть хоть одна ошибка, в скором времени у тебя появятся проблемы в отношениях. Ведь гармоничные отношения построены совсем на других принципах.