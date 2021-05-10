Десять привычных вещей, которые вызывают прыщи

Мы уже выяснили, что нужно высыпаться. А теперь представьте: теплая постель, ткань из натуральных материалов, немного чешуек кожи с вашего лица — это все отличная среда для развития бактерий, которые вы каждый день усиленно втираете в свои поры на лице. Наволочку нужно менять каждый день, а не раз в неделю, когда вы стираете постельное белье. В крайнем случае просто проглаживаете ее перед сном горячим утюгом с паром.

Косметика для волос

Казалось бы, где средства для волос и где прыщи? Дело в том, что производители косметики для лица наделяют ее комедогенными свойствами (такие средства не вызывают прыщи). А вот средства для волос не изготавливаются по тем же соображениям, у них совершенно другие функции. Обязательно следите, чтобы шампуни, бальзамы или маски для волос не попадали на лицо.

Средства для умывания

Опустим случай, когда вы просто неправильно подобрали косметику. Даже если вы пользуетесь супердорогими средствами для умывания, которые вам посоветовал косметолог, но при этом не знаете меры, то прыщи вам точно обеспечены. Грядет лето, а значит, желание умыться несколько раз в день будет очень сильным. Так вот пенку или гель можно использовать только два раза в день, в остальных случаях лучше ограничиться просто водой. Иначе вы пересушите кожу и получите множественные воспаления на своем лице.

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