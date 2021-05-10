Десять привычных вещей, которые вызывают прыщи
Есть ли более раздражающая вещь, чем внезапно вскочивший прыщ перед важным мероприятием?
Есть ли более раздражающая вещь, чем внезапно вскочивший прыщ перед важным мероприятием?
Конечно, когда на лице предательски виднеется красный бугорок, вы можете только замаскировать его слоем тонального крема. Прыщи лучше не лечить, а предотвратить их появление. Оказалось, что совершенно обычные каждодневные действия могут спровоцировать появление высыпаний. Итак, из-за чего же появляются прыщики на лице?
Организм человека нуждается в полноценном отдыхе, недосып будет провоцировать стресс, а из-за него появляются прыщи. Кстати, этот факт включил в своей ролик самый симпатичный доктор «ТикТока» Тимур Чхетиани, посмотрите в его видео много полезной информации. Во время полноценного сна все мышцы расслабляются, клетки восстанавливаются, очищается кожа и исчезают круги под глазами.
Наволочка
Мы уже выяснили, что нужно высыпаться. А теперь представьте: теплая постель, ткань из натуральных материалов, немного чешуек кожи с вашего лица — это все отличная среда для развития бактерий, которые вы каждый день усиленно втираете в свои поры на лице. Наволочку нужно менять каждый день, а не раз в неделю, когда вы стираете постельное белье. В крайнем случае просто проглаживаете ее перед сном горячим утюгом с паром.
Казалось бы, где средства для волос и где прыщи? Дело в том, что производители косметики для лица наделяют ее комедогенными свойствами (такие средства не вызывают прыщи). А вот средства для волос не изготавливаются по тем же соображениям, у них совершенно другие функции. Обязательно следите, чтобы шампуни, бальзамы или маски для волос не попадали на лицо.
Опустим случай, когда вы просто неправильно подобрали косметику. Даже если вы пользуетесь супердорогими средствами для умывания, которые вам посоветовал косметолог, но при этом не знаете меры, то прыщи вам точно обеспечены. Грядет лето, а значит, желание умыться несколько раз в день будет очень сильным. Так вот пенку или гель можно использовать только два раза в день, в остальных случаях лучше ограничиться просто водой. Иначе вы пересушите кожу и получите множественные воспаления на своем лице.
Да, этот фактор действительно влияет на появление прыщей. Если у вас нерегулярная половая жизнь, то в организме происходит гормональный сбой, который негативно влияет на красоту вашей кожи.
Речь идет именно про коровье молоко. Елена Малышева в передаче «Жить здорово» объясняла, как молоко провоцирует появление прыщей. Причем способов несколько, воспаления на лице появляются из-за жирности молока, содержания в нем сахара и гормонов. Да, коровам на заводе специально дают добавки, чтобы животное регулярно доилось, иначе через полгода от рождения теленка молоко просто перегорит. Но что же делать, если вы жить не можете без молока? Отдавайте предпочтение растительному.
Кофе
Казалось бы, при чем здесь всеми любимый бодрящий утренний напиток? Все просто, кофе провоцирует спазм сосудов, в результате чего кожа недополучает кислород, из-за этого сальные железы работают с большей силой, вырабатывая кожный жир, а он, в свою очередь, увеличивает количество прыщей на вашем лице. Кроме того, кофе снижает иммунитет и провоцирует выработку гормона стресса — кортизола. А мы уже успели выяснить, что стресс пагубно влияет на красоту кожи.
Вы, конечно, знаете, что инструменты для макияжа нужно регулярно мыть, ведь на них скапливаются миллионы бактерий, которые, попадая на кожу, провоцируют появление прыщиков. Но если вы будете их мыть проточной водой после каждого использования, то кисти не прослужат вам долго. Выход есть, просто используйте специальные очищающие средства между макияжами, а раз в 3—4 дня устраивайте им банный день.
Спиртное выводит из организма жидкость, кожа становится сухой, начинает шелушиться, появляются морщины. Снижается иммунитет кожи, а это уже провоцирует появление воспалений. Кроме того, в составе спиртных напитков есть сахар, а он тоже вызывает прыщи.
В хлебе тоже содержится сахар, а мы уже выяснили, как он негативно влияет на кожу. Но самое страшное, что в хлебобулочных изделиях есть глютен, а это вещество пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт. Из-за него скапливаются токсины, что тоже чревато для кожи. А еще глютен снижает иммунитет.