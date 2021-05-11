Пять продуктов-оборотней, которые только притворяются полезными

Мюсли

Многие виды мюсли вдобавок к их высокой калорийности содержат сироп сбольшим содержанием сахара и фруктозы. Этот сироп действует на гормональном уровне и не дает почувствовать желанного насыщения.

Низкокалорийные готовые обеды

Как выяснилось, после такого обеда организм реагирует на несоответствие внешнего вида пищи и ее калорийности тем, что снова, образно выражаясь, стучит ложкой по столу. В итоге ты переедаешь!

Смузи

В смузи-коктейле больше калорий, чем в простом фрукте. Когда фрукт выжимают, его лишают полезных волокон и питательных веществ, а их место занимают молоко и йогурты, таща за собой легионы враждебных калорий.

Диетическая кола

Еще одно разоблачение: заменители сахара в диетических газировках внушают твоему вообще-то проницательному мозгу, что прибыло много питательных веществ. Затем он, то есть ты, обнаруживаешь, что платеж (нервный сигнал) переведен, а товар (калории) на склад не поступил. Иначинаешь уминать все подряд (тут уже без метафоры).

Овощные чипсы

Овощные чипсы именуются овощными лишь в силу происхождения— натуральные овощи часто отказывают им в родстве. Их жарят в том же жирном масле, что и обычные картофельные чипсы, витаминов в них не больше, а калорийность так же безобразно велика.



