Пять продуктов-оборотней, которые только притворяются полезными
Ты распрощалась с фастфудом и пельмешками и решила, что проживешь 130 лет. Не тут-то было! Вот пять продуктов, которые, как выяснилось, только притворялись полезными, пишет MAXIM.
Ты распрощалась с фастфудом и пельмешками и решила, что проживешь 130 лет. Не тут-то было! Вот пять продуктов, которые, как выяснилось, только притворялись полезными, пишет MAXIM.
Мюсли
Многие виды мюсли вдобавок к их высокой калорийности содержат сироп сбольшим содержанием сахара и фруктозы. Этот сироп действует на гормональном уровне и не дает почувствовать желанного насыщения.
Низкокалорийные готовые обеды
Как выяснилось, после такого обеда организм реагирует на несоответствие внешнего вида пищи и ее калорийности тем, что снова, образно выражаясь, стучит ложкой по столу. В итоге ты переедаешь!
Смузи
В смузи-коктейле больше калорий, чем в простом фрукте. Когда фрукт выжимают, его лишают полезных волокон и питательных веществ, а их место занимают молоко и йогурты, таща за собой легионы враждебных калорий.
Диетическая кола
Еще одно разоблачение: заменители сахара в диетических газировках внушают твоему вообще-то проницательному мозгу, что прибыло много питательных веществ. Затем он, то есть ты, обнаруживаешь, что платеж (нервный сигнал) переведен, а товар (калории) на склад не поступил. Иначинаешь уминать все подряд (тут уже без метафоры).
Овощные чипсы
Овощные чипсы именуются овощными лишь в силу происхождения— натуральные овощи часто отказывают им в родстве. Их жарят в том же жирном масле, что и обычные картофельные чипсы, витаминов в них не больше, а калорийность так же безобразно велика.