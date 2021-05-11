Вт, 11.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ЛАЙФХАКИ ⟩ Как избавиться от следов косметики на вещах

След от помады на одежде. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Производители косметики стараются сделать средства, которые надолго и надежно фиксируются на лице, но при этом часто забывают, что эти же средства могут частенько попадать на одежду. И остаются на ней въедливыми пятнами. Что делать, если любимая блузка испачкалась тушью или помадой? Читайте наши лайфхаки, как избавиться от следов косметики на вещах.

Главное правило удаления косметики

Какое бы пятно вы ни удаляли, помните, что важно его не растереть по всей ткани, а максимально собрать остатки. Воспользуйтесь тупым ножом и соскоблите косметику так, чтобы не размазать ее. Затем промокните то, что осталось, сухой бумажной салфеткой – она хорошо впитывает. Также можно обильно посыпать пятно солью или детской присыпкой, они тоже хорошо впитывают жир.

Как вывести пятно от помады

Помада в своем составе содержит масла. Следовательно, для выведения пятна понадобятся средства, растворяющие жиры. Возьмите моющее средство для посуды или шампунь. Проверьте, чтобы в составе не было увлажняющих компонентов, потому что лишние жиры вам ни к чему. Нанесите пару капель чистого средства или в сочетании с водой и оставьте на пять минут. Затем смойте теплой водой.

Как убрать следы румян и пудры

Следы румян, пудры, а также тени – это сухие средства, не содержащие жиров. С ними дело пойдет быстрее. Смочите проблемное место на ткани и присыпьте стиральным порошком. А через 15 минут постирайте способом, рекомендованным для вашей вещи, советует «Сегодня».

Как избавиться от туши на одежде

Чем более стойкая и качественная тушь на ваших ресницах, тем проблематичнее от нее избавиться, если вы промахнулись и попали не по адресу, к примеру на рукав. А потому логично воспользоваться средствами для удаления макияжа. Нанесите немного ремувера на ватный диск, аккуратно промокните пятно, а затем постирайте. Желательно использовать мицеллярную воду – она проще выводит молекулы грязи.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back