ЛАЙФХАКИ ⟩ Как избавиться от следов косметики на вещах

Главное правило удаления косметики

Какое бы пятно вы ни удаляли, помните, что важно его не растереть по всей ткани, а максимально собрать остатки. Воспользуйтесь тупым ножом и соскоблите косметику так, чтобы не размазать ее. Затем промокните то, что осталось, сухой бумажной салфеткой – она хорошо впитывает. Также можно обильно посыпать пятно солью или детской присыпкой, они тоже хорошо впитывают жир.

Как вывести пятно от помады

Помада в своем составе содержит масла. Следовательно, для выведения пятна понадобятся средства, растворяющие жиры. Возьмите моющее средство для посуды или шампунь. Проверьте, чтобы в составе не было увлажняющих компонентов, потому что лишние жиры вам ни к чему. Нанесите пару капель чистого средства или в сочетании с водой и оставьте на пять минут. Затем смойте теплой водой.

Как убрать следы румян и пудры

Следы румян, пудры, а также тени – это сухие средства, не содержащие жиров. С ними дело пойдет быстрее. Смочите проблемное место на ткани и присыпьте стиральным порошком. А через 15 минут постирайте способом, рекомендованным для вашей вещи, советует «Сегодня».

Как избавиться от туши на одежде

Чем более стойкая и качественная тушь на ваших ресницах, тем проблематичнее от нее избавиться, если вы промахнулись и попали не по адресу, к примеру на рукав. А потому логично воспользоваться средствами для удаления макияжа. Нанесите немного ремувера на ватный диск, аккуратно промокните пятно, а затем постирайте. Желательно использовать мицеллярную воду – она проще выводит молекулы грязи.



