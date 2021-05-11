Платья Эми Уайнхаус уйдут с молотка

Среди будущих лотов - наряд Эми, в котором она появилась на церемонии вручения Brit Awards 2007:

– ярко-желтое мини-платье Preen и кожаная сумка Moschino в форме сердца (ориентировочная цена 14 000 фунтов стерлингов или 16 000 евро)

– черное платье от Наоми Парри, в котором Уайнхаус в последний раз выступала на концерте за месяц до кончины, и оранжево-черная юбка Tina Kalivas, которую Эми носила на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2008 году,

– а также кружевные бюстгальтеры, бюстье, балетные туфли и даже эскизы некоторых костюмов.

При этом Митч заявил, что они не собираются распродать всё, а самые дорогие их сердцу вещи останутся в семье.Аукцион состоится в ноябре 2021 года в Беверли-Хиллз, средства будут перечислены в благотворительный фонд Уайнхаус, созданный родителями в день ее 28-летия, передает InterMedia.

Эми Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Знаменитую певицу включили в «Клуб 27».

InterMedia напоминает, что в честь 10-й годовщины смерти певицы BBC выпустит в июле документальный фильм под названием «Эми Уайнхаус: Десять лет спустя» (Amy Winehouse: 10 Years On).



