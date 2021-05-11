Хотите быть красивой и ухоженной? Участвуйте в розыгрыше люксовой японской косметики La Sincere

В результате исследований была создана гелевая косметика при производстве которой используются нанотехнологии. В связи с тем, что японские производители на первое место ставят увлажнение кожи, все препараты содержат увлажняющие компоненты, что нам очень необходимо.

La Sincere Baltia предлагает два актуальных продукта для розыгрыша читательницам портала krasotka.ee.

SUN SHIELD GEL (SPF25) Защитный дневной крем-гель для лица SPF25 50 мл с витамином Е и скваланом для любого типа кожи

Защитный дневной крем-гель для лица ФОТО: La Sincere

Увлажняющий солнцезащитный водостойкий крем-гель с высокой степенью защиты. Препарат содержит физические и химические солнцезащитные фильтры, которые мощно и бережно защищают кожу от УФ лучей, лучей А и В и нейтрализуют действие свободных радикалов.

Защищает от УФ-лучей в мегаполисе и в теплых странах.

Способствует удержанию собственной влаги и препятствует ее потере.

Обладает матирующим действием, сужает поры.

Предотвращает преждевременное старение, борется со свободными радикалами.

Основные ингредиенты: циклопентасилоксан, вода, диоксид титана, глицерин, экстракт таволги, сквалан, витамин Е.

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте самостоятельно или на дневной крем. При нахождении и купании в воде повторять нанесение каждые 3 часа.

Decorate Pack Сollagen № 2 Маска коллагеновая с ароматом розы (30 г)

Маска коллагеновая с экстрактом розы ФОТО: La Sincere

Содержит 3 типа коллагена и пептид аргирелин. Превосходно увлажняет, сглаживает мелкие мимические морщинки и предупреждает преждевременное старение кожи. Экстракт граната придает упругость и эластичность коже. Лицо действительно сияет, а кожа становится бархатистой.

Способ применения: наносить на все лицо или зонально (орбитальная зона глаз, губы, окологубные складки).

Основные ингредиенты: пуллулан, растительный глицерин, гидролизат коллагена, растворимый коллаген, ателоколлаген, розовая вода, ацетилгексапептид-8 (аргирелин), аргинин, лизолецитин, экстракты сливы, граната, лиственницы сибирской цереброзиды, бетаин, витамин В12, гидролизат дрожжей, эфирные масла розы, герани.

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