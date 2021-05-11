Как научиться выглядеть стильно каждый день: 14 лайфхаков, о которых ты не знала

Чтобы ты перестала нервничать, опаздывать и в приступе гнева кромсать маникюрными ножницами любимые джинсы, мы собрали 14 лайфхаков, которые помогут тебе научиться собираться легко и быстро!

Подумай вечером о том, что надеть утром

Да, новая серия любимого сериала уже загружена, но попробуй уделить всего лишь пять минут обдумыванию образа на завтра. Поверь, что утром это спасет тебе как минимум полчаса времени.

Перед сном проверь прогноз погоды

Потому что, если ты приготовила на утро легкое мини-платье и босоножки, а проснулась под звуки ливня, сборы на работу совершенно точно обернутся катастрофой.

Покупай «основу» и избавься от случайных вещей

Одеваться по утрам станет намного проще, если ты будешь отправляться на шопинг целенаправленно и покупать там так называемые вещи-«основы» гардероба, исходя из своего рода занятий и рабочего дресс-кода. Благодаря этому у тебя всегда будет несколько резервных образов про запас.

Поддерживай нейтральную цветовую гамму

Возможность легко миксовать цвета в гардеробе позволит сохранить драгоценное утреннее время, поэтому, прежде чем купить новую вещь, подумай, с чем она будет сочетаться.

Найти свою униформу

Нет, мы не предлагаем облачаться в школьную форму или рабочий комбинезон. Просто найди свою «модную формулу» — сочетание, в котором ты чувствуешь себя наиболее комфортно (кроме пижамы, разумеется), — и повторяй ее. Так ты сможешь носить, по сути, те же вещи каждый день, но при этом выглядеть по-разному.

Не забывай про обувь

Нет ничего хуже, чем наконец выбрать платье и затем обнаружить, что к нему нет подходящей обуви. Поэтому попробуй выбирать сначала обувь и лишь затем переходить к одежде.

Проглаживай или отпаривай вещи прежде, чем убрать их в шкаф

Достаточно лишь иногда уделять немного внимания своему гардеробу, чтобы в будущем сохранить себе время, силы и нервы. Приведи вещь в порядок до того, как соберешься в ней куда-то пойти, и сможешь избежать неприятных сюрпризов в виде некрасивых складок и мятого подола платья.

Если ты ненавидишь гладить, не покупай одежду, которая мнется

Терпеть не можешь утюги и отпариватели? Тогда лучше не покупай одежду, которая требует слишком тщательного ухода. То же самое касается и вещей, нуждающихся в химчистке.

Никогда не вешай в шкаф грязные вещи

Нет, серьезно — ты ведь даже не вспомнишь потом, что это за пятно!

Структурируй свой гардероб

Раз ты хочешь одеваться по утрам максимально быстро и безболезненно, тебе не обойтись без разделения гардероба на «отделы». Поверь, как только в твоем шкафу появится четкая структура, утренние сборы перестанут отнимать столько времени. Главное, не забывать потом класть все на свои места.

Учитывай сезонность

В августе тебе вряд ли понадобится свитер крупной вязки, не так ли? Теплые вещи на лето нужно аккуратно убирать, чтобы они не мешали собираться, не вовремя попадаясь под руку.

Укладывай волосы и делай макияж до того, как оденешься

Это может прозвучать глупо, но ты действительно будешь чувствовать себя лучше, если сначала накрасишься и уложишь волосы. Кроме того, так ты сможешь оценить свой образ полностью, пишет Cosmo.

Меняй сумку только в выходные

Перед началом рабочей недели выбери универсальную сумку, которая прослужит тебе все будние дни. И обязательно собери ее в воскресный вечер — это заметно сэкономит тебе время на следующее утро.

Найди вещь-«спасителя»

У каждой девушки есть самое любимое платье или «двойка» из топа и брюк — вспоминай о них в случае крайней необходимости и всегда поддерживай хорошее состояние этих вещей.



