От ушей и выше: 19 приемов, чтобы удлинить ноги с помощью одежды и обуви

Асимметрия не выходит из моды вот уже несколько лет. Такая одежда имеет особую популярность не только из-за нестандартного кроя, но и ряда других бонусов. Надев ассиметричное платье, пальто, юбку, ты гарантированно продемонстрируешь безупречный вкус, подчеркнешь достоинства фигуры и, конечно, удлинишь ножки.
Короткий верх — золотое правило, если ты считаешь свои ноги недостаточно длинными. Носи укороченные жакеты, куртки, блузы, свитшоты, худи, топы и так далее. Верхняя часть тела зрительно будет казаться меньше, делая нижнюю более выразительной. PS. А вот длинные кардиганы сделают ноги заметно короче.
Акцент на талии. Высокая посадка брюк, шорт, юбок способна творить чудеса. Зрительные, конечно. Завышенная талия визуально добавит ногам дополнительные сантиметры. Твои «друзья» — брюки и юбки с завышенной талией, а также ремешки, которые тоже неплохо расставляют акценты.
Разрез до бедра. Красиво и сексуально? Еще бы! Но не только. Смело используй этот прием для вечернего выхода, дополнив свой образ туфлями и аксессуарами. Не бойся носить юбки с разрезами в офис — да, это неменяющаяся классика, которая ко всему прочему придаст образу деловой леди женственности.
Правильная юбка. Идеальная юбка — однотонная и с завышенной талией. Юбки-макси с линией талии выше пупа вместе с туфлями на шпильке также удлиняют нижнюю часть тела. Если предпочитаешь плоскую подошву, стоит обратить внимание на пышные, многослойные юбки с высокой посадкой.
Чтобы образ выглядел более «стройным», юбка должна заканчиваться на узкой части ноги. В большинстве случаев это чуть выше/ниже колена.
Обрати внимание на подол: не носи платья, юбки и брюки длиной по икры, так как это самая «упитанная» часть ног. Ноги будут казаться шире и короче, если подол будет заканчиваться около икр. Кроме того, старайся не носить вещи с ровным подолом, так как они четко разрезают линию ног, тем самым их укорачивая.
Брюки лучше выбирать также с завышенной талией. При выборе модели отдавай предпочтение тем, что идеально сидят по фигуре. Обратите внимание на:
брюки с вертикальными полосами или лампасами; прямые брюки со стрелками, прямые джинсы, которые лучше всего носить под каблук; джинсы и брюки-клеш (тем более, они снова в моде).
Брюки должны быть почти до пола. Не оставляй полосу между штаниной и башмаком (надевай носок или следок в цвет). Лайфхак: джинсы клеш + шпилька/ платформа — хит сезона, который очень кстати нам на пользу. И это именно та часть лука, которая обязательно должна быть в гардеробе.
Какой низ стоит исключить? Откажись от любых укороченных вариантов брюк, штанов с отворотами внизу и капри. Горизонтальная полоска, принты и светлые оттенки брюк укорачивают ноги и делают их полнее. Заниженная талия тоже удлиняет тело и заметно укорачивает ноги. Также не рекомендуется носить миди-юбку и сапоги средней длины (вместе и по отдельности).
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