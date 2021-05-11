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От ушей и выше: 19 приемов, чтобы удлинить ноги с помощью одежды и обуви

Ноги. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Практически каждая девушка, вне зависимости от длины ног, мечтает сделать их хоть немного, но длиннее. Вот сразу девятнадцать модных советов от «Лиза», которые тебе в этом помогут.

Осанка

Красивая осанка — половина дела. Помнишь фильм «Служебный роман»? «В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь всё свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная, от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком», — фраза актуальна во все времена.

И ведь не поспоришь. Осанка меняет силуэт, визуально стройнит фигуру, зрительно вытягивает ноги и добавляет лишних пять (а, может, и больше) сантиметров роста, которые еще никому не были некстати.

Обувь

Каблуки придумали мужчины, чтобы женщины не могли от них убежать. И женщины, чтобы сводить первых с ума своей красотой, добавили таким образом ножкам элегантности и длины. Обычно каблуки — лучший прием, но важно обратить внимание и на форму обуви.

Архитектура обуви. Удлиненные мысы визуально вытянут ногу, а круглые и квадратные сделают ее короче. Длину «срежут» ремешки и перемычки на щиколотке, поэтому будет лучше без них.

Нюдовая обувь моментально удлиняет ноги. Каблуки или мюли, обувь цвета твоей кожи (или беж) можно комбинировать с чем угодно, начиная от платьев оверсайз и заканчивая скинни — эффект будет волшебным. Бежевая обувь идеально сочетается с любыми тонами и прекрасно дополняет практически любой образ.

Обувь в тон ноги и в тон колгот — правило номер один, о котором нужно говорить модницам с детства. Обувь — логичное продолжение ступни, поэтому важно, чтобы ноги были как бы одним целым с обувью, втекая в неё. Контрастные сочетания визуально укорачивают ногу. Колготки (чулки, носки) обязательно должны быть в тон туфлям.

Одежда

Текстура одежды играет немаловажную роль в зрительном удлинении ног. Стоит отказаться от трикотажных фактур, облегающих тело, а также от жестких материалов, которые утяжеляют пропорции. Струящиеся фактуры, средняя плотность ткани — то что нужно. Плотно фиксируемый верх платья в ансамбле со свободно струящимся силуэтом от середины талии — маленький секрет от большого кутюрье Джорджио Армани.

One colored. Работает просто и очевидно, что хочется всегда носить только вещи одного цвета. Такие комплекты сейчас на пике популярности. Верх и низ одного цвета, классический или спортивный костюм — все по вкусу и настроению. Здесь можно обойтись без ограничений и выбрать любой понравившийся оттенок, хоть и принято считать, что «тотал блэк» справится с задачей лучше остальных.

Стираем границы. Работу с контрастом предоставь стилистам. Отдай предпочтение гармонирующим оттенкам. Или можешь поступить проще — надеть комбинезон. Он создает единственную прямую линию, сделает тебя саму выше, а твои ноги и вообще бесконечными. Чтобы образ не был скучным, дополни комбинезон яркими акцентами из аксессуаров.

Полосатый рейс. Продольная полоска — лидер среди «умных» принтов. Кутюрье и модельеры не упускают возможности включить в линейку своих брендов вертикальные полосы. И ведь не зря: выглядит стильно, стройнит и вытягивает силуэт, проверено временем. Стоит отметить лишь то, что полоска не должна быть слишком широкой, потому что это может дать обратный эффект.

Асимметрия не выходит из моды вот уже несколько лет. Такая одежда имеет особую популярность не только из-за нестандартного кроя, но и ряда других бонусов. Надев ассиметричное платье, пальто, юбку, ты гарантированно продемонстрируешь безупречный вкус, подчеркнешь достоинства фигуры и, конечно, удлинишь ножки.

Короткий верх — золотое правило, если ты считаешь свои ноги недостаточно длинными. Носи укороченные жакеты, куртки, блузы, свитшоты, худи, топы и так далее. Верхняя часть тела зрительно будет казаться меньше, делая нижнюю более выразительной. PS. А вот длинные кардиганы сделают ноги заметно короче.

Акцент на талии. Высокая посадка брюк, шорт, юбок способна творить чудеса. Зрительные, конечно. Завышенная талия визуально добавит ногам дополнительные сантиметры. Твои «друзья» — брюки и юбки с завышенной талией, а также ремешки, которые тоже неплохо расставляют акценты.

Разрез до бедра. Красиво и сексуально? Еще бы! Но не только. Смело используй этот прием для вечернего выхода, дополнив свой образ туфлями и аксессуарами. Не бойся носить юбки с разрезами в офис — да, это неменяющаяся классика, которая ко всему прочему придаст образу деловой леди женственности.

Правильная юбка. Идеальная юбка — однотонная и с завышенной талией. Юбки-макси с линией талии выше пупа вместе с туфлями на шпильке также удлиняют нижнюю часть тела. Если предпочитаешь плоскую подошву, стоит обратить внимание на пышные, многослойные юбки с высокой посадкой.

Чтобы образ выглядел более «стройным», юбка должна заканчиваться на узкой части ноги. В большинстве случаев это чуть выше/ниже колена.

Обрати внимание на подол: не носи платья, юбки и брюки длиной по икры, так как это самая «упитанная» часть ног. Ноги будут казаться шире и короче, если подол будет заканчиваться около икр. Кроме того, старайся не носить вещи с ровным подолом, так как они четко разрезают линию ног, тем самым их укорачивая.

Брюки лучше выбирать также с завышенной талией. При выборе модели отдавай предпочтение тем, что идеально сидят по фигуре. Обратите внимание на:

брюки с вертикальными полосами или лампасами; прямые брюки со стрелками, прямые джинсы, которые лучше всего носить под каблук; джинсы и брюки-клеш (тем более, они снова в моде).

Брюки должны быть почти до пола. Не оставляй полосу между штаниной и башмаком (надевай носок или следок в цвет). Лайфхак: джинсы клеш + шпилька/ платформа — хит сезона, который очень кстати нам на пользу. И это именно та часть лука, которая обязательно должна быть в гардеробе.

Какой низ стоит исключить? Откажись от любых укороченных вариантов брюк, штанов с отворотами внизу и капри. Горизонтальная полоска, принты и светлые оттенки брюк укорачивают ноги и делают их полнее. Заниженная талия тоже удлиняет тело и заметно укорачивает ноги. Также не рекомендуется носить миди-юбку и сапоги средней длины (вместе и по отдельности).


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