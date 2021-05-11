От ушей и выше: 19 приемов, чтобы удлинить ноги с помощью одежды и обуви

Осанка

Красивая осанка — половина дела. Помнишь фильм «Служебный роман»? «В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь всё свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная, от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком», — фраза актуальна во все времена.

И ведь не поспоришь. Осанка меняет силуэт, визуально стройнит фигуру, зрительно вытягивает ноги и добавляет лишних пять (а, может, и больше) сантиметров роста, которые еще никому не были некстати.

Обувь

Каблуки придумали мужчины, чтобы женщины не могли от них убежать. И женщины, чтобы сводить первых с ума своей красотой, добавили таким образом ножкам элегантности и длины. Обычно каблуки — лучший прием, но важно обратить внимание и на форму обуви.

Архитектура обуви. Удлиненные мысы визуально вытянут ногу, а круглые и квадратные сделают ее короче. Длину «срежут» ремешки и перемычки на щиколотке, поэтому будет лучше без них.

Нюдовая обувь моментально удлиняет ноги. Каблуки или мюли, обувь цвета твоей кожи (или беж) можно комбинировать с чем угодно, начиная от платьев оверсайз и заканчивая скинни — эффект будет волшебным. Бежевая обувь идеально сочетается с любыми тонами и прекрасно дополняет практически любой образ.

Обувь в тон ноги и в тон колгот — правило номер один, о котором нужно говорить модницам с детства. Обувь — логичное продолжение ступни, поэтому важно, чтобы ноги были как бы одним целым с обувью, втекая в неё. Контрастные сочетания визуально укорачивают ногу. Колготки (чулки, носки) обязательно должны быть в тон туфлям.

Одежда

Текстура одежды играет немаловажную роль в зрительном удлинении ног. Стоит отказаться от трикотажных фактур, облегающих тело, а также от жестких материалов, которые утяжеляют пропорции. Струящиеся фактуры, средняя плотность ткани — то что нужно. Плотно фиксируемый верх платья в ансамбле со свободно струящимся силуэтом от середины талии — маленький секрет от большого кутюрье Джорджио Армани.

One colored. Работает просто и очевидно, что хочется всегда носить только вещи одного цвета. Такие комплекты сейчас на пике популярности. Верх и низ одного цвета, классический или спортивный костюм — все по вкусу и настроению. Здесь можно обойтись без ограничений и выбрать любой понравившийся оттенок, хоть и принято считать, что «тотал блэк» справится с задачей лучше остальных.

Стираем границы. Работу с контрастом предоставь стилистам. Отдай предпочтение гармонирующим оттенкам. Или можешь поступить проще — надеть комбинезон. Он создает единственную прямую линию, сделает тебя саму выше, а твои ноги и вообще бесконечными. Чтобы образ не был скучным, дополни комбинезон яркими акцентами из аксессуаров.