Десять лайфхаков для приготовления идеальной пасты: от спагетти до лазаньи

Лайфхак №1. Добавляйте в воду не только соль

Помимо соли, бросьте в кипящую воду немного лимона или лука, очищенные дольки чеснока, зелень, перец чили или специи. Однако всегда учитывайте, какой соус и специи в нем будут дополнять пасту. Иначе есть риск переборщить со специями.

Лайфхак №2. Кладите макароны исключительно в кипящую воду

Если положить пасту в недостаточно горячую воду, она может слипнуться.

Лайфхак №3. Не обязательно проваривать листы лазаньи перед приготовлением

Листы для лазаньи не нужно предварительно проваривать. Важно, чтобы в соусе было достаточно жидкости, ну и запекать лазанью нужно не менее 20 минут.

Лайфхак №4. Прожарьте макароны перед варкой

Это придаст чудесный ореховый вкус, который прекрасно сочетается со сливочными соусами. Например, можно поставить макароны на противень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут, пока они не начнут подрумяниваться. Затем макароны нужно охладить и готовить как обычно. Также можно поджарить макароны на сковороде с небольшим количеством масла. Часто помешивайте, чтобы они не подгорели.

Лайфхак №5. Перемешивайте макароны после того, как вы забросили их в воду

Перемешивание макарон, особенно в первые несколько минут, может предотвратить их слипание.

Лайфхак №6. Используйте воду, в которой варились макароны

Несколько ложек такой воды в соусе придадут ему более приятный, макаронный вкус.

Лайфхак №7. Учитывайте форму макарон, это важно при выборе соуса

Например, для спагетти идеальны мясные соусы, для тальятелле подходят сливочные соусы, макароны коротких форм идеально подходят для песто, а орзо вкусны в супах и рагу.

Лайфхак №8. Не промывайте макароны после приготовления

После приготовления макароны не нужно ополаскивать. Просто слейте воду и смешайте с соусом.

Лайфхак №9. Добавьте немного перца чили в соус к макаронам

Эксперты уверяют, что паста и перец чили в соусе – идеальное сочетание. Ну и конечно, не забудьте чеснок и оливковое масло.

Лайфхак №10. Соус к макаронам приготовьте заранее

Пока ваша паста варится, убедитесь, что ваш соус готов, чтобы вы могли быстро выложить его на тарелку. Паста всегда вкуснее, когда она подается сразу же после приготовления.



