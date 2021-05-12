Как правильно читать этикетки, чтобы не набирать вес?

Эксперт «Домашнего Очага» – Юлита Батор, эксперт по питанию, автор книги «Замените химию на еду»

Порядок ингредиентов

Этикетка сообщит нам о составе продукта, который нас заинтересовал. Ингредиенты появляются в порядке убывания. Это означает, что если на этикетке малинового сиропа последовательность компонентов такова: сахар, вода, сок малиновый сгущенный, ароматизатор — то мы должны знать, что сахара в этом напитке может быть больше, чем сока, который нам интересен прежде всего.

Энергетическая ценность

На этикетке продукта указана для нас энергетическая ценность продукта, то есть сколько в нем калорий, а также какова его питательная ценность, а значит, процент содержания белков, углеводов и жиров.

И да, если растворимый чай для детей содержит декстрозу, сахар, растительный экстракт, ароматизатор, лимонную кислоту, мальтодекстрин, а доля углеводов на 100 г чая составляет 96 г, это означает, что почти сто процентов продукции составляет сахар. Остается только пожелать приятного аппетита...

Если доля углеводов на 100 г растворимого чая для детей составляет 96 г, это означает, что почти сто процентов продукции составляет сахар.

Мальтодекстрин является продуктом ферментативной деполимеризации водной суспензии картофельного крахмала, предназначенной для пищевых целей. Представляет собой смесь полии олигосахаридов. Проще говоря, это углевод.

«Не содержит консервантов»

Это здорово, что не содержит консервантов. Поздравляем! Пусть это, однако, не усыпляет нашу бдительность. Поэтому, прежде чем в экстазе мы присудим данному продукту потребительский лавровый венок, вспомним, что больше всего нас должно интересовать то, что продукт на самом деле содержит, чем то, чего в нем нет. Кроме того, иногда формулировка, размещенная на упаковке продукта, может ввести потребителя в заблуждение. Возьмем для примера макароны с надписью: «Не содержит консервантов или красителей». Законодательством не допускается использование консервантов и красителей в макаронах, и поэтому утверждение, что эти макароны являются уникальными, не соответствует истине.

Остаточные следы не с последним значением

Из этикетки мы, к сожалению, не узнаем о компонентах, присутствующих в совсем маленьком количестве, о пестицидах, о химических средствах, используемых при упаковке продукции, об антибиотиках и гормонах, которыми, может быть, пичкали животных, предназначенных на убой.

Конечно, лучше, чтобы предлагаемые нам продукты были проверены и испытаны. Однако стоит спросить себя: что это на самом деле означает для нас, потребителей? Если есть широкий спектр разрешенных для использования и «соответствующих» требованиям ЕС пищевых добавок, то мы можем спокойно и безрефлексивно потреблять все продукты, которые, согласно стандартам, предназначены для еды? Даже те, которые наш здравый смысл отвергает?

«Менее 2%»

Продукты могут в определенных, указанных в соответствующем Постановлении случаях содержать ингредиенты в количестве до 2%, и изготовитель не обязан их указывать на этикетке.

Парадоксы производителей

Как и при других жизненных ситуациях, хорошо было бы, чтобы еще и во время покупок нас сопровождал здравый смысл. Покупая «домашний суп», в который производитель добавил глутамат натрия, мы должны знать, что он остается домашним супом только по названию. «Ржаной хлеб на закваске», в составе которого есть рожь, пшеница и дрожжи, не является для меня ржаным хлебом на закваске, а только ржаным хлебом на дрожжах с добавлением закваски. Подобные выдумки и полуправду производителей можно перечислять долго.

Как выбирать полезные продукты?

Покупаем органические и изготовленные традиционным способом продукты питания.

Стараемся есть минимально обработанные продукты.

Читаем этикетки продуктов от начала до конца.

Избегаем в рационе, прежде всего, консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей, а также, по мере возможности, антиоксидантов, эмульгаторов, стабилизаторов, загустителей, разрыхлителей.

Здоровое питание — это употребление здоровых, необработанных продуктов.



