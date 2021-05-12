Солнечный блонд: что нужно знать о главном оттенке волос этого лета

Блондинки могут вздохнуть с облегчением: борьба за холодный блонд окончена. В тренде сегодня солнечный блонд, который смотрится максимально натурально и требует минимум ухода.

Правильный оттенок

Это больше не холодный блонд, который боялся обычных шампуней, уходил в желтизну через неделю и обходился слишком дорого. Солнечный блонд нельзя назвать желтым, но это уже не платина. Не масляный, карамельный или загорелый, а именно солнечный оттенок можно подсмотреть у Билли Айлиш, окрашивания которой всегда становятся трендом. На солнечную сторону также перешли Майли Сайрус и Кэти Перри, обратите внимание на их цвет волос — цвет не холодный, он больше натуральный, с золотым отблеском.

Стилисты не согласны называть оттенок слишком простым — у него есть свои капризы. Например, чтобы солнечный блонд смотрелся дорого, вам придется сделать ставку на блеск — волосы должны переливаться и играть на солнце. Но блондинки согласны — это гораздо проще, чем удержать платиновый холод.

Можно ли покрасить волосы дома?

Получить трендовый оттенок дома получится вряд ли. Несмотря на натуральность, для получения солнечного блонда колористы смешивают несколько оттенков и делают мягкие переходы от корней к кончикам. Все должно выглядеть естественно, будто это ваш родной цвет: у корней отрастает более холодный оттенок, а кончики слегка выгорели.

Еще одна причина, по которой стилисты против домашнего окрашивания, - персонализация цвета. У солнечного блонда несколько подтонов, которые подбираются индивидуально: в зависимости от тона кожи, цвета глаз и исходного оттенка волос. Колорист должен учесть состояние волос, пористость и тип, чтобы подобрать правильную краску и, возможно, одновременный уход. Если вы переходите в блонд из темных волос, точно потребуется обесцвечивание, чтобы получить мягкий натуральный цвет.

Как ухаживать за светлыми волосами?

Больше не обязательно фанатично скупать все фиолетовые шампуни, избегать плоек и перегрева на солнце. Солнечный блонд удобен тем, что он не так быстро уходит в желтизну и это не бросается в глаза. Все силы лучше направить на поддержание качества волос — блеска, шелковистости и гладкости. Проблема модного оттенка в том, что на пушащихся и секущихся волосах он смотрится слишком дешево и просто. На вашей ванной полке должен появиться несмываемый бальзам для ухода за волосами, который запечатывает, восстанавливает поверхность и укрепляет каждую прядь волос.

Шампуни тоже следует выбирать увлажняющие и восстанавливающие — солнечный блонд не терпит сухости. Самая крутая штука, которая поможет сохранить жизнь цвета и волос — капли или дропы для блеска. Просто наносите их каждый день перед выходом, чтобы сохранить упругость и глянцевый перелив.



