Уберите их подальше: пять вредных продуктов, которыми мы кормим детей

Разбираемся с диетологом, почему некоторых продуктов не должно быть в рационе ребенка. В черный список попали даже йогурты и соки, пишет wday.ru.

Соки

Разумеется, речь идет о соках, производимых в промышленных масштабах, — это восстановленные соки, с добавлением сахара, фруктовых ароматизаторов и красителей. Такие напитки не только не полезны, но и вредны детскому организму, так как вызывают аллергические реакции. «Регулярное употребление соков может спровоцировать атопический дерматит и даже бронхиальную астму», — предупреждает врач. А еще сок — это концентрат из определенных веществ, поэтому в больших количествах он дает повышенную нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу.

Кроме того, содержащийся в соке сахар добавляет ему калорийности, а отсутствие клетчатки приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Конечно, без них восстановленный из порошка или концентрата напиток не будет иметь привлекательные вкус и запах, но следует задуматься, для чего мы покупаем сок детям: для утоления жажды и получения удовольствия или для восполнения в организме недостатка витаминов и микроэлементов? Лучше отдавать предпочтение смузи. Фрукты и овощи гораздо полезнее соков, так как именно в мякоти и кожуре содержатся необходимые организму вещества. Ни в коем случае нельзя давать свежевыжатые соки детям до 3 лет, так как их нежная слизистая желудка не готова к таким нагрузкам.

Йогурты

Казалось бы, кисломолочный продукт с добавлением фруктов — источник кальция, витаминов и пробиотиков. Но это все так, если речь идет о натуральном йогурте без добавления сахара, красителей, загустителей и ароматизаторов. Обязательно выбирайте продукт с небольшим сроком хранения. Йогурт, который можно пить в течение месяца, вреден для здоровья ребенка. Его регулярное употребление может привести к аллергическим заболеваниям, ожирению, болезням желудочно-кишечного тракта.

Лапша и каши быстрого приготовления

Как удобно и быстро приготовить завтрак или обед — залил кипятком, и через пять минут еда готова. При этом следует задуматься, благодаря чему лапша и крупа моментально развариваются. Все эти продукты — источник быстрых углеводов, лишенных клетчатки, богатой витаминами группы В, а также препятствующей быстрому всасыванию углеводов и повышению уровня глюкозы в крови. Кроме того, в них содержатся все те же ароматизаторы, усилители вкуса, сахар (в кашах) и избыток соли (в лапше). Частое употребление этих продуктов приводит к ожирению, сахарному диабету, повышению артериального давления, приводит к проблемам с пищеварением (запоры, метеоризм, «несварение», воспалительные процессы желудка, толстого и тонкого кишечника).

Куриные наггетсы

Обычно на упаковках производителей этих продуктов написано, что они изготавливаются из куриного мяса, панированного в сухарях. Но переверните и прочитайте состав, написанный мелким шрифтом, и сразу все будет ясно: кроме основных ингредиентов вы найдете то, что не принесет пользы и здоровья детям: кожа куриная, краситель, усилители вкуса и аромата, крахмал, мука, антиокислитель, перец черный, горчичный порошок. Домашняя альтернатива наггетсам — запеченная или отваренная куриная грудка, панированная в натуральных сухарях. Но почему сами дети предпочитают наггетсы из магазина или ресторанов быстрого питания? Естественно, все дело в усилителях вкуса и аромата.

Сухие завтраки

Речь идет о сухих завтраках, которые заливаются молоком или кефиром: кукурузные хлопья, «подушечки», «шарики» и т. д. Пожалуй, полезным здесь будет только молоко, так как все эти сухие заготовки для завтрака просто зашкаливают по количеству легкоусвояемых углеводов, которые быстро повышают сахар в крови. «Никогда не задумывались, почему все эти „шарики“ так легко размягчаются в молоке? — спрашивает врач. — Ответ прост. В продуктах нет клетчатки, которая придает жесткость и практически нерастворима. А еще такие завтраки, с одной стороны, высококалорийны, а с другой — приводят к ощущению голода, так как они быстро проходят из желудка в тонкий кишечник, где так же быстро всасываются и усваиваются, и мы снова хотим есть».

Присутствие таких завтраков в рационе ребенка на регулярной основе повышает риск развития все тех же болезней цивилизации: ожирения, диабета, заболеваний системы пищеварения. Лучше найти 10—15 минут для приготовления ребенку каши из цельнозерновых круп, богатых клетчаткой, содержащих витамины группы В и микроэлементы, и добавить кусочки фруктов или ягод.



