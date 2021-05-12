Уберите их подальше: пять вредных продуктов, которыми мы кормим детей
Найти оптимальное решение для детского питания не так просто. Малыши не станут есть то, что невкусно, но полезно.
Найти оптимальное решение для детского питания не так просто. Малыши не станут есть то, что невкусно, но полезно.
Разбираемся с диетологом, почему некоторых продуктов не должно быть в рационе ребенка. В черный список попали даже йогурты и соки, пишет wday.ru.
Соки
Разумеется, речь идет о соках, производимых в промышленных масштабах, — это восстановленные соки, с добавлением сахара, фруктовых ароматизаторов и красителей. Такие напитки не только не полезны, но и вредны детскому организму, так как вызывают аллергические реакции. «Регулярное употребление соков может спровоцировать атопический дерматит и даже бронхиальную астму», — предупреждает врач. А еще сок — это концентрат из определенных веществ, поэтому в больших количествах он дает повышенную нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу.
Кроме того, содержащийся в соке сахар добавляет ему калорийности, а отсутствие клетчатки приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Конечно, без них восстановленный из порошка или концентрата напиток не будет иметь привлекательные вкус и запах, но следует задуматься, для чего мы покупаем сок детям: для утоления жажды и получения удовольствия или для восполнения в организме недостатка витаминов и микроэлементов? Лучше отдавать предпочтение смузи. Фрукты и овощи гораздо полезнее соков, так как именно в мякоти и кожуре содержатся необходимые организму вещества. Ни в коем случае нельзя давать свежевыжатые соки детям до 3 лет, так как их нежная слизистая желудка не готова к таким нагрузкам.
Йогурты
Казалось бы, кисломолочный продукт с добавлением фруктов — источник кальция, витаминов и пробиотиков. Но это все так, если речь идет о натуральном йогурте без добавления сахара, красителей, загустителей и ароматизаторов. Обязательно выбирайте продукт с небольшим сроком хранения. Йогурт, который можно пить в течение месяца, вреден для здоровья ребенка. Его регулярное употребление может привести к аллергическим заболеваниям, ожирению, болезням желудочно-кишечного тракта.
Лапша и каши быстрого приготовления
Как удобно и быстро приготовить завтрак или обед — залил кипятком, и через пять минут еда готова. При этом следует задуматься, благодаря чему лапша и крупа моментально развариваются. Все эти продукты — источник быстрых углеводов, лишенных клетчатки, богатой витаминами группы В, а также препятствующей быстрому всасыванию углеводов и повышению уровня глюкозы в крови. Кроме того, в них содержатся все те же ароматизаторы, усилители вкуса, сахар (в кашах) и избыток соли (в лапше). Частое употребление этих продуктов приводит к ожирению, сахарному диабету, повышению артериального давления, приводит к проблемам с пищеварением (запоры, метеоризм, «несварение», воспалительные процессы желудка, толстого и тонкого кишечника).
Куриные наггетсы
Обычно на упаковках производителей этих продуктов написано, что они изготавливаются из куриного мяса, панированного в сухарях. Но переверните и прочитайте состав, написанный мелким шрифтом, и сразу все будет ясно: кроме основных ингредиентов вы найдете то, что не принесет пользы и здоровья детям: кожа куриная, краситель, усилители вкуса и аромата, крахмал, мука, антиокислитель, перец черный, горчичный порошок. Домашняя альтернатива наггетсам — запеченная или отваренная куриная грудка, панированная в натуральных сухарях. Но почему сами дети предпочитают наггетсы из магазина или ресторанов быстрого питания? Естественно, все дело в усилителях вкуса и аромата.
Сухие завтраки
Речь идет о сухих завтраках, которые заливаются молоком или кефиром: кукурузные хлопья, «подушечки», «шарики» и т. д. Пожалуй, полезным здесь будет только молоко, так как все эти сухие заготовки для завтрака просто зашкаливают по количеству легкоусвояемых углеводов, которые быстро повышают сахар в крови. «Никогда не задумывались, почему все эти „шарики“ так легко размягчаются в молоке? — спрашивает врач. — Ответ прост. В продуктах нет клетчатки, которая придает жесткость и практически нерастворима. А еще такие завтраки, с одной стороны, высококалорийны, а с другой — приводят к ощущению голода, так как они быстро проходят из желудка в тонкий кишечник, где так же быстро всасываются и усваиваются, и мы снова хотим есть».
Присутствие таких завтраков в рационе ребенка на регулярной основе повышает риск развития все тех же болезней цивилизации: ожирения, диабета, заболеваний системы пищеварения. Лучше найти 10—15 минут для приготовления ребенку каши из цельнозерновых круп, богатых клетчаткой, содержащих витамины группы В и микроэлементы, и добавить кусочки фруктов или ягод.