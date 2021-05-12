Не есть за двоих: как звезды похудели после беременности?

После родов большинство мам приобретают лишний вес, от которого не так просто избавиться. Российские и мировые знаменитости не исключение! Кто из звезд сильно располнел во время беременности и как похудел, рассказывает 5-tv.ru.
Джессика Симпсон — овощи и 14 тысяч шагов в день
Американская певица мама трех детей. Во время последней беременности в 2019-м она набрала 45 килограммов! Но сразу после рождения дочери Берди, Джессика Симпсон начала активную работу над собой. Знаменитость кардинально поменяла рацион питания: в ее меню преобладали овощи, особенно цветная капуста. Джессика активно и усердно тренировалась с личным тренером. Певица посещала зал четыре раза в неделю. Она также почти отказалась от передвижения на машине и много ходила пешком. За день Симпсон проходила по 14 тысяч шагов. Джессика призналась, что похудение далось ей непросто, но отметила, что важно контролировать то, что ты ешь. И самое главное — записывать съеденную еду и считать калории.
Полина Гагарина — сбалансированное питание
Российская звезда мама двоих детей. В 2007-м она родила первенца — сына Андрея. За время беременности Полина Гагарина поправилась на 25 килограммов. Но за полгода похудела на 40 килограммов и стала еще стройнее, чем была до родов благодаря жесткой диете.
В 2017-м певица родила дочь Мию. Во время второй беременности Гагарина набрала столько же, сколько и во время первой. Утром Полина ела сложные углеводы, например, каши. Днем в меню звезды был белок и клетчатка, а на ужин снова белок. Гагарина поделилась, что соблюдала равные интервалы между приемами пищи и не переедала. Порции всегда были размером с ладошку. Если певице хотелось перекусить, она отдавала предпочтение белковым продуктам: куриной грудке или яйцу без желтка.
Кроме правильного питания, певица занималась спортом. Не имеет значения, какой спорт вы выберете, важно, чтобы он был по душе, — поделилась она с подписчиками. Для эффективного похудения важна не только физическая активность, но и качественный сон.
Светская львица родила первенца в 2013-м. Во время беременности дочерью Норт, Ким Кардашьян поправилась на 23,5 килограммов. Кроме лишнего веса у звезды сильно отекали ноги, и болела спина. Физическую активность Кардашьян начала еще на четвертом месяце беременности: она много ходила и делала приседания во время прогулок. Вторая беременность тоже далась ей тяжело: Ким набрала 30 лишних килограммов.
Чтобы быстро похудеть, Ким Кардашьян придерживалась диеты Аткинса, в основе которой лежит ограничение углеводов в рационе питания. В каждом приеме пищи обязательно должен присутствовать белок: яйца, курица, рыба или красное мясо. Светская львица не отказывала себе в сыре, но ее личный диетолог позволяла съедать звезде не более 100 граммов в день. Ким не ела сладкое, дневной калораж не превышал 1800 калорий.
Ани Лорак — маленькие порции и ужин не позднее семи вечера
Украинская певица стала мамой в 2011-м. За время беременности Ани Лорак набрала всего 15 килограммов, но из-за миниатюрного роста она казалась намного полнее, чем была на самом деле. Певица взяла себя в руки и началась худеть после того, как восстановилась после родов.
Ани Лорак придерживалась трех правил питания. Звезда уменьшила размер порций, не ужинала позднее семи вечера и исключила три класса продуктов, среди которых были сладкие газированные напитки и соки из пакетов, хлеб и майонез. Лорак подчеркнула, что физические нагрузки тоже очень важны. Она занималась дома, так как времени на посещение тренажерного зала у нее не было из-за плотного гастрольного графика.
Мэрайя Кэри — питание на 1500 калорий и аквааэробика
Певица родила близнецов Мороккана и Монро в 2011-м. Беременность далась ей непросто из-за проблем со здоровьем и лишнего веса. За девять месяцев Мэрайя Кэри набрала 32 килограмма! Первые 12 килограммов ушли сами по себе после родов, но с оставшимися 20 звезда мучилась очень долго. Чтобы похудеть, Мэрайя обратилась за помощью к именитому голливудскому диетологу.
Профессионал разработал для певицы специальную диету, рассчитанную на 1500 калорий в день. Основными продуктами в рационе Мэрайи Кэри были легкие супы, овощи и фрукты. Заниматься спортом ей было нельзя, так как врачи запретили физические нагрузки и резкие движения еще во время беременности. Певица много гуляла и все-таки посещала занятия аквааэробики. Уже спустя полгода после появления на свет близнецов, Мэрайя Кэри блистала на публике в обтягивающих нарядах.
Мария Кожевникова — правильное питание и SPA
Аллочка из сериала «Универ» мама троих сыновей. В 2017-м актриса родила последнего ребенка, за время беременности она набрала рекордный для себя вес и стала тяжелее на 35 килограммов. Мария Кожевникова испытывала проблемы с лишним весом и в предыдущие две беременности. Актриса неоднократно лежала в больнице для выяснения причин таких больших цифр на весах.
Кожевникова рассказала, что «рецепт» ее похудения — это правильное питание, регулярные тренировки, походы в баню и на массаж.