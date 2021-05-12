Не есть за двоих: как звезды похудели после беременности?

Джессика Симпсон — овощи и 14 тысяч шагов в день

Американская певица мама трех детей. Во время последней беременности в 2019-м она набрала 45 килограммов! Но сразу после рождения дочери Берди, Джессика Симпсон начала активную работу над собой. Знаменитость кардинально поменяла рацион питания: в ее меню преобладали овощи, особенно цветная капуста. Джессика активно и усердно тренировалась с личным тренером. Певица посещала зал четыре раза в неделю. Она также почти отказалась от передвижения на машине и много ходила пешком. За день Симпсон проходила по 14 тысяч шагов. Джессика призналась, что похудение далось ей непросто, но отметила, что важно контролировать то, что ты ешь. И самое главное — записывать съеденную еду и считать калории.

Джессика Симпсон, сентябрь 2019 года. ФОТО: DDNY/Broadimage/Scanpix

Джессика Симпсон, февраль 2020 года. ФОТО: Christopher Polk/AP/Scanpix

Полина Гагарина — сбалансированное питание

Российская звезда мама двоих детей. В 2007-м она родила первенца — сына Андрея. За время беременности Полина Гагарина поправилась на 25 килограммов. Но за полгода похудела на 40 килограммов и стала еще стройнее, чем была до родов благодаря жесткой диете.

В 2017-м певица родила дочь Мию. Во время второй беременности Гагарина набрала столько же, сколько и во время первой. Утром Полина ела сложные углеводы, например, каши. Днем в меню звезды был белок и клетчатка, а на ужин снова белок. Гагарина поделилась, что соблюдала равные интервалы между приемами пищи и не переедала. Порции всегда были размером с ладошку. Если певице хотелось перекусить, она отдавала предпочтение белковым продуктам: куриной грудке или яйцу без желтка.

Кроме правильного питания, певица занималась спортом. Не имеет значения, какой спорт вы выберете, важно, чтобы он был по душе, — поделилась она с подписчиками. Для эффективного похудения важна не только физическая активность, но и качественный сон.

Ким Кардашьян — диета Аткинса

Светская львица родила первенца в 2013-м. Во время беременности дочерью Норт, Ким Кардашьян поправилась на 23,5 килограммов. Кроме лишнего веса у звезды сильно отекали ноги, и болела спина. Физическую активность Кардашьян начала еще на четвертом месяце беременности: она много ходила и делала приседания во время прогулок. Вторая беременность тоже далась ей тяжело: Ким набрала 30 лишних килограммов.

Чтобы быстро похудеть, Ким Кардашьян придерживалась диеты Аткинса, в основе которой лежит ограничение углеводов в рационе питания. В каждом приеме пищи обязательно должен присутствовать белок: яйца, курица, рыба или красное мясо. Светская львица не отказывала себе в сыре, но ее личный диетолог позволяла съедать звезде не более 100 граммов в день. Ким не ела сладкое, дневной калораж не превышал 1800 калорий.

Ким Кардашян, май 2013 года. ФОТО: Dimitrios Kambouris/AFP

Ким Кардашян, ноябрь 2019 года. ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures/Scanpix