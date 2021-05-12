Эти страхи мешают зарабатывать деньги: восемь ограничивающих убеждений
Поборов эти страхи, вы привлечете деньги и успех в свою жизнь.
Поборов эти страхи, вы привлечете деньги и успех в свою жизнь.
Тему денег и страха подробно изучила психолог Ирина Маслова в своей книге «Метод „Генезис“: полюби себя больше семьи и работы». В основе метода «Генезис» — практики эффективного мышления, которые помогут свернуть с пути ошибок и разочарований, стать автором своей жизни. Редакция Wday делится с тобой полезным отрывком из этой книги.
Такое самоопределение — способ привлечь внимание и заботу, призыв о помощи. Вы ощущаете, что все вокруг сильнее и успешнее. У одной вас ну ничего не получается. Истоки такого негативного самоопределения в детстве, и необходимо с ним работать. В некоторых случаях это сформированная вторичная выгода получать желаемое через ворчание и нытье. Такая позиция работает какое-то время, но окружающие вас люди быстро от этого устают, так как не получают ничего взамен, а, подкрепляя это поведение, только его усиливают.
Это, пожалуй, самое распространенное и вшитое в мозг убеждение для людей, выросших в СССР, и их потомков. Особая идеологическая атмосфера в Стране Советов привела к тому, что до сих пор люди неосознанно так считают и постоянно так говорят. Ничего удивительного, что денег у них нет. Если у вас есть такая установка, то и правильных действий по добыче денег не будет, потому что у вашего мозга четкая инструкция: видишь деньги — не подходи: это грех, зло и у тебя будет много проблем.
Беритесь за простые дела, отмечайте каждый маленький успех и со временем вы поверите в то, что вы на многое способны. Вам нужен собственный удачный опыт.
Это страх нового, неизвестности и успеха. Успех еще нужно выдержать, защитить его и отстоять право перед другими на него. Деньги приносят возможности и, конечно, перемены в быту, окружении, интересах. Такие перемены к лучшему в любом случае стресс для мозга.
Многие мои клиенты ищут предназначение и реализацию, но очень мало людей действительно двигаются в выбранном направлении. Виной этому является страх критики, оценки, осуждения.
Как красиво прячется страх ответственности и ошибок. Живет огромное количество женщин, которые могли бы создать полезные продукты для других людей, получить признание и уважение, но где-то из недр семейных убеждений всплывает идея, что она должна зарабатывать меньше мужа. А если хочется новых вещей и подарков, то просить об этом унизительно и признак того, что она корыстная. Деньги здесь вообще ни при чем. Вы либо любите, либо нет. Вас либо любят, либо нет. Это отдельная тема следующей главы. Женщины сознательно останавливают себя в развитии из-за страха, что у мужа будут комплексы. Послушайте, ваши мужчины не маленькие мальчики, они могут разобраться со своими комплексами самостоятельно.
7. «Система устроена несправедливо. Много талантливых людей сидят без денег, и я не стану начинать»
Достаточно распространенное убеждение, которое встречаем у клиентов курса. Люди считают, что они более талантливые и старательные, но зарабатывают только те, кто продают себя, имеют стартовый капитал и редко даже обладают талантом.
Пока вы переживаете о своем достоинстве, другие обходят вас на повороте просто потому, что относятся к продажам иначе — как к способу дать человеку что-то необходимое, закрыть его потребность и получить благодарность в ответ.