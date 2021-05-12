Ср, 12.05.2021
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Эти страхи мешают зарабатывать деньги: восемь ограничивающих убеждений

Богатая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Поборов эти страхи, вы привлечете деньги и успех в свою жизнь.

Тему денег и страха подробно изучила психолог Ирина Маслова в своей книге «Метод „Генезис“: полюби себя больше семьи и работы». В основе метода «Генезис» — практики эффективного мышления, которые помогут свернуть с пути ошибок и разочарований, стать автором своей жизни. Редакция Wday делится с тобой полезным отрывком из этой книги.

 

Деньги связаны с безопасностью в обе стороны. Мало денег — я погибну. Много денег — я погибну. Не всегда вы сразу можете распознать страх. Вы испугались однажды, а со временем чувство могло измениться и проявиться в настоящем времени как обида или злость. Но корень, если смотреть глубже, в потере безопасности и защищенности.
Исследуйте этот вопрос внутри себя через эмоции. Вспомните, на кого вы злились или обижались в сфере денег. На начальника, который не заметил ваших усилий, или на мужа за то, что не выделил денег на покупку новой посуды или туфель. На маму, которая обещала помочь погасить ипотеку, а в последний момент отказала, на администрацию школы, когда пришло письмо с просьбой оплатить ремонт класса.
 
У злости, обиды или ненависти есть основание. Глубинно сформировано убеждение, как должны вести себя люди. Вам больно, когда поведение людей не совпадает с этим убеждением. Ожидание и реальность при несовпадении вызывают разочарование, а вслед за ним более острые переживания. Вы подвергали критике ваши ожидания и убеждения? Допускали мысль, что они могут быть неэффективными?
 
Ниже я приведу примеры самых распространенных ограничивающих убеждений.
 
1. «Я бездарь, глупая, слабая и никогда ничего не добьюсь»
 

Такое самоопределение — способ привлечь внимание и заботу, призыв о помощи. Вы ощущаете, что все вокруг сильнее и успешнее. У одной вас ну ничего не получается. Истоки такого негативного самоопределения в детстве, и необходимо с ним работать. В некоторых случаях это сформированная вторичная выгода получать желаемое через ворчание и нытье. Такая позиция работает какое-то время, но окружающие вас люди быстро от этого устают, так как не получают ничего взамен, а, подкрепляя это поведение, только его усиливают.

Истоки такого негативного самоопределения в детстве, и необходимо с ним работать.
Исправить такое самоопределение можно — беритесь за простые дела, отмечайте каждый маленький успех и со временем вы поверите в то, что на многое способны. Вам нужен собственный удачный опыт.
 
2. «Деньги — это зло, грех, источник проблем»

Это, пожалуй, самое распространенное и вшитое в мозг убеждение для людей, выросших в СССР, и их потомков. Особая идеологическая атмосфера в Стране Советов привела к тому, что до сих пор люди неосознанно так считают и постоянно так говорят. Ничего удивительного, что денег у них нет. Если у вас есть такая установка, то и правильных действий по добыче денег не будет, потому что у вашего мозга четкая инструкция: видишь деньги — не подходи: это грех, зло и у тебя будет много проблем.

Возможно, для каких-то членов семьи так и было, но стоит посмотреть и на другие истории. Найти подтверждения обратного, опросить людей при деньгах и получить другую ментальную карту.
 
3. «Деньги счастье не приносят. Деньги портят людей»

Беритесь за простые дела, отмечайте каждый маленький успех и со временем вы поверите в то, что вы на многое способны. Вам нужен собственный удачный опыт.

Еще одно популярное убеждение: деньги портят людей. Это не совсем так. Деньги усиливают то, что уже было в человеке. Тот, кто уделяет время, чтобы построить карьеру, создать бизнес, скорее находится в здоровом эгоизме, нежели становится испорченным. Получив отказ друга во встрече или в помощи, вы склонны сразу подумать, что это деньги его испортили, а не порадоваться, что человек занят делом. В основе такого убеждения лежит страх быть отверженным стаей. Лучше быть как все — серединка на половинку и сохранить окружение, нежели сделать что-то иначе и потерять всех.
 
 
4. «Не жили богато, не надо и начинать»

Это страх нового, неизвестности и успеха. Успех еще нужно выдержать, защитить его и отстоять право перед другими на него. Деньги приносят возможности и, конечно, перемены в быту, окружении, интересах. Такие перемены к лучшему в любом случае стресс для мозга.

Большое количество изменений в будущем вызывает тревогу. Люди боятся оторваться от семьи, друзей и остаться одни, опасаются, что в случае трудностей им никто не поможет и даже заработанные деньги не спасут в беде. Такие сомнения оттягивают много энергии, включается сопротивление, и оно-то и забирает силы на действия. Нет действий — нет денег, зато все стабильно, как было.
 
5. «Я боюсь, что никогда не смогу создать свое дело»

Многие мои клиенты ищут предназначение и реализацию, но очень мало людей действительно двигаются в выбранном направлении. Виной этому является страх критики, оценки, осуждения.

Пока вы ориентированы на мнение других, вы будете постоянно себя останавливать, одергивать, проверять, все ли верно сделали, решили. Конечно, это очень выматывает и выжигает изнутри. Проще не отсвечивать и просто вечно «искать», чем переживать такие реакции.
 
6. «Если я буду богатой, то меня будут любить только за деньги, никто не полюбит меня за мою душу, а мужчину найти обеспеченной женщине очень трудно»

Как красиво прячется страх ответственности и ошибок. Живет огромное количество женщин, которые могли бы создать полезные продукты для других людей, получить признание и уважение, но где-то из недр семейных убеждений всплывает идея, что она должна зарабатывать меньше мужа. А если хочется новых вещей и подарков, то просить об этом унизительно и признак того, что она корыстная. Деньги здесь вообще ни при чем. Вы либо любите, либо нет. Вас либо любят, либо нет. Это отдельная тема следующей главы. Женщины сознательно останавливают себя в развитии из-за страха, что у мужа будут комплексы. Послушайте, ваши мужчины не маленькие мальчики, они могут разобраться со своими комплексами самостоятельно.

7. «Система устроена несправедливо. Много талантливых людей сидят без денег, и я не стану начинать»

Достаточно распространенное убеждение, которое встречаем у клиентов курса. Люди считают, что они более талантливые и старательные, но зарабатывают только те, кто продают себя, имеют стартовый капитал и редко даже обладают талантом.

8. «Продавать свои услуги — плохо, стыдно, это торгашество»

Пока вы переживаете о своем достоинстве, другие обходят вас на повороте просто потому, что относятся к продажам иначе — как к способу дать человеку что-то необходимое, закрыть его потребность и получить благодарность в ответ.


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