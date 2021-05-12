Эти страхи мешают зарабатывать деньги: восемь ограничивающих убеждений

Такое самоопределение — способ привлечь внимание и заботу, призыв о помощи. Вы ощущаете, что все вокруг сильнее и успешнее. У одной вас ну ничего не получается. Истоки такого негативного самоопределения в детстве, и необходимо с ним работать. В некоторых случаях это сформированная вторичная выгода получать желаемое через ворчание и нытье. Такая позиция работает какое-то время, но окружающие вас люди быстро от этого устают, так как не получают ничего взамен, а, подкрепляя это поведение, только его усиливают.

Истоки такого негативного самоопределения в детстве, и необходимо с ним работать.

Исправить такое самоопределение можно — беритесь за простые дела, отмечайте каждый маленький успех и со временем вы поверите в то, что на многое способны. Вам нужен собственный удачный опыт.

2. «Деньги — это зло, грех, источник проблем»

Это, пожалуй, самое распространенное и вшитое в мозг убеждение для людей, выросших в СССР, и их потомков. Особая идеологическая атмосфера в Стране Советов привела к тому, что до сих пор люди неосознанно так считают и постоянно так говорят. Ничего удивительного, что денег у них нет. Если у вас есть такая установка, то и правильных действий по добыче денег не будет, потому что у вашего мозга четкая инструкция: видишь деньги — не подходи: это грех, зло и у тебя будет много проблем.

Возможно, для каких-то членов семьи так и было, но стоит посмотреть и на другие истории. Найти подтверждения обратного, опросить людей при деньгах и получить другую ментальную карту.

3. «Деньги счастье не приносят. Деньги портят людей»

Беритесь за простые дела, отмечайте каждый маленький успех и со временем вы поверите в то, что вы на многое способны. Вам нужен собственный удачный опыт.

Еще одно популярное убеждение: деньги портят людей. Это не совсем так. Деньги усиливают то, что уже было в человеке. Тот, кто уделяет время, чтобы построить карьеру, создать бизнес, скорее находится в здоровом эгоизме, нежели становится испорченным. Получив отказ друга во встрече или в помощи, вы склонны сразу подумать, что это деньги его испортили, а не порадоваться, что человек занят делом. В основе такого убеждения лежит страх быть отверженным стаей. Лучше быть как все — серединка на половинку и сохранить окружение, нежели сделать что-то иначе и потерять всех.