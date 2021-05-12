Как правильно выбрать солнцезащитные очки и быть в тренде этим летом

Авиаторы

Солнцезащитные очки каплеобразной формы, как у военных летчиков 1930-х годов, — классика, которая никогда не выходит из моды. Поэтому покупать их лучше у брендов с гарантией качества: Loro Piana, Giorgio Armani или Ray-Ban, который был создателем авиаторов.

Оверсайз

Gucci продолжает лоббировать массивные очки, которые в отличие от авиаторов прячут не только глаза, но и брови. Похожая модель, только без солнцезащитных линз, была у Тренера, героя фильма «Джентльмены» в исполнении Колина Фаррела, стиль которого в 2020 году не пытался копировать только ленивый. У Bvlgari оверсайз-очки представлены в более женственном варианте, с фиолетовыми линзами, плавно изогнутыми дужками и декором в виде разноцветных змеиных чешуек, а у Chanel — в классическом, который можно легко представить как на самой Габриэль Шанель, так и на ее музах. К слову, понимая, что эта форма подойдет далеко не каждому, французский бренд запустил на сайте специальный лендинг с услугой виртуальной примерки очков.

Удлиненный прямоугольник

Суперспособность удлиненных прямоугольных очков заключается в том, что они визуально подчеркивают скулы, вытягивая лицо. Однако это не главное их преимущество: во избежание дословного цитирования популярных моделей прошлых лет дизайнеры дополняют такие очки интересными деталями. У Courreges это неоновые акульи плавники, у Retrosuperfuture — линзы, плавно переходящие в дужки, а у Off-White — «покусанная» оправа, будто кто-то решил попробовать новинку на вкус.

Кошачий глаз

Круглые очки с заостренными уголками способны придать любому образу оттенок ретро, поскольку прочно ассоциируются с кинематографической сценой, в которой юная леди едет в алом «Кадиллаке» и в шелковом шарфе, развивающемся на ветру. Переложить хрестоматийную модель на современный лад дизайнерам удается за счет гипертрофированной формы, металлической оправы и перевернутого способа носки. Последнее — идея широко известного игрока в снукер Денниса Тейлора, подхваченная креативным директором Gucci Алессандро Микеле.

Монохром

Одежда, обувь и аксессуары, выполненные в одном оттенке, — едва ли не главный тренд текущего и следующего сезонов. Чтобы не выбиваться из образа, оправа и линзы солнцезащитных очков тоже должны перекликаться по цвету: красному, как у Bottega Veneta, синему, как у Vogue Eyewear, или карамельному, как у Jacquemus.

Блестки

Режим самоизоляции примирил нас с комфортной и минималистичной одеждой. Роль эффектного элемента в образе теперь играют аксессуары, что наглядно продемонстрировал показ коллекции Miu Miu сезона весна-лето 2021. На нем олимпийки, треники, кардиганы и юбки на запах были стилизованы красочными очками в кристаллах. Похожие можно найти, например, в ассортименте № 21, Burberry и грузинского бренда George Keburia, где за игривые переливы отвечает оправа из жемчужного ацетата.

Спорт

Очки велосипедиста появились на мировом подиуме в 2016 году под влиянием стиля athleisure и бренда Balenciaga, который с приходом Демны Гвасалии монополизировал все странное и трудносочетаемое. В сегодняшних коллекциях спортивная вытянутая форма соединилась с футуристичными неоновыми линзами, что превратило владельца очков из велосипедиста в ниндзя или героя сай-фай-фильма. Однако стать им дано не всем: очки довольно плотно прилегают к коже, поэтому подходят только обладателям овальной или ромбовидной формы лица.

Подчеркнутая геометрия

Некоторые очки способны не только защитить от солнца и дополнить образ, но еще и изменить выражение лица. Так, в актуальную мужскую коллекцию Louis Vuitton вошла асимметричная модель, которая благодаря слегка вздернутой оправе делает взгляд то ли недоуменным, то ли виноватым, как у диснеевской мультяшки. Менее сюрреалистичные очки, но с такими же эффектно ломаными линиями есть у Valentino, Balenciaga и Miu Miu.