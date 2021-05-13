Семь летних вещей, которые вредят здоровью

Накануне летнего сезона многие готовятся к долгожданному отпуску и продумывают интересные аутфиты. Кажется, в этом нет ничего сложного: важно учесть актуальные тренды, выбрать подходящие вам вещи и дополнить образ аксессуарами. Однако необходимо помнить, что даже стильная одежда может навредить вашему здоровью и испортить отдых. Wday.ru рассказывает, каких вещей стоит опасаться.

Узкие джинсовые шорты

Если вы превратили любимые скинни в элегантные шорты, есть плохие новости. Возможно, они вписываются в любые наряды и подчеркивают вашу фигуру, но от шорт также исходит опасность. Из-за узких джинсовых вещей возникает нарушение кровообращения и сдавливание нервных окончаний. Слабость, отечность и ощущение тяжести станут вашими верными спутниками в отпуске. Более того, деним не позволяет коже дышать. Вместо джинсовых шорт лучше выбрать актуальные льняные бермуды или свободные юбки.

Шлепанцы

Большинство людей ходят на пляж в шлепанцах: их легко надевать и снимать, да и с очищением от песка не возникает проблем. Но удобная обувь подвергает ваше здоровье определенным рискам. Во-первых, ваши ноги полностью открыты, и это делает их уязвимыми, любое неосторожное движение чревато ушибом. Тонкая плоская подошва может повредить свод стопы и испортить походку, а шлепанцы с перегородкой между пальцами вместо комфорта подарят вам мозоли. Любителям данной обуви стоит обратить внимание на модели с более плотной подошвой, также не забывайте наносить солнцезащитный крем и смотреть под ноги.

Купальник со стрингами

Конечно, купальник со стрингами выглядит эффектно, но минусов у него гораздо больше, чем плюсов. Основная функция нижнего белья — защита от внешних раздражителей. Стринги с этой задачей не справляются, напротив, они раздражают кожу и транспортируют бактерии. Для отпуска рекомендуем подобрать более практичную и безопасную модель. И обязательно позаботьтесь о сменном сухом белье: мокрые купальники быстро превращаются в благоприятную среду для размножения различных инфекций.

Кожаные юбки

Кожаные юбки, брюки и пиджаки в тренде уже несколько сезонов, однако модные вещи трудно назвать подходящими для лета. Они стесняют движения, в такой одежде очень легко вспотеть, а это чревато неприятными последствиями для микрофлоры. Надевайте кожаные юбки только в прохладную погоду, а для жарких дней прекрасно подойдет свободная юбка в пол с актуальным цветочным принтом или расслабленные брюки из натуральных и легких тканей.

Мюли

В последнее время мюли находятся на пике популярности — модницы часто дополняют моделью свои образы. Но не стоит забывать, что мюли держатся только на пальцах ног. Бесспорно, они выглядят стильно, но здоровье от обуви может серьезно пострадать: пальцы постоянно находятся в напряжении и поджимаются во время ходьбы. Из-за этого возникает деформация суставов, мозоли и боли в коленях. Не руководствуйтесь принципом «красота требует жертв» и приобретайте более удобные модели.

Одежда из синтетики

Очаровательные платья и футболки из синтетики кажутся идеальным вариантом для летнего сезона, но не спешите заполнять гардероб вещами из этого материала. Синтетические волокна вредят людям, страдающим от аллергии, астмы и псориаза. Подходящими для жаркой погоды такие платья тоже не назовешь: синтетика не пропускает воздух и заставляет потеть, а также провоцирует появление акне. Вместо синтетики выбирайте натуральные ткани — хлопок, лен или шелк.

Обувь из искусственной кожи

Сандалии или босоножки из искусственной кожи выглядят ничуть не хуже, чем натуральные, но стоят в разы дешевле. В такой ситуации вы экономите на своем здоровье: завязочки не всегда держат обувь на стопе, а ремешки могут натирать ноги до крови. Чтобы летний сезон не стал кошмаром, приобретайте модели из натуральной кожи.



