ВИДЕО! ⟩ Хватить серости: Тийна Талумеэс хочет одеть эстонок в цветное
Известный эстонский модельер Тийна Талумеэс создала новую летнюю коллекцию. Наряды получились яркими и дерзкими.
Известный эстонский модельер Тийна Талумеэс создала новую летнюю коллекцию. Наряды получились яркими и дерзкими.
«Нет ни одной дамы, которая попросила бы у меня черное платье. Все хотят что-то яркое, цветное, что поднимало бы настроение, - сказала модельер. - Это то, что нам всем сейчас необходимо».
Стилистика новой коллекции получилась в стиле 70-х годов. «Мы создаем ежедневную носибельную одежу. В этот раз мы решили сделать ставку на необычную стилистику, но одежда остается очень удобной», - добавила Талумеэс.