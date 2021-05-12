Ср, 12.05.2021
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ВИДЕО! ⟩ Хватить серости: Тийна Талумеэс хочет одеть эстонок в цветное

Известный эстонский модельер Тийна Талумеэс создала новую летнюю коллекцию. Наряды получились яркими и дерзкими.

«Нет ни одной дамы, которая попросила бы у меня черное платье. Все хотят что-то яркое, цветное, что поднимало бы настроение, - сказала модельер. - Это то, что нам всем сейчас необходимо».

Стилистика новой коллекции получилась в стиле 70-х годов. «Мы создаем ежедневную носибельную одежу. В этот раз мы решили сделать ставку на необычную стилистику, но одежда остается очень удобной», - добавила Талумеэс.

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