Рейтинг самых ненасытных в сексе знаков Зодиака
Вы хотите выяснить заранее, как часто ваш новый мужчина может хотеть секса? Астрологи давно составили рейтинг активности, основанный на влиянии созвездий на человека.
Вы хотите выяснить заранее, как часто ваш новый мужчина может хотеть секса? Астрологи давно составили рейтинг активности, основанный на влиянии созвездий на человека.
По мнению астрологов, звезды влияют абсолютно на все сферы жизни человека, даже на самые потаенные и интимные, которые принято скрывать. Многие эзотерики считают, что представители разных знаков зодиака наделены разной сексуальной активностью. Соответственно, зная дату рождения своего потенциального партнера, можно с определенной долей вероятности предсказать, каковы его потребности в сексе.
Скорпион — несколько раз в день
Скорпион не случайно является знаком водной стихии. Рожденные под покровительством этого созвездия просто обожают купаться в удовольствии, в том числе — сексуальном. Мировой океан безграничен, как безгранично желание Скорпионов.
Раки — каждый день
Этот знак в силу своих особенностей очень самоотвержены во всех делах. Сексуальное удовлетворение партнера — не исключение для него. Раки будут стараться для любимого человека каждую ночь, но из-за своей врожденной скрытности и скромности никогда не сознаются, хотят ли этого на самом деле.
Козерог — пять раз в неделю
Представителям этого знака зодиака, порой, очень трудно найти время для плотских утех, поскольку постоянно заняты работой. Но стоит им увлечься чем-то еще — например, сексом — как они просто не могут остановиться и готовы сутками не вылезать из постели. Правда, нужно учитывать, что амбициозные планы Козерогов никуда не деваются, и как минимум два дня в неделю они могут забывать о любви и с головой погружаться в процесс покорения мира.
Овен — четыре раза в неделю
Овны — представители огненной стихии, имеющий сильную потребность в сексе. Однако помимо самого процесса соития их привлекает и собственная выгода, поэтому нередко среди представителей этого знака оказываются не верные партнеры, поэтому не все эти четыре раза в неделю могут приходится на одного избранника.
Весы — три раза в неделю
Для представителей этого знака характерны страстность и постоянное стремление делать партнера счастливым. Однако благодаря своим творческим способностям, они не сводят удовлетворение партнера к банальному сексу. Зачастую Весы готовы отказаться от самого полового акта в пользу чувственных наслаждений.
Телец и Дева — два раза в неделю
Несмотря на всю непохожесть этих знаков, в постели Тельцы и Девы действуют идентично. Представители обоих знаков считают секс переоцененным, при этом понимают его важность в отношениях. Различает их только то, что Тельцы любят заниматься любовью в будни дни, чтобы потом освободить время отдыху, а Девы откладывают секс на выходные, как легкую добавку к настоящим развлечениям.
Рыбы и Львы — один раз в неделю
Многие привыкли думать о Львах, как неутомимых любовниках, которые готовы всю жизнь провести в сексуальных утехах. Однако на деле представители этого знака куда больше уделяют внимание попыткам руководить всем и контролировать все, что только попадается им на глаза. Рыбы склонны к нечастому соитию по иным причинам. Для них секс — это отдача энергии, которую они всеми силами желают сохранить, чтобы добиться успеха на жизненном пути.
Близнецы и Стрельцы — всегда или никогда
Родившиеся под покровительством созвездия Стрельца с головой окунаются в любое дело, за которое берутся. Они настолько увлекаются, что часто даже забывают поесть, не то что про секс. А Близнецы часто могут страдать от отсутствия плотских утех, но никогда не позволят себе переспать с человеком, с которым не испытывают эмоциональной близости.
Водолей — один раз в месяц
Всю свою активность Водолеи тратят на реализацию своего творческого потенциала, поэтому на любовные игры у них зачастую просто не остается времени. При этом представители этого знака могут не прекращая говорить о сексе, вместо общения использовать флирт, взахлеб читать эротические романы, но вот сам половой акт воспринимают как что-то ненужное и придерживаются мнения «секс это скучно, я читала».