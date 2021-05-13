Девять способов получить красивый плоский живот без диет и упражнений

Совершенствуйте осанку

Выпрямитесь. Когда вы стоите или сидите — делайте это с прямой спиной. Наши мышцы устроены так, что за прямую спину отвечают не только мышцы спины, но и пресс. Когда ваш позвоночник выпрямлен, ваш живот тренируется втягиваться. Повесьте себе напоминания «Выпрямись!» перед глазами во всех местах, где вы проводите больше всего времени.

Пейте воду

Как добиться плоского живота? Хроническое обезвоживание организма приводит к накоплению воды в организме. Ваша отечность и жировые отложения напрямую связаны с тем, что ваше тело не верит в то, что завтра вы не убьете его жаждой. Интересный факт: горбы верблюдов, запасающие для этих животных влагу на долгие переходы, состоят из жировой ткани. Наглядно, не правда ли?

Ходите в туалет

Кажется смешным, но ваш размер живота напрямую зависит от вашей перистальтики. Проще говоря, чем реже вы ходите в туалет, тем сильнее у вас хронические запоры. Правильное обращение с собственным кишечником подразумевает, что вы идете в туалет каждый раз, когда испытываете позывы. А не терпите «до дома».

Ешьте осознанно: плоский живот без диет

Не ешьте за компьютером или телевизором. Прожевывайте пищу не меньше 10 раз. Природа наградила нас зубами во рту, а не в кишечнике. Не перегружайте себе перевариванием того, что вы не разжевали. Плюс, быстрое поглощение пищи приводит к заглатыванию воздуха в желудок. Все вместе ведет к газообразованию и вздутию живота. Лучше съесть в короткий перерыв один бутерброд, но тщательно, чем три, но кусками — энергии вы получите одинаково.

Помогите своей микрофлоре

Употребляйте пробиотики: кефир, натуральные йогурты и ацидофилин. Это существенно облегчает переваривание и усвоение пищи.

Ходите

Ежедневная ходьба пешком хотя бы по 30 минут даст вам больший эффект, чем все новомодные гаджеты, которые призваны стимулировать мышцы вашего пресса электрическими разрядами.

Откажитесь от жевательной резинки

При жевании происходит заглатывание воздуха в желудок. Если вам нужно освежить дыхание, используйте леденцы или спреи для полости рта.

Витамины

Добавьте в свой рацион продукты, богатые витамином D и комплексом витаминов группы B. Они влияют на выработку гормонов, отвечающих за сжигание жира. Просто таблетками делу не поможешь — витаминные добавки в виде препаратов усваиваются хуже, пишет «Домашний Очаг».

Расслабляйтесь

Когда вы находитесь под воздействием стресса, вы едите чаще. Ваш организм страдает от запоров и других расстройств пищеварения. Кроме того, во время стресса повышается выработка гормона кортизола, отвечающего за жировые отложения в области живота. Таким сложным способом наш организм пытается защитить внутренние органы от внешней среды. Находите по 20 минут в день для того, чтобы привести себя в душевное равновесие и приобрести плоский красивый живот.



