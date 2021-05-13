Чт, 13.05.2021
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Зубная щетка, тональник и еще четыре лайфхака, которые делают губы пухлыми

Губы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Зачем пластика, филлеры и другие издевательства над собой, если можно увеличить объем губ без боли?

Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!

1. Масло перечной мяты

Самый простой и доступный всем способ: масло вызывает приток крови к губам и — вуаля! Кстати, вы можете добавить несколько капель масла в свой блеск, тогда секретное оружие всегда будет под рукой.
 
2. Масло перца чили

Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используешь именно капельку масла, а не весь флакон сразу.

3. Кокосовое масло и сахар
 
Этот домашний скраб-масло напитает губы, разгладив их поверхность, а за счет растирающих движений прилившая кровь увеличит их в объеме.
 
4. Тон + карандаш

Старинный метод: затонируйте губы так, чтобы их было практически не видно, а затем карандашом для губ нарисуйте контур, чуть выходя за естественный. Затем воспользуйтесь помадой или ярким блеском, советует «Домашний Очаг».

5. Хайлайтер

Нанесите плотной кистью хайлайтер на серединку верхней губы под нос и его же — поверх помады на середину нижней губы. Визуально это увеличит губы и сделает их как будто чуть припухшими.
 
6. Почисть губы!

Смешно, но работает: если вы почистите губы зубной щеткой с использованием мятной пасты, эффект приблизится к использованию масла перечной мяты!


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