Зубная щетка, тональник и еще четыре лайфхака, которые делают губы пухлыми
Зачем пластика, филлеры и другие издевательства над собой, если можно увеличить объем губ без боли?
Зачем пластика, филлеры и другие издевательства над собой, если можно увеличить объем губ без боли?
Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!
1. Масло перечной мяты
Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используешь именно капельку масла, а не весь флакон сразу.
Старинный метод: затонируйте губы так, чтобы их было практически не видно, а затем карандашом для губ нарисуйте контур, чуть выходя за естественный. Затем воспользуйтесь помадой или ярким блеском, советует «Домашний Очаг».
5. Хайлайтер
Смешно, но работает: если вы почистите губы зубной щеткой с использованием мятной пасты, эффект приблизится к использованию масла перечной мяты!