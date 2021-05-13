Зубная щетка, тональник и еще четыре лайфхака, которые делают губы пухлыми

Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!

Самый простой и доступный всем способ: масло вызывает приток крови к губам и — вуаля! Кстати, вы можете добавить несколько капель масла в свой блеск, тогда секретное оружие всегда будет под рукой.

Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используешь именно капельку масла, а не весь флакон сразу.