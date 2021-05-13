30 кухонных секретов, которые должен знать каждый

Проверить свежесть яиц. Если вы не уверены в свежести яиц, посмотрите, как их можно проверить: опустите яйца в емкость с водой, свежее яйцо упадет на дно, а старое будет плавать.

Сохранить свежесть овощей. Выстелите дно ящиков для зелени в холодильнике бумажными полотенцами. Они впитают избыточную влагу и предохранят овощи и зелень от гниения.

Чтобы лимоны не высохли. Если вам нужны несколько капель лимонного сока, не стоит разрезать лимон на половинки, так он быстро высохнет. Вместо этого проколите лимон и выжмите столько сока, сколько вам нужно. А лимон дольше сохранится.

Сохранить зелень. Чтобы иметь дома запас свежей зелени в течение месяца, вымойте ее целыми пучками, упакуйте в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Перед использованием, нарежьте, не размораживая, и опустите в кастрюлю с супом или рагу. Через минуту зелень разморозится и придаст вкус блюду. Как правильно заморозить зелень.

Спасти запасы от жучков. Положите в контейнеры с мукой, пастой и крупами несколько лавровых листиков, так в них никогда не заведутся насекомые.

Предохранить сыр от высыхания. Чтобы отрезанный кусок сыра не высыхал, смажьте слоем масла те стороны куска сыра, которые не покрыты воском. Это наиболее эффективно для твердых сыров.

Вернуть овощам хруст. Если редис, сельдерей или морковь стали вялыми, чтобы оживить их и вернуть хрустящие свойства, опустите овощи в емкость с ледяной водой и добавьте ломтики сырого картофеля. Они посвежеют на ваших глазах и снова станут хрустящими. Как дольше сохранить свежесть продуктов.

Хранить выпечку. Хрустящие и мягкие печенья нельзя хранить вместе, потому что в этом случае влага из мягкого печенье проникнет в хрустящее, и они потеряют свои свойства.

Сохранить бананы. Спелые бананы лучше хранит в связке, а не по отдельности. В связке они дольше хранятся.

Чтобы соль не затвердела. Положите в солонку немного риса, и ваша соль не слипнется в комок. Рис поглощает конденсат, который приводит к затвердеванию соли.

Заморозить сливочное масло. Запаситесь хорошим сливочным маслом на распродаже ‒ вы можете хранить его в морозильной камере в течение шести месяцев без потери качества. Разделите на порционные куски по 100 г, поместите в герметичные пакеты, чтобы масло не впитало запах других продуктов, хранящихся в морозилке.

Засахаренный мед. Если мед загустел или засахарился, не выбрасывайте его. Разогрейте мед в микроволновке в течение 30 секунд на средней мощности, и он снова станет прозрачным.