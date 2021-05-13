30 кухонных секретов, которые должен знать каждый
Эти полезные советы и рекомендации помогут вам сэкономить время, продукты и деньги
Эти полезные советы и рекомендации помогут вам сэкономить время, продукты и деньги
Проверить свежесть яиц. Если вы не уверены в свежести яиц, посмотрите, как их можно проверить: опустите яйца в емкость с водой, свежее яйцо упадет на дно, а старое будет плавать.
Сохранить свежесть овощей. Выстелите дно ящиков для зелени в холодильнике бумажными полотенцами. Они впитают избыточную влагу и предохранят овощи и зелень от гниения.
Чтобы лимоны не высохли. Если вам нужны несколько капель лимонного сока, не стоит разрезать лимон на половинки, так он быстро высохнет. Вместо этого проколите лимон и выжмите столько сока, сколько вам нужно. А лимон дольше сохранится.
Сохранить зелень. Чтобы иметь дома запас свежей зелени в течение месяца, вымойте ее целыми пучками, упакуйте в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Перед использованием, нарежьте, не размораживая, и опустите в кастрюлю с супом или рагу. Через минуту зелень разморозится и придаст вкус блюду. Как правильно заморозить зелень.
Спасти запасы от жучков. Положите в контейнеры с мукой, пастой и крупами несколько лавровых листиков, так в них никогда не заведутся насекомые.
Предохранить сыр от высыхания. Чтобы отрезанный кусок сыра не высыхал, смажьте слоем масла те стороны куска сыра, которые не покрыты воском. Это наиболее эффективно для твердых сыров.
Вернуть овощам хруст. Если редис, сельдерей или морковь стали вялыми, чтобы оживить их и вернуть хрустящие свойства, опустите овощи в емкость с ледяной водой и добавьте ломтики сырого картофеля. Они посвежеют на ваших глазах и снова станут хрустящими. Как дольше сохранить свежесть продуктов.
Хранить выпечку. Хрустящие и мягкие печенья нельзя хранить вместе, потому что в этом случае влага из мягкого печенье проникнет в хрустящее, и они потеряют свои свойства.
Сохранить бананы. Спелые бананы лучше хранит в связке, а не по отдельности. В связке они дольше хранятся.
Чтобы соль не затвердела. Положите в солонку немного риса, и ваша соль не слипнется в комок. Рис поглощает конденсат, который приводит к затвердеванию соли.
Заморозить сливочное масло. Запаситесь хорошим сливочным маслом на распродаже ‒ вы можете хранить его в морозильной камере в течение шести месяцев без потери качества. Разделите на порционные куски по 100 г, поместите в герметичные пакеты, чтобы масло не впитало запах других продуктов, хранящихся в морозилке.
Засахаренный мед. Если мед загустел или засахарился, не выбрасывайте его. Разогрейте мед в микроволновке в течение 30 секунд на средней мощности, и он снова станет прозрачным.
Сыр тоже можно заморозить. Для хранения вы можете заморозить и сыр! Этот способ подходит для мягких сыров с высоким содержанием жира. Положите остатки сыра в герметичный пакет или контейнер и заморозьте. Размораживайте в холодильнике в день подачи на стол.
Спасти пересоленный суп. Нет ничего более ужасного, чем пересоленный суп или тушеное мясо. Попробуйте спасти ваше блюдо, добавив в него половинки сырого картофеля или яблока, чтобы поглотить избыток соли. Варите на медленном огне 10 минут, а затем удалите картофель и яблоко. Если суп еще слишком соленый, добавьте ложку сахара. Если и это не помогло, добавьте ложку яблочного уксуса. Наконец, попробуйте разбавить суп водой.
Избавить суп от жира. Вы сварили слишком жирной суп? Это легко исправить. Если у вас есть время, поставьте кастрюлю с супом в холодильник на 30 минут, весь жир всплывет и загустеет, и вы его удалите. Если нет времени, добавьте несколько кубиков льда и удалите их вместе с масляными пятнами. Или бросьте большой лист салата в суп, жир прилипнет к нему, и вы удалите лист.
Смягчить жесткое мясо. Смягчить жесткость дешевого мяса поможет маринование перед приготовлением. Попробуйте для маринада следующие продукты: пиво; уксус; сок цитрусовых или ананаса; помидоры. Они содержат ферменты и кислоты, которые будут бороться с жесткостью мяса.
Выжать больше сока. Прежде чем выжать сок из цитрусовых, покатайте их по столу, нажимая на плоды. Так они отдадут больше сока.
Ускорить созревание фруктов. Если вы купили незрелые фрукты, положите их в бумажный пакет и добавьте 1 яблоко. Яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание.
Избавить контейнеры для еды от запаха. Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов ‒ пористые, поэтому они часто сохраняют запахи даже после мытья. Храните их, поместив внутрь смятый лист черно-белой газеты, чтобы бумага впитала запахи. А перед использованием промойте снова, рекомендует «Домашний Очаг».
Разделка птицы. Учитесь правильно разделывать птицу. Мясники делают это так: во-первых, отделите ножки от тушки. Далее, отделите кости от бедер. Затем отделите крылья от тушки. Переверните курицу грудкой вниз и сделайте разрезы вдоль каждой стороны позвоночника и удалите его. Переверните и разрежьте филе грудки пополам. Мастер-класс по разделке курицы
Где хранить бумагу и противни. Вертикальный накопитель для файлов может послужить и на кухне: храните в нем рулоны фольгу, пищевую пленку, бумагу для выпечки, а также небольшие противни и пластиковые формы для выпечки.
Заморозить хлеб. Не выбрасывайте черствый хлеб. Нарежьте его на кубики и заморозьте, потом его можно обжарить и приготовить гренки для супа или для салата «Цезарь».
Чистка посуды из нержавеющей стали. Удалить пятна на посуде из нержавеющей стали поможет спирт или водка. Смочите ими ватный диск и потрите проблемные участки.
Спасти сгоревшую кастрюлю. Чтобы отмыть кастрюлю, которую вы сожгли вместе с блюдом, обильно посыпьте дно пищевой содой, добавьте 4‒5 ст. ложки соли, налейте воды, чтобы покрыть пригорелое, и оставьте на ночь. Потом отскоблите все резиновым шпателем.
Сохранить вареные макароны. Остатки вареной пасты сложите в герметичный пластиковый пакет или контейнер с крышкой и положите в холодильник. Перед подачей бросьте макароны в кипящую воду на несколько секунд, чтобы нагреть и восстановить влагу.