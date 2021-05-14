Зачем на самом деле надо снимать пену с бульона
Все хозяйки знают, что во время варки мяса обязательно надо снимать пену с бульона. Кто-то убирает хлопья ложкой, а кто-то целиком процеживает бульон.
Все хозяйки знают, что во время варки мяса обязательно надо снимать пену с бульона. Кто-то убирает хлопья ложкой, а кто-то целиком процеживает бульон.
Но мало кто догадывается, зачем это нужно делать на самом деле. Откуда эта серо-белая масса и что будет, если оставить ее в супе? Подробнее — в материале «Рамблера».
Некоторые считают, что наверх всплывает все самое вредное из мяса: грязь и антибиотики. Но это не совсем так. На самом деле в мясе очень много белка, который при высоких температурах сворачивается и превращается в пену, конечно, не весь. Чем жирнее мясо, тем больше образуется подобной массы. «Чище» всего бульон получается при варке курицы, купленной в магазине.
Если не снимать пенку при варке мяса, ничего опасного не произойдет, и никто не пострадает, кроме внешнего вида вашего супа. Если оставить ее, бульон будет не прозрачным, а мутным. Плюс можно почувствовать специфический вкус свернутой крови. Кроме того, пена прилипает к кастрюле, и потом ее трудно отмыть, особенно после засыхания.